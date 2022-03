Oroscopo Branko di venerdì 11 marzo: gli astri su salute e famiglia

Ariete – Oggi ti toccherà il ruolo da mediatore, non devi sentirti inutile. Anzi, cerca di ascoltare di più e di prestare attenzione a quello che ti viene detto!

Toro – Oggi sei più ottimista del solito e stai guardando al futuro con fiducia. Occhio, però, a non dimenticare gli impegni che hai perché bisogna superare le difficoltà. Non puoi rimandare a data da…definirsi!

Gemelli – Oggi hai l’umore un po’ altalenante, non riesci ad ascoltare le tue emozioni che vanno via come il vento. Cerca di non essere frettoloso, di rimanere con i piedi per terra.

Cancro – Oggi sei davvero molto sensuale e vorresti lasciarti andare ad argomenti ‘piccanti’. Fai attenzione, però, perché non tutti saranno in grado di ascoltarti e non puoi fidarti di tutti. Potresti pentirtene presto!

Leone – Oggi sei determinato, in grado di portare a termine i tuoi progetti. Bene l’amicizia, per te è fondamentale: hai bisogno di persone, amici e colleghi, in grado di ascoltarti, di farti sentire meglio!

Vergine – Hai sprecato molte energie nell’ultimo periodo e ora senti la necessità di cambiare qualcosa nella tua vita. Fai bene, ma ricorda di avere dei limiti: prenditi un po’ di tempo, anche la solitudine aiuta in momenti come questi!

Bilancia – Sei molto curioso, ma cerca di non essere ossessivo: non distrarti dagli impegni che hai. Anzi, meglio se riesci a trovare un equilibrio: ti arricchirà e ti farà sentire davvero bene!

Scorpione – Sul lavoro hai delle idee particolari, un po’ fuori dall’ordinario. E questo stupisce addirittura chi ti sta vicino che non ti riconosce. Fai bene, prova a sorridere di più!

Sagittario – Per te il piacere è fondamentale, ma il dovere ora chiama: ti sei divertito abbastanza, ora non è la giornata giusta per rompere con la quotidianità. Devi andare avanti così, la tregua prima o poi arriverà!

Capricorno – Sei in ottima forma, la vita ti sta sorridendo in questo periodo perché hai trovato il giusto equilibrio. Se hai dei dubbi, cerca di non sprecare energie: vai avanti e approfitta di questi momenti!

Acquario – Cerca di diminuire un po’ le spese, visto il periodo storico. L’autostima sta per tornare, ora devi iniziare a sorridere e presto trionferai!

Pesci – Cerca di prendere in considerazione i tuoi limiti: hai lavorato tantissimo e forse hai sprecato energie. Ora devi accettarti così come sei, con tutte le imperfezioni: meglio se ti concentri sulle priorità della tua vita!

Oroscopo Branko di venerdì 11 marzo: gli astri su salute e famiglia