Oroscopo Branko domenica 13 novembre: buone notizie in arrivo. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Ci sono persone che, con buone intenzioni, ti danno consigli gratuiti, Ariete. E ti dicono cosa dovresti fare e ti senti obbligato a rispettarlo, ma non è così. Se ti ritrovi in ​​esso oggi, valuta tu stesso la situazione e se sei d’accordo, vai avanti. Ma se pensi che starai meglio altrimenti, segui la tua voce interiore sempre, ogni giorno. Sicuramente funzionerà. Oggi è un grande giorno per condividere le cose con gli altri, specialmente con le persone che sono imparentate con te, amici e familiari, Ariete. È importante prenderlo come un’abitudine molto salutare e farlo regolarmente. Trova ogni giorno del tempo da trascorrere con le persone che ami di più. Innamorato, se hai subito una rottura nel recente passato, non è ancora il momento di innamorarti di nuovo.Lascia che le tue ferite guariscano prima.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Involontariamente, Toro, stai cadendo nella routine quotidiana ed è difficile per te sfuggire a questa dinamica. Inizia a fare piccoli cambiamenti oggi nel modo in cui fai le cose, trova un modo più giocoso per tutto. Ti farà essere di umore migliore. Prendi la vita come un gioco e divertiti ogni volta che puoi. Questo vale per tutti i settori, compreso il lavoro. Oggi cogli l’attimo uscendo da qualche parte a contatto con la natura. Se hai un partner, una passeggiata in campagna, in montagna o al mare sarà l’ideale per rafforzare il tuo amore. Riposare e rilassarsi insieme quotidianamente sarebbe un modo molto salutare per approfondire la tua relazione, lontano dal trambusto del mondo, romantico Toro.L’intimità che puoi trovare in questa vacanza ti restituirà molte cose, inclusa la passione.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Sei arrivato sabato spolverato dall’intenso lavoro quotidiano, Gemelli e sicuramente hai la sensazione che il materasso del tuo letto o del tuo divano stia per inghiottirti. Concediti oggi il permesso di dormire tutte le ore che vuoi. Annulla qualsiasi piano se preferisci riposare, sarà il più riuscito. Ci sarà tempo per fare il resto. Nel campo dell’amore, se esci con qualcuno, oggi potrebbe richiedere più attenzioni da te. È molto facile soddisfarti. Mandagli messaggi amorevoli per tutto il giorno quando non siete insieme. Fatelo oggi ma non ripetetelo tutti i giorni, è un trucco che di volta in volta funziona.Questo è un ottimo giorno per i Gemelli che hanno una relazione. Se hai avuto problemi di qualsiasi tipo, quando torni a casa saranno risolti. Una serata romantica ti aspetta.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Prima di tutto, Cancro, non dedicarti oggi ad uscire dai negozi e ad acquistare tutto quello che ti mettono davanti, né farlo online se rimani a casa. Sei un po’ stressato dal carico di lavoro che hai avuto ogni giorno durante la settimana e potresti iniziare a spendere soldi senza rime o motivo per compensare. Entra nei negozi, guardati intorno, prova i vestiti, confronta i prezzi, guarda i siti di tutte le marche, ma non è questo il momento degli acquisti. D’altra parte, ha sottolineato il Cancro, ti farebbe molto bene riposarti. In amore, avrai l’opportunità di conoscere più a fondo qualcuno che è già presente nella tua vita quotidianamente, ma non è ancora pronto a prendere un impegno. Se hai un appuntamento, potrebbe andare molto bene per te.Presta attenzione ai segnali che ti invia.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Non lasciarti dominare ogni giorno da questi pensieri che ti portano costantemente nel passato, Leone. Questo sta ostacolando i tuoi progressi e limitando le tue opportunità. Non ti serve, anzi intacca la buona qualità della vita nel presente. Fai la tua parte oggi affinché quella visione nostalgica e idealizzata di un altro tempo non ti disturbi più le possibilità che hai oggi. È vero che conviene rilassarsi, di più nel weekend, ma se vuoi crescere professionalmente, come è il tuo caso, a volte questo significa sacrificare il tempo libero. Chi vuole qualcosa, qualcosa gli costa, dicono. Forse oggi devi finire un lavoro, metterti al lavoro con il morale alto.È probabile che qualcuno su cui non hai contato ti dia una mano. Queste cose ti accadono ogni giorno, Leone, molte persone ti supportano, lo apprezzano.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Se consideri di aver lavorato duramente e bene negli ultimi giorni, Vergine, oggi è il momento di regalarti. Dedica la giornata alle cose che ti piacciono di più. Se devi fare una spesa che non ti appesantisce, pensa che ne vale la pena. La tua economia non ne risentirà. È probabile che tu abbia pensato ogni giorno di fare un piccolo viaggio sul prossimo ponte. Prendi sul serio la pianificazione oggi. Fai una lista di persone con cui vorresti condividere quel sogno e inizia a chiamare i tuoi possibili partner, impregnati di illusione. Scopri prezzi e dettagli. Anche se oggi non puoi specificare nulla, Vergine, trascorrerai una fantastica giornata preparando ciò che desideri così tanto. Nell’aspetto dell’amore,La tua relazione può essere influenzata dalla routine quotidiana ed è piuttosto stagnante. Mettici sopra un po’ di sale e pepe.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Se sei uno dei Bilancia che lavora con il pubblico, oggi è probabile che per te sia una giornata lavorativa e dovrai dimostrare tutta la tua forza di convinzione. I tuoi superiori sono felicissimi della tua gestione del diario e ti affidano le cose più difficili. Non rimbalzare, anzi, sii orgoglioso della fiducia che hanno riposto in te. Nel tuo tempo libero di oggi vivrai un momento molto speciale con la persona che ami, anche se hai dei dubbi sulla continuità di questo rapporto. Devi superare queste insicurezze che ti assalgono quotidianamente, Bilancia. Lascia passare il tempo perché è ancora presto per sapere se le cose andranno per il verso giusto. Non esitare prima del tempo. Nel frattempo, se ti senti felice, cerca di mantenere l’illusione e goditi la passione che ora senti in questa fase dell’innamoramento.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Anche se oggi è un giorno di riposo, Scorpione, se hai un progetto tra le mani che ti emoziona ogni giorno e in cui credi assolutamente, cogli l’ occasione per rivedere la tua lista di contatti, per rifinire i dettagli, per fare una telefonata per l’imminente settimana. Hai un grande futuro e questo è un buon momento per fare uno sforzo in campo professionale. Quello che fai oggi al riguardo è molto ben previsto. Le tue idee e decisioni avranno successo. Il tuo partner potrebbe non capire del tutto che preferisci investire il tuo fine settimana in questa faccenda per la quale hai combattuto così duramente ogni giorno, Scorpione. Se si mette in mezzo, prova a spiegargli quanto è importante per te. Se è la persona che pensavi, ti capirà e ti sosterrà.Ma se ha la reazione opposta, inizia a pensare se ti ama davvero tanto quanto credi.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Se oggi avevi dei programmi per questo fine settimana, Sagittario, e una telefonata di qualcuno della tua famiglia ti ha fatto pensare di cancellarli tutti o parte, pensaci due volte. La famiglia è molto importante nella vita di qualsiasi persona, ma non puoi stare con loro o prenderti cura di loro ogni giorno. Un’altra cosa è quando si presenta un bisogno urgente e loro hanno bisogno della tua presenza o della tua collaborazione, ma in una situazione normale devono capire che anche tu hai una vita tua e devono rispettarla. Oggi dovresti ascoltare un po’ di più la persona con cui condividi la tua vita, Sagittario. Forse non presti troppa attenzione a quello che ti dice. Se vuoi avere successo in amore, è consigliabile cambiare certi atteggiamenti che adotti quotidianamente.e questo non ti giova, come voler avere sempre ragione.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sembra che questo autunno ti abbia intriso di romanticismo, Capricorno, e se non hai ancora incontrato nessuno di speciale , potresti essere un po’ deluso oggi, pensando che quell’essere unico con cui condividi tutto e con cui sogni ogni giorno lo farà non venire mai. Forse non è ancora il momento perché devi risolvere alcuni problemi con te stesso prima di iniziare a pensare di trovare il vero amore. Calmati. Nel frattempo, puoi uscire e divertirti con gli amici. L’amore arriverà quando meno te lo aspetti. Se sei un Capricorno con un partner, oggi avrai l’opportunità di trascorrere un’ottima giornata con la persona amata perché l’amore ha un’ottima proiezione astrale in questo momento.Buona giornata anche se volete prendere un appuntamento. Non fermarti per paura del rifiuto, la persona che ti piace lo vuole ma ha la tua stessa paura.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Non demoralizzarti, Acquario, se oggi sorgono piccole battute d’arresto. La vita è così, non è quasi mai piatta, ha sempre alti e bassi che dobbiamo superare. Inoltre, hai già affrontato quotidianamente serie difficoltà che hai saputo superare grazie alla tua grande forza interiore. Oggi è probabile che qualcuno, magari un caro amico o il tuo stesso partner, sia impegnato in un argomento che non ti piace affatto. Non devi fare cose che non vuoi. Se vogliono portarti nel loro campo, alzati, dì chiaramente che preferisci fare qualcos’altro. Nell’aspetto dell’amore, se sei un cuore libero, i bei tempi ti aspettano con qualcuno che ti piace. Ma non avere fretta in una relazione, impulsivo Acquario. L’amore della tua vita non è ancora vicino, ma confida ogni giorno che ogni giorno ce ne sia meno per trovarlo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – È tempo di iniziare a celebrare i risultati che stai raggiungendo ogni giorno, Pesci. Oggi dedica la giornata a prenderti cura di te stesso, regalati quegli sfizi che hai in mente. Il resto della giornata… e la notte, divertiti, esci con i tuoi amici, incontra le persone che ti vogliono bene. Oggi è un buon giorno perché grandi cose escano da questo rapporto sociale. Forse è un contatto professionale o, se sei ancora libero, può essere che ti innamori di una persona che già conosci della tua cerchia ristretta. Apri gli occhi perché è lì, inviandoti quotidianamente segnali che non hai voluto vedere fino ad ora. È tempo che tu ti apra alla vita e alle opportunità di amare che il destino ti offre, Pesci. Hai molto più successo di quanto pensi.

