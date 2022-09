Oroscopo Branko di venerdì 2 settembre: oggi molto bene lavoro e amore. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi sarà una giornata in cui è consigliabile utilizzare la tua grande energia e ingegno per essere responsabile e agire con impegno e velocità, a beneficio delle persone che ti accompagnano nei tuoi progetti. SENTIMENTI: Sarà un giorno in cui dovrai prestare attenzione ai malintesi nella tua espressione verbale. AZIONE: È un giorno con cui devi mostrare maggiore fiducia in tutte le azioni che intraprendi in questo momento. FORTUNE: È un giorno in cui la tua percezione saprà come aiutarti ad andare nel posto giusto e nella frase giusta in ogni momento. Controlla l’ansia prima che ti controlli. Tieni presente che non devi prendere decisioni alla leggera. L’energia planetaria ti ha un po’ sconvolto, ma puoi fare la tua parte e dominare la situazione. Accetta ciò che puoi e prendi il controllo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi è un giorno in cui dovrai risolvere problemi passati con i tuoi cari per avere maggiore fiducia. I tuoi vantaggi arriveranno dai tuoi piani. È necessario prendere l’iniziativa per aiutare le persone bisognose. SENTIMENTI: Sarà un giorno in cui è importante essere più altruisti e avere iniziative generose in questo momento. AZIONE: È un giorno in cui la tua intuizione sarà la chiave per affrontare i tuoi dubbi e le questioni in sospeso. FORTUNE: Sentirai che i tuoi progetti sono molto importanti e che potrai avere molta ispirazione per loro. Potresti attraversare una situazione difficile con il tuo partner, quindi devi sviluppare una pazienza infinita per poter lavorare con questa situazione. Quando la vita si fa dura è quando mostriamo la nostra forza emotiva e la nostra fede nella divinità.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – È un giorno in cui puoi ammorbidire i rapporti con il tuo partner o persone che la pensano allo stesso modo. Sarai in grado di mantenere le solide basi per credere nei tuoi progetti. Devi attenerti ai tuoi obiettivi. SENTIMENTI: È un giorno speciale per far sorgere un idillio o per godersi una giornata ideale con il proprio partner. AZIONE: È una giornata in cui è importante mantenere l’organizzazione serena dei progetti per evitare di fare un passo indietro. FORTUNE: È una giornata in cui puoi divertirti a organizzare i tuoi obiettivi con grande perspicacia e sensibilità. Dopo un periodo di duro lavoro e incertezza, le nuvole scure si aprono e il cielo si schiarisce per te. Ora la pace regna nella tua vita. Hai un’idea su dove dirigere la tua attenzione per trarre il meglio da ogni situazione. Niente può fermarti.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi puoi dedicarti alla risoluzione di questioni familiari che sono state lasciate fuori dai guai. Stai certo che ti difendi bene nelle tue conversazioni di fronte ai tuoi obiettivi. Puoi avere sogni visionari. SENTIMENTI: Oggi è il momento di rafforzare il sentimento di essere Madre/Padre e di comunicare in modo sensibile con i propri figli. AZIONE: È importante che usi il tuo “dono della parola” per raggiungere i tuoi obiettivi a poco a poco.FORTUNE: Sarà un giorno in cui il tuo benessere sarà la chiave della giornata. Quindi prenditi cura di te e diffondi la tua gioia agli altri. La tua situazione economica è stata più bassi che massimi, ma ora tocca a te riprenderti. È imperativo che impari la lezione e inizi a risparmiare e ad occuparti delle tue spese, soprattutto quando esci per divertirti con gli amici.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi sarà una giornata in cui è importante evitare toni troppo frenetici nella tua professione. Si consiglia di mantenere ben definite le basi dei propri progetti. La cosa più importante è mettersi al posto degli altri per essere fortunati. SENTIMENTI: È un momento molto importante per parlare armoniosamente con i colleghi e le persone con cui hai dei progetti. AZIONE: Questo è il momento in cui la tua sicurezza dovrebbe partire dai risparmi che hai per i tuoi sogni. FORTUNE: È un momento speciale per affrontare gli investimenti, in modo intuitivo e perspicace.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – È il momento di avere gentilezza nei rapporti sociali e con gli amici intimi. Avrai un ruolo guida nelle questioni relative alla distribuzione e alla proprietà della comunità. Ho bisogno di essere una persona equilibrata e mantenere l’armonia con gli altri. SENTIMENTI: Oggi è un giorno per risolvere questioni finanziarie in un buon ambiente per evitare incomprensioni con le persone coinvolte. AZIONE: Noterai che è una giornata in cui ti sentirai a tuo agio nel tuo ambiente e potrai agire con generosità e vicinanza con il tuo partner e i tuoi cari. FORTUNE: Devi relazionarti con gli altri con maggiore sensibilità e la tua giornata sarà più fortunata.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi è un giorno in cui è molto importante mantenere i propri sogni con i propri cari con un alto livello di affetto. Le tue relazioni con gli altri devono risolvere alcune questioni del passato. Mettiti nei panni degli altri. SENTIMENTI: È un momento in cui le tue iniziative e i tuoi sogni si realizzeranno se sei una persona altruista e generosa con gli altri. AZIONE: Oggi è un giorno in cui la tua sensibilità e la tua percezione ti aiuteranno a correggere le situazioni nelle tue relazioni per migliorarle. FORTUNE: È un giorno per sentirsi più vicini alle persone che hanno bisogno del tuo sostegno e che tu le ascolti.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi sarà un giorno per aprire il tuo cuore ed essere una persona generosa come lo eri prima. Nei progetti dovresti essere altruista e prestare attenzione agli altri. È importante provare soddisfazione e pienezza in modo che la fortuna sia dalla tua parte. SENTIMENTI: Devi organizzare le tue questioni in sospeso con forza e molta intuizione, evitando malintesi. AZIONE: È un giorno in cui i tuoi amici più cari hanno bisogno delle tue parole di incoraggiamento e affetto. FORTUNE: È un giorno per mantenere l’unione con la coppia e le persone vicine a chi ami, grazie alla tua sensibilità.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sei in un momento in cui i tuoi progetti dipendono dalla vicinanza che mantieni con le persone coinvolte. I tuoi obiettivi saranno validi se sei gentile e allegro. “I destini” ti accompagneranno se imparerai a gettare le basi della tua vita. SENTIMENTI: È un giorno per sentirsi più vicini agli altri e progettare progetti in un ambiente piacevole. AZIONE: Sarà un giorno davvero speciale per organizzare i tuoi obiettivi con gioia e l’aiuto di amici fidati. FORTUNE: È un momento in cui dovresti ordinare un po’ di soggiorno in casa per sentirti più a tuo agio. Esci da un dubbio che ti teneva in allerta nei confronti di una persona a te cara. È tempo di affrontare la verità e non di giudicare. Hai la capacità di capire e perdonare, così come di lasciare andare la tua vita a chi non ti si addice.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sei in una giornata in cui devi metterti sempre al posto degli altri. La tua fiducia sarà la chiave dei tuoi profitti. È importante che impari a comunicare con grazia e simpatia. SENTIMENTI: Oggi puoi divertirti ad essere una persona generosa e a coinvolgere altre persone che ne hanno bisogno nei tuoi obiettivi. AZIONE: È una giornata per divertirsi organizzando un viaggio con la famiglia e gli amici che la pensano allo stesso modo. FORTUNE: È un giorno in cui devi usare la tua grande percezione e ingegno nei tuoi incontri di questo giorno. Chi ti ama te lo mostra e anche chi non ti ama. Ignora coloro che in qualche modo cercano solo di approfittarsi di te. Non picchiarti per qualcuno che non ne vale la pena. Riserva le tue energie per cose e persone più importanti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi puoi organizzare un viaggio ideale con il tuo partner o persone di fiducia. Evitare l’indecisione su questioni di distribuzione dei beni coniugali. L’importante è l’equità. Devi essere una persona premurosa. SENTIMENTI: È un giorno per usare la tua esperienza di vita nei nuovi progetti che hai con persone felici e affidabili. AZIONE: È il momento di organizzare la proprietà della comunità con le persone coinvolte e attraverso un consenso armonioso. FORTUNE: È una giornata in cui devi organizzare i tuoi risparmi professionali con particolare sensibilità e investire adeguatamente. Rendi ogni giorno davvero speciale. Proponi di portare gioia, consolazione, speranza a chi ne ha bisogno, ma stai molto attento a chi appare ciò che non è. Lascia che il tuo intuito ti guidi nel decidere chi è chi nella tua vita. Fidati delle tue intuizioni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi è altamente consigliabile organizzare i beni comuni in modo equilibrato e in un clima di armonia e unione. La tua grande vitalità sarà la chiave del successo della tua giornata. SENTIMENTI: Oggi sarà un giorno in cui è importante che la tua percezione ti mostri il modo per rimanere calmo e di buon umore in ogni momento. AZIONE: È un momento speciale per raggiungere accordi armoniosi con i collaboratori e le persone con cui si hanno rapporti in comune. FORTUNE: Sarai in grado di mantenere la tua vitalità e anche il desiderio di aiutare le altre persone che hanno bisogno di te. Venere ti riempie di ispirazione per creare cose e situazioni che irradieranno bellezza. Con la tua accentuata creatività potrai trasformare il brutto nel bello. Il tuo posto di lavoro potrebbe essere il terreno fertile per mostrare i tuoi talenti. Niente e nessuno può fermarti.

