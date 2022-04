Oroscopo Branko di venerdì 22 aprile: le stelle di domani su amore e salute. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Oggi vivrai una bella giornata e sarai molto convincente, ma dovrai fare attenzione a una cosa: non puoi approfittare troppo di chi ti circonda, puoi chiedere sì, ma senza esagerare!

Toro – Sei un po’ spaesato, ti senti messo da parte e forse hai bisogno di tempo per fare ordine nella tua vita. Pesa troppo la delusione che hai avuto, ma tutto passerà: non ti perdere d’animo!

Gemelli – Stai bene quello sì, ma ora stai capendo che sei circondato di persone un po’ superficiali e hai bisogno di dare una svolta alla tua vita. Forza, è arrivato il tuo momento: buttati a capofitto e approfitta di questi giorni!

Cancro – Non sei felice, forse hai troppi pensieri e alcune questioni familiari da risolvere che ti rendono agitato. Cerca di stare attento, di focalizzarti sui tuoi obiettivi e di andare avanti. A testa alta!

Leone – Basta pensare al passato: devi andare avanti e devi fare chiarezza nella tua vita. Non perdere tempo a riflettere, devi agire e darti da fare!

Vergine – Ogni cosa che ti accade ora sarà da ‘lezione’ per il futuro. Stai vivendo un bel cambiamento, ma cerca di non commettere gli errori del passato!

Bilancia – Oggi vuoi essere libero, non vuoi essere ostacolato da qualcosa o qualcuno. Cerca di essere positivo, ottimista, perché solo così, con questo atteggiamento, riuscirai a superare le difficoltà. E ad andare oltre!

Scorpione – Hai speso molte energie e hai tentato nell’ultimo periodo di mantenere il controllo sulla tua vita. Ora, però, hai capito che non tutto dipende da te: non devi stare lì a pensare, a rimuginare sul passato.

Sagittario – Stai vivendo delle difficoltà, questo sì, ma devi cercare di non farlo pesare alle persone che ti sono vicino e che ti amano. Chiedi aiuto, fatti consigliare, ma non essere così pesante: non puoi fare tutto da solo!

Capricorno – Nell’ultimo periodo sei malinconico, ti stai facendo tante domande sulla tua vita e sembra che tu non abbia risposte. Cerca di riflettere, di prenderti il tempo necessario per ricaricare le batterie e ripartire!

Acquario – La fretta non aiuta, soprattutto oggi: cerca di fermarti, di riflettere bene prima di agire e di valutare tutto, nei minimi dettagli. Dovrai fare delle scelte, che saranno fondamentali per il futuro!

Pesci – Non puoi fuggire dalle tue responsabilità, non puoi farlo per sempre. Cerca di capire chi sei, cosa vuoi e di non farti prendere dall’ansia. La realtà è qui e adesso: devi affrontarla a testa alta!

