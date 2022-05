Oroscopo Branko di venerdì 13 maggio: le previsioni di questa giornata. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi sei un po’ sottotono, cerca di fare solo l’essenziale e rimanda gli impegni più importanti alla prossima settimana.

Toro (21 aprile-20 maggio) – La giornata è positiva, hai una belle energia. Gli altri noteranno questa caratteristica e apprezzeranno molto la tua compagnia.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Sei un po’ stanco, ultimamente il lavoro è piuttosto pressante. Cerca di ritagliarti del tempo per te durante il fine settimana.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi potresti fare una bella conoscenza, non chiuderti in casa! Favoriti i liberi professionisti, buone soluzioni in arrivo.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Sei una persona forte e determinata e quest’oggi puoi davvero dare il massimo. Sul lavoro invece se c’è un accordo in stand by chiudilo entro la prossima settimana.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi hai una bella grinta, cerca di incanalare quest’energia per progettare qualcosa di bello nel futuro. Favorite le nuove collaborazioni.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi sei piuttosto rilassato, un clima di serenità invade il tuo animo facendoti sentire in armonia con la realtà circostante.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – La giornata parte bene, attenzione a piccoli malumori che possono nascere in serata. Se c’è qualcosa che non va è sempre bene parlarne.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Ultimamente in amore senti di non essere compreso a pieno, se devi dire qualcosa al partner non indugiare. La sincerità paga sempre.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Metti al bando la razionalità e se ti interessa una persona fatti avanti! È il momento giusto per scoprire delle emozioni speciali.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Sei un segno molto sensibile e creativo, non esitare a portare avanti dei progetti che nell’immediato futuro si riveleranno preziosi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – l periodo è propizio, favoriti i nuovi contatti e gli spostamenti. Se devi avanzare delle richieste non esitare.

