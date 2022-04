oroscopo-branko,-le-previsioni-per-il-capricorno-del-weekend del-9-e-10-aprile

Come andrà il week end del 9 e 10 aprile secondo le previsioni dell’Oroscopo di Branko per il segno Capricorno? Ecco quali sono le previsioni del nostro astrologo preferito in vista del fine settimana in arrivo: come andranno il sabato e la domenica secondo l’interpretazione e le previsioni degli astri? Scopriamolo insieme.

Oroscopo Branko, le previsioni per il weekend del 9 e 10 aprile: Capricorno

Cerca di non essere critico quando parli e impara ad ascoltare le ragioni. Questo non va bene per te o per la persona di fronte a te. Ti sentirai produttivo e ottimista e potrai concederti alcuni lussi, ma fai attenzione perché ti sentirai giudicato da come gestisci le tue finanze.

Questo è un momento di grande ambiguità nel chiarire le tue relazioni sentimentali. Devi fare del tuo meglio. Nel tuo lavoro sarà segnata una divisione tra chi collabora e chi intende distinguersi. Guarda dove sei.

