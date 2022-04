Oroscopo Branko di venerdì 15 aprile: tanto relax per mente e cuore. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Sei una persone cocciuta, alle volte faresti bene ad ascoltare il parere delle persone che ti conoscono da diverso tempo. Potresti avere delle belle sorprese.

Toro – Non lasciarti andare ad inutili malinconie. Si sa, le cose non sono sempre semplici ma hai tutte le carte in regola per superare a pieni voti le sfide che incontrerai.

Gemelli – Il tuo dinamismo oggi ti porterà lontano! Favoriti i nuovi progetti e le collaborazioni, sono in arrivo delle belle novità.

Cancro – La tua emotività oggi ti permetterà di scavare a fondo in te stesso e questo è un bene. Attenzioni a inutili divagazioni.

Leone – Sei un segno determinato e sai cosa vuoi e come ottenerlo. Tuttavia ogni tanto conforto nelle persone a te care.

Vergine – Non essere eccessivamente scrupoloso. Alle volte è bene anche seguire l’istinto, non te ne pentirai.

Bilancia – Approfitta della Pasqua per fare una gita fuori porta. Hai bisogno di cambiare aria e conoscere dei posti nuovi potrebbe giovarti.

Scorpione – Sei particolarmente affascinante oggi e gli atri lo noteranno. Non farai fatica ad ingraziarti le persone che contano ma non esagerare.

Sagittario – La tua agenda è piena, cerca di non perdere di vista le cose importanti. Approfitta delle feste per organizzare qualcosa di bello con il partner.

Capricorno – Non essere troppo razionale. Il tuo è un segno forte ma ogni tanto è bene lasciarsi andare alle emozioni.

Acquario – Sei passionale quest’oggi e avrai voglia di vivere emozioni intense. Ultimamente senti forte il bisogno di evadere dalla routine.

Pesci – Il cielo è propizio. Se hai delle trattative di lavoro in sospeso non indugiare e programma tutti nei minimi dettagli.

