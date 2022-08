Oroscopo Branko di sabato 20 agosto: le stelle di questo giorno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Se hai il coraggio di cambiare qualcosa della tua immagine, non dubitare che attirerai più occhi e che ti sentirai molto meglio. Quel passo non deve essere eccessivo, ma qualcosa di nuovo, diverso. Rinnovare te stesso è molto conveniente per te ora. Ami tutti su questo pianeta, Ariete, e questo non è il giorno in cui ti infastidisce con tutti i piccoli dettagli della vita di tutti i giorni. Sei in orbita, in viaggio verso le stelle, e questo grande senso di libertà ti spinge a chiedere più giustizia per tutti. Potresti anche trovare la situazione perfetta oggi per usare le tue meravigliose capacità diplomatiche. È il minimo che puoi fare.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Vuoi fare molte cose contemporaneamente. Questo è molto buono, ma non fa male che ti dosi per non esaurire le tue forze eccessivamente presto, specialmente se si tratta di esercizio fisico. Cerca di non esagerare per non causare problemi. A volte commetti errori a causa della tua mancanza di obiettività, Toro. Hai una certa tendenza a desiderare che le altre persone siano proprio come te. Eppure oggi non sarà così. Stai usando il tuo buon senso e la tua ragione, o meglio la tua ragione sta parlando per te. Sarebbe un grande giorno per le persone ad ascoltarti poiché i tuoi giudizi non hanno nulla a che fare con i tuoi sentimenti personali.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Non si pensa ancora troppo ad alcuni obblighi familiari che si evitano sistematicamente. Ma attenzione, perché puoi imbatterti in loro a testa alta prima di quanto ti aspetti e sarà difficile per te assumere l’intera realtà. Una volta eri una creatura della ragione, Gemelli. Per te ogni cosa aveva una spiegazione, una ragione per esistere e un posto nel mondo. Non hai mai perso l’occasione di condividere il tuo punto di vista. Poi, all’improvviso, silenzio. Forse avevi bisogno di avere una prospettiva, non necessariamente sulle cose che conosci, ma su come esprimi quella conoscenza. Ora le parole sono tornate nella tua vita e le tue idee sono più moderate.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – È possibile che sorga una riunione o una conversazione complessa relativa al lavoro e sebbene in linea di principio non sia ciò che desideri di più oggi, in seguito sarai felice perché ti aprirà nuove porte. Cambia la tua prospettiva. Che ne dici di cambiare ruolo oggi, Cancro? È vero che non sei uno per le chat inattive. Preferisci agire piuttosto che parlare di idee grandiose che non vanno mai da nessuna parte. Eppure oggi potresti davvero aver voglia di discutere le cose in modo approfondito. Gli allineamenti delle stelle stanno facendo emergere quest’altro lato di te, quindi approfitta dell’energia. Altre persone saranno grate poiché hanno aspettato a lungo questo giorno.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Quella buona notizia che una persona cara, il tuo partner o un bambino ti dà è qualcosa che ti fa fare un respiro profondo e avere fede in ciò che verrà. Il tuo paesaggio cambia in meglio e tutto questo ti dà nuova forza. Prenderai in considerazione le modifiche relative alla casa. Gli scienziati a volte sono piuttosto strani. Possono essere così assorbiti dalla realtà da sembrare quasi assenti da essa, come se fluttuassero sopra la Terra. È un po’ come ti senti anche tu riguardo alle cose, Leo. Ti piace spiegare il mondo nel tuo modo speciale, nel modo in cui lo vedi e non necessariamente nel modo in cui è realmente. Questo è il tuo segreto. Sai che nessun altro può vedere il mondo nel modo in cui lo vedi tu.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Se lasci il tuo cerchio e cerchi di aprire i tuoi orizzonti in altri campi o con hobby o argomenti che non hai mai provato, sentirai che puoi avanzare più velocemente di quanto pensassi e che è molto conveniente per te iniziare a conoscere quel terreno. Essendo la vera Vergine che sei, non hai l’abitudine di parlare senza dire nulla di costruttivo. A volte le persone ti accusano di non avere niente da dire. Quando sei solo paziente, dicono che sei ignorante. Quando dimostri la tua tolleranza, dicono che sei indifferente. Oggi è tempo che quelle persone imparino la vera verità su di te e capiscano quanto hai da dire sul mondo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Le relazioni familiari ti preoccuperanno oggi perché pensi di poterle migliorare e dovresti migliorarle, ma ciò significa dividere il tuo tempo libero e una nuova organizzazione delle tue occupazioni in un modo diverso. Fallo ora senza prendere un altro minuto. Quale notizia state aspettando dall’inizio della primavera che non è ancora arrivata? Reggetevi forte, la risposta che volete giunge in soli tre giorni, da venerdì 17 al 20 mattina. Previsione ottimista che deriva dall’osservazione degli influssi che mandano segni amici, Gemelli e Acquario. Lavoro e affari ottimi! Noi guardiamo soprattutto Saturno, dio italico dell’agricoltura, padre di quel Giove, che da settimane vi provoca, esamina, cercando difetti che risalgono indietro nel tempo, anni! Tutto questo passerà quando Marte tornerà a nutrirvi di nuova energia.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – È vero che può essere difficile mescolare l’amore con il lavoro e questo è qualcosa che devi essere molto chiaro prima di fare quel passo che stai pensando di fare. In ogni caso, visualizza la situazione e le possibili conseguenze prima di decidere. Un’estate può durare una vita intera, se hai trovato l’amore. Iniziamo con i single (non tutti per scelta). Ora il Sole nel lontano Cancro apre martedì 21 la nuova stagione, e voi tutti sarete di colpo nuovamente corteggiati dalla bella Venere, lunatica quanto volete, ma comunque decisa a rendervi felici. Vi chiede solo qualche “aiutino’,’ come si dice in certi programmi tv… Magnifica la protezione sul piano di lavoro, studio, affari e viaggi. Spostamenti per affari o per diporto, ma con decisione e voglia finale inattesa di rimanere lì. E poi il desiderio di ritornare.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Cerca il sorriso di chi ti è più vicino con il miglior umorismo possibile e cerca di dimostrare che anche tu commetti errori molte volte, perché quell’atteggiamento ti farà guadagnare amicizie e bei momenti. Saranno disposti a perdonarti. Attraverso l’applicazione dell’immaginazione su cose concrete nascono le ricchezze. Questo sostengono Plutone, Saturno, Giove e Urano, che agiscono nei punti più importanti per il vostro lavoro (beati voi). Non sempre avete potuto ottenere ciò che meritate, perché siete stati disturbati dai pianeti in Pesci e Gemelli, ma il Sole passa martedì 21 in Cancro, inizia l’estate e qualcosa di più – un periodo con stelle decise a darvi soddisfazioni materiali e gioie affettive. Entro l’inizio di Marte opposto, 20 agosto, tutto deve essere programmato per il futuro.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Non pretendere così tanto dagli altri e non mettere così tanta pressione su qualcuno che potrebbe non supportarlo troppo bene e inoltre non devi farlo in quel modo. Raggiungi i tuoi fini per i tuoi meriti, per il tuo lavoro e non per quello degli altri. Un’estate al mare? Certo, ma si dà il caso che il primo mese sottoposto all’influenza del Cancro e delle sue lune, sarà anche la conferma che “gli esami non finiscono mai’.’l giovani del segno devono avere come obiettivo un futuro indipendente, mentre i nativi nel pieno della maturità devono dimostrare la validità delle scelte effettuate e, nel caso, cambiare rotta. Decisione non facile per voi, attaccati al passato. In amore, dice Venere, abbiamo tutti un qualche passato, ma non c’è ragione di rimproverarlo a qualcuno nel presente. No a leggerezze alimentari.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Non sarà nulla di importante, ma potresti avere un po ‘di paura legato all’auto o qualcosa legato alla salute. Sarà un avvertimento per te iniziare a prendere le cose in modo diverso e mettere i freni. Fai attenzione allo stress. Aggredite le questioni che più vi interessano, professionali o domestiche, avete in mano carte fortunate. La primavera si conclude con Luna nel segno, che vi permette di accostarvi ad importanti problemi della vita, cioè a quelle situazioni di tipo pratico che aspettano di essere risolte. Per esempio anche l’acquisto di una casa, come fa pensare il formidabile aspetto Saturno-Marte. Non scordate che tra loro c’è pure Giove, vostro asso nella manica. Ma la meraviglia arriva con Venere, che inizia a vibrare nell’aria dei Gemelli: questo è, amore!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Hai dato la tua fiducia a una persona in un soggetto professionale, ma non del tutto e forse lo giochi per continuare ad avere tutto il controllo. Fai attenzione, perché puoi provocare una rabbia che non ti aspetti e che poi ti costerà molto da risolvere. Con la primavera termina anche un periodo della vostra vita, l’estate avrà un Marte non completamente amico. Martedì 21, giorno del Solstizio d’estate, avete nel vostro segno l’Ultimo quarto, che è quasi un replay della fase che avete vissuto il 22 maggio, all’inizio della stagione dei Gemelli. Se nel frattempo avete già sistemato situazioni per voi non soddisfacenti, adesso non avrete problemi, in caso contrario, prendete tutte le decisioni necessarie. Questa Luna chiude e allontana, per poi tornare Nuova il 29 giugno con la promessa di… un’altra vita.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Branko di sabato 20 agosto: le stelle di questo giorno scritto su Oroscopo Più da Redazione.