Come andrà il week end del 9 e 10 aprile secondo le previsioni dell’Oroscopo di Branko per il segno Pesci ? Ecco quali sono le previsioni del nostro astrologo preferito in vista del fine settimana in arrivo: come andranno il sabato e la domenica secondo l’interpretazione e le previsioni degli astri? Scopriamolo insieme.

LE PREVISIONI SEGNO PER SEGNO

Oroscopo Branko, le previsioni per il weekend del 9 e 10 aprile: Pesci

Se hai problemi legali o finanziari in sospeso, risolvili uno per uno. Se li lasci stagnare, diventeranno problemi più grandi. Sei paziente e degno di fiducia, non puoi sopportare di avere fretta poiché le tue decisioni devono essere prese con calma e sicurezza.

Il comfort e la sensualità prevarranno. Hai il tipo di coppia in cui il sesso è in grado di aggiustare tutto, per quanto difficile possa essere. Non sei avaro di soldi, quindi ti piace inondare di regali la tua famiglia e i tuoi amici. Guarda le tue spese.

L’articolo Oroscopo Branko, le previsioni per i Pesci del weekend del 9 e 10 aprile proviene da L’Occhio.