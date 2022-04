Oroscopo Branko di sabato 30 aprile: ecco come sarà questa giornata. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – La giornata parte con il piede giusto, attenzione solo a qualche piccolo polemica che potrebbe nascere sul lavoro.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Sei una persona sensibile e spesso non riesci a spiegare agli altri le emozioni che provi. Approfitta di questo sabato per ricaricare le batterie con una bella passeggiata!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Sei un vulcano in piena attività: favoriti i nuovi progetti, fruttuose collaborazioni in vista!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi sei un po’ sottotono, ultimamente la pressione sul lavoro si fa sentire e fatichi a tenere il passo. Una passeggiata all’aria aperta può aiutare.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Sei una persona dinamica e quest’oggi hai un incredibile voglia di fare: organizza qualcosa di bello insieme al partner!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Non lasciare che piccole insicurezze minino la strada: le stelle ti proteggono, favoriti i nuovo accordi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi l’umore è alto, non riuscirai a contenere la gioia! Cerca di approfittare di questa giornata per trascorrere del tempo in famiglia.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi sei un po’ nervoso. Ultimamente in amore ci sono state delle discussione, nulla però che non si possa risolvere con un dialogo costruttivo.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sei una persona solare e questo viene molto apprezzato da capi e referenti che stimano il tuo lavoro e il tuo modo di essere. Soddisfazioni in arrivo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Finalmente ti sei lasciato alle spalle vecchi malumori e sei senz’altro più sereno. Oggi cerca di coltivare le emozioni.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Questo sabato regala buone intuizioni! Se una persona ti interessa non esitare a farti avanti, potresti essere ricambiato!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi la giornata è decisamente positiva, tutto attorno è perfetto: lavora sodo per ottenere gli obiettivi che ti sei prefissato e non te ne pentirai.

