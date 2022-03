Oroscopo Branko di venerdì 18 marzo: problemi in amore, ma saprete uscirne. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Hai tanto talento e sei in grado di scendere a compromessi, di negoziare. Sei sulla strada giusta e fai benissimo a seguire, senza alcun timore, il tuo istinto. Non sbaglierai anche perché l’energia non ti manca, ma non dimenticare di usare la testa!

Toro – Sei ottimista, guardi al futuro con positività e questo traspare anche agli occhi degli altri. Sei tollerante, ma non tutti sono in grado di stare al tuo ritmo frenetico. Per quanto riguarda la dieta, occhio agli eccessi: a tutti piace la buona cucina, ma attenzione al fegato!

Gemelli – Devi buttarti alle spalle la tristezza, andare avanti e cercare di non perdere la concentrazione. Forse, hai bisogno di rallentare un po’ i ritmi, recuperare l’energia: che ne dici di un po’ di sano e meritato relax?

Cancro – Oggi sei determinato, hai tante iniziative e le soddisfazioni non mancheranno. Sei pronto a tutto, anche a superare gli ostacoli: l’umore è ottimo e i risultati stanno per arrivare!

Leone – Non puoi (e non devi) tirarti indietro, ma devi agire e farlo anche subito. Occhio al freddo, alle correnti d’aria: cerca di coprirti di più e di dormire perché ne hai davvero un disperato bisogno!

Vergine – Belle opportunità in arrivo ora che i contatti sono favoriti e le amicizie sono davvero fondamentali nella tua vita. Il cervello, però, chiede pietà: hai bisogno di riposarti per andare avanti!

Bilancia – Oggi dovrai fare i conti con delle verità scomode, ma meglio questo della falsità. La forma fisica sta migliorando, ma devi cercare di recuperare più energia possibile!

Scorpione – Le cose attorno a te stanno andando troppo velocemente e forse non riesci a stare al passo. Dall’altro canto, però, sei felice, sereno con te stesso e in grado di trovare un equilibrio. Meglio fare più sport, unico consiglio!

Sagittario – Sei sempre impetuoso, frenetico, ma oggi devi calmarti e respirare. Sei forte e determinato, ma hai anche molti dubbi. Alcuni, però, non hanno ragione di esistere: basta con le ‘paranoie’.

Capricorno – Sei ottimista, determinato e guardi al futuro con gioia. Dal punto di vista fisico tutto procede bene, ti senti anche più leggero!

Acquario – Tutto sta accadendo velocemente attorno a te, quindi devi rilassarti. Cerca di calmare i nervi, di allentare la tensione e di essere paziente!

Pesci – Sei felice, ma anche cinico: occhio a non offendere qualcuno con le tue parole, che sono spesso pungenti. Forse hai tanti ostacoli da superare, ma sai come mantenere l’equilibrio e questo certo non ti spaventa!

