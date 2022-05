Come andrà il week end del 21 e 22 maggio secondo le previsioni dell’Oroscopo di Branko per il segno Acquario? Ecco quali sono le previsioni del nostro astrologo preferito in vista del fine settimana in arrivo: come andranno il sabato e la domenica secondo l’interpretazione e le previsioni degli astri? Scopriamolo insieme.

Oroscopo Branko, le previsioni per il weekend del 21 e 22 maggio: Acquario

Questa giornata assomiglierà alla precedente, soprattutto nei suoi aspetti più positivi. Sei in un buon momento per tutto ciò che riguarda il lavoro, le finanze o la vita sociale, anche se non devi deviare dal percorso che stai seguendo perché altrimenti la fortuna potrebbe portarti via. Devi andare passo dopo passo.

