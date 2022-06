Oroscopo Branko di venerdì 10 giugno: felicità e amore in arrivo. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi sei molto responsabile e questo sarà utile sul lavoro. Hai speranze nel futuro, sei fiducioso, ma forse devi cercare di evitare le attività troppo difficili da supportare. E superare. Che ne dici di un po’ di sano e meritato relax?

Toro (21 aprile-20 maggio) – Tu hai una peculiarità: sei schietto e determinato. Ora, però, è arrivato il momento di mostrare a tutti chi sei e di farlo col sorriso, cercando di lasciarti alle spalle il passato!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – La fortuna è dalla tua parte e non puoi chiedere e pretendere di meglio. Bene anche l’amore e l’amicizia, ma meglio non perdere tempo in questioni stupidi, banali, effimere!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Cerca di accettare i consigli perché molti saranno preziosi e ti aiuteranno a scrollarti di dosso i pregiudizi. Sei in ottima forma fisica, continua così!

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Devi approfittare di questo momento per godere al massimo delle piccole cose. Basta con i sensi di colpa: devi concentrarti su te stesso, sulla tua forza interiore!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi hai senso dell’umorismo da vendere e questa sarà una carta vincente. Cerca, però, di aspettare la giornata di domani se devi chiarire qualcosa, soprattutto se hai conti in sospeso con le persone che ami!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Stai sognando a occhi aperti, ma devi cercare di concentrarti sul presente, su quello che ti succede attorno. Sei stanco: cerca di riposarti un po’, ne hai davvero bisogno!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Buone prospettive all’orizzonte e oggi è la giornata ideale per incontrare nuove persone, fare belle amicizie. Sei un po’ impaziente, ma devi cercare di stare calmo: tempo al tempo, tutto si risolverà!

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Cerca di uscire dalla quotidianità, dalla routine di sempre. Hai bisogno di evadere dalla realtà, a volte basta poco: anche solo una semplice passeggiata con chi ami, magari in riva al mare, al tramonto!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Cambiamenti in arrivo, vanno solo accolti a braccia aperte. Così come le soddisfazioni che non mancheranno e che metteranno la parola fine ai tanti dubbi!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi sei un po’ sulla difensiva, forse hai paura di qualcosa e vuoi mantenere le distanze. Che ne dici di usare come l’arma, per combattere tutto, la calma? È l’unica alleata!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi non hai tanta concentrazione, la testa è tra le nuvole e stai viaggiando, forse troppo, con la fantasia. Cerca di rallentare, di lasciarti il passato alle spalle. E di andare avanti a testa alta!

