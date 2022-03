Oroscopo Branko di venerdì 4 marzo: attenzione alla salute e all’amore

Ariete – Oggi ti senti senza forte, ma poi durante la giornata ritornerà l’energia. Gli altri forse non se ne accorgono, che ne dici di confrontarti con chi ti sta attorno?

Toro – Oggi devi cercare di trasmettere qualcosa, di comunicare quello che pensi. Forse la routine prenderà il sopravvento, ma tu devi cercare di andare avanti!

Gemelli – Stai perdendo il controllo della tua vita? Cerca di non opporti, di non sprecare le energie. Anzi, meglio mantenere la calma e capire che le scelte fatte finora non sono state così sbagliate!

Cancro – C’è chi pretende troppo da te e in amore forse non ricambia il tuo stesso sentimento. Non devi inventarti delle scuse, sai bene che la sincerità ripaga sempre!

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Leone – Hai troppo lavoro da portare avanti, non puoi ignorarlo. Ti sei divertito abbastanza, ora dopo il piacere bisogna dare spazio al dovere!

Vergine – Oggi sei di buon umore, ma non tutti sono in grado di capirlo. Non devi necessariamente dimostrarlo, puoi fare un passo indietro e osservare tutto prima di agire!

Bilancia – Hai dovuto fare i conti con un periodo difficile dovuto al denaro, ma ora ne stai uscendo lentamente. Cerca di dare vita alla tua creatività, non soffocarla!

Scorpione – Oggi sei un po’ spaesato, non sai bene da dove partire per rimettere tutto in ordine. Cerca di mantenere il controllo perché la giornata è bella vivace e turbolenta!

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Sagittario – Oggi sei un po’ infastidito sul lavoro, forse c’è chi pretende troppo da te. Cerca di mantenere la calma e di non pensare al giudizio degli altri: porta avanti le tue idee, anche quelle che ti sembrano strane!

Capricorno – Oggi sei molto seducente, ma attenzione: non puoi mostrare a tutti questo lato del carattere. Anzi, cerca anche di mantenere la calma e di essere più delicato nelle richieste che fai!

Acquario – Oggi non sai bene come esprimerti, hai paura di fare male e di tradire. Cerca di mantenere la calma e di non essere così distante, non puoi sempre fuggire!

Pesci – Oggi sei forte, determinato, fiducioso. O almeno, appari cos’ agli occhi degli altri. Sei ottimista, ma spesso non ascolti chi ti sta attorno. E sbagli!

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

L’articolo Oroscopo Branko di venerdì 4 marzo: attenzione alla salute e all’amore proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.