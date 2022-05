Come andrà il week end del 21 e 22 maggio secondo le previsioni dell’Oroscopo di Branko per il segno Bilancia? Ecco quali sono le previsioni del nostro astrologo preferito in vista del fine settimana in arrivo: come andranno il sabato e la domenica secondo l’interpretazione e le previsioni degli astri? Scopriamolo insieme.

LE PREVISIONI PER TUTTI I SEGNI

Oroscopo Branko, le previsioni per il weekend del 21 e 22 maggio: Bilancia

Oggi ti sentirai stanco e demotivato dopo aver fatto grandi sforzi e sacrifici nel tuo lavoro, comunque hai una grande ricompensa a portata di mano, potrebbe essere anche oggi. Le tue preoccupazioni e le tue sofferenze finiranno molto presto e radicalmente, quindi solleva il morale.

