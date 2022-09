Oroscopo Branko di sabato 17 settembre: buona giornata con segnali interessanti dalle stelle. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Per tutta la giornata il tuo spirito conquistatore svanirà un po’ e ti mostrerai un po’ più sentimentale, anche a volte, più sensibile o vulnerabile, soprattutto nel pomeriggio. Dovrai essere più vicino ai tuoi cari o cercare la solitudine e mettere in ordine il tuo mondo interiore. È solo una cosa temporanea. Nel tuo ambiente ci sono persone che hanno bisogno del tuo aiuto, ma che potrebbero non osare chiederlo. Non sarebbe male se cercassi di essere un po’ più ricettivo ai messaggi che ricevi e di metterti nei panni degli altri. Ti invitiamo ad essere più generoso. Amore : un amico ti presenterà una persona adatta.Denaro : opportunità di investire i tuoi soldi in qualcosa di sicuro. Lavoro : Non dimenticare che l’inizio di qualsiasi lavoro è difficile. Salute : Accuserà gli sbalzi di temperatura. Pensa bene prima di agire. È tempo di chiarire i tuoi sentimenti ed esprimere chiaramente ciò che vuoi. Scoprirai che il tuo partner o i tuoi colleghi non saranno collaborativi. Concentrati sul finire ciò che hai lasciato in sospeso. Sii paziente perché tutto è temporaneo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Sperimenterai una certa stanchezza o esaurimento per aver combattuto così tanto e doverlo fare su così tanti fronti. Ti minaccerà una leggera flessione, una segreta voglia di lasciare tutto, soprattutto verso il pomeriggio, dopo aver affrontato una mattinata con tante tensioni. Ma devi solo caricare le batterie, niente di più. Attenti alle lusinghe inutili, ai magniloquenti ea coloro che cercano solo il proprio vantaggio personale. Non è difficile rendersi conto che quando le persone non hanno buona fede o mentono, basta essere attenti. Sei molto meno ingenuo di quanto pensiAmore : Oggi è disposto a incontrare persone. Soldi : devi stare attento in materia di soldi. Lavoro : al lavoro sarai particolarmente abile. Salute : Fai attenzione ai tuoi pasti, il tuo stomaco sarà il punto debole. Acquisisci un nuovo stato di coscienza e apporti cambiamenti nella tua vita verso il positivo. Il negativo muore in te e nasce qualcosa di meraviglioso, recuperando così i tuoi valori spirituali. Tutto ciò che riguarda la metafisica, lo yoga o la meditazione ti sarà di grande beneficio nel tuo percorso verso la spiritualità.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Senza che tu possa evitarlo, oggi sarai assalito da emozioni negative, tristezza, malinconia o forse anche dolori sentimentali o familiari. In alcuni casi, questi sbalzi d’umore potrebbero non avere nemmeno una vera causa, ma fortunatamente, alla fine, sarai in grado di superare con successo tutte queste cose grazie alla tua natura fredda e cerebrale. La pazienza è uno dei tuoi punti di forza e dovresti continuare a incoraggiarla, poiché ti ha aiutato a uscire da situazioni complesse che, a priori, sembravano stessero per resisterti. Durante una stagione dovrai essere molto costante e non abbassare la guardia. Sei avvisato. Amore : prenditi cura della tua vita amorosa. Denaro : certa tendenza a spendere più del necessario. Lavoro : Nel tuo lavoro, non firmare nulla senza essere avvisato. Salute : non sprecare troppa energia o finirai per esaurirti. Ti riprendi da disturbi di salute che sembravano non volerti mai lasciare. Il tuo livello di energia aumenta considerevolmente, quindi sarai molto attivo. È conveniente per te essere coinvolto in attività sportive o in ogni tipo di attività in cui puoi incanalare le tue energie, ma senza esporti al pericolo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Dovresti essere cauto perché potresti essere dolorosamente deluso da qualcuno di cui ti fidi e da cui ti aspetti un qualche tipo di supporto o aiuto relativo a questioni lavorative o finanziarie. Andrai avanti nonostante tutto, ma è probabile che ti influenzi molto. Tuttavia, è bene che i falsi amici mostrino i loro volti. Congratulazioni!! Finalmente vedi la luce alla fine del tunnel. Devi accontentarti e imparare che, in futuro, di fronte alle difficoltà saprai crescere e uscirne illeso. Ti consigliamo di limitarti a rilassarti e goderti le piacevoli situazioni che arrivano… Amore : Nella loro relazione c’è comunicazione e passione, molto buone. Denaro : il progresso si intravede nell’economia.Lavoro : Troverai lo sbocco giusto per la tua situazione lavorativa. Salute : una buona alimentazione gioverà alla tua salute. Ciò che è nascosto o represso nella tua vita viene alla luce. Cambiamenti e altri cambiamenti continuano a scuotere la tua esistenza. Organizzerai e riorganizzerai il tuo fronte interno e il tuo mondo professionale. Modi antiquati di pensare e di reagire apparterranno al passato. La tua vita è satura di piacevoli sorprese.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Fortuna o successo legati a un viaggio oa qualcuno che verrà da lontano. Ancora una volta si sta affrontando una giornata favorevole e fruttuosa ma un po’ più movimentata, con più sorprese o situazioni inaspettate anche se, per lo più, positive. Avrai la felice sensazione che la tua vita sia finalmente tornata in carreggiata.Chiamate, email o messaggi ti riservano piacevoli e soprattutto emozionanti sorprese. Anche se ti offrono il cielo e le stelle, non prendere decisioni alla leggera. Studia tutto prima di dire sì o no, poiché sarà facile per te scendere a compromessi. Sarai irrimediabilmente romantico.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Il Sole e Venere transitano nel tuo segno e sebbene i tuoi successi non siano solitamente dovuti alla fortuna, tuttavia, ora avrai un momento di trionfo o riconoscimento, o semplicemente che le cose andranno come desideri, senza niente né nessuno mettendoti centinaia di difficoltà lungo la strada. Questo è il tuo momento. Non affidare i tuoi segreti a nessuno. I pianeti ti mettono in guardia per fare attenzione alle manipolazioni di familiari e amici che lavorano con te. La tua spiccata sensibilità ti renderà suscettibile a ciò che gli altri dicono o pensano. Presta attenzione alla tua salute emotiva.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi avrai un momento ispirato e fortunato, soprattutto in materia lavorativa e materiale, ma lo noterai anche nella tua vita privata. Qualche problema o qualche blocco che ti ha infastidito o appesantito per molto tempo verrà risolto oggi o verranno gettate le basi per risolverlo molto presto e molto bene. Non continuerai a credere alle promesse spazzate via dal vento. Cercherai la verità in ogni cosa. Scoprirai ciò che per anni è stato coperto da bugie. Niente più inganni o falsità. Chiederai di essere amato nel qui e ora. Uscirai da tutte le abitudini distruttive.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi stai affrontando un momento agrodolce perché ti aspetta una buona giornata per il lavoro, le questioni materiali e mondane in generale, tuttavia, potrebbe non essere così buona nelle tue faccende personali e nella vita intima o familiare. È probabile che rimarrai deluso dall’amore, o qualcosa che non vedi l’ora che alla fine non accada. Ti riprendi da qualsiasi impronta dolorosa o negativa degli amori passati e accogli di nuovo l’amore. Il tuo desiderio di iniziare qualcosa di nuovo nella tua vita aumenta come mai prima d’ora. Riceverai inviti a feste o raduni di amici di cui ti divertirai al massimo.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – L’amicizia è una delle cose più importanti della tua vita, a volte anche tanto o più dell’amore, ma ti aspetta una triste delusione perché nella tua cerchia ristretta c’è una mela marcia, qualcuno legato al posto di lavoro in cui lavori. Quella persona si toglierà la maschera, ma non sarà in grado di farti del male.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Questa è una giornata in cui predominano i sentimenti e le emozioni, in cui la vita intima e le tue faccende personali tendono a prevalere sul lavoro, sulle ambizioni finanziarie e mondane in generale, anche se non lo desideri. Questo è il momento del cuore e devi lasciarlo fluire, altrimenti non ti lascerà solo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Proverai sentimenti di felicità o di grande ottimismo, a torto oa ragione sentirai che molto presto i tuoi sogni si realizzeranno e qualcosa dentro di te ti dice, con grande forza, che sei sulla strada giusta. In realtà tutto questo viene dal cuore e non dalla testa, ma è molto positivo e farete bene a farlo fluire.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi vi aspetta una giornata di dolorose delusioni. Hai concepito grandi progetti di lavoro o grandi imprese, sei mosso da illusioni importanti, convinto che sicuramente avresti avuto successo. Ma ora ti arriva una brocca di acqua fredda e forse quel successo non sarà raggiunto o costerà molto più lavoro del previsto.

Scopri in anteprima l’oroscopo di Branko e degli altri astrologi su fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale. Entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di domani. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google News. Clicca QUI

Oroscopo Branko di sabato 17 settembre: buona giornata con segnali interessanti dalle stelle scritto su Oroscopo Più da Redazione.