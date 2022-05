Come andrà il week end del 21 e 22 maggio secondo le previsioni dell’Oroscopo di Branko per il segno Leone? Ecco quali sono le previsioni del nostro astrologo preferito in vista del fine settimana in arrivo: come andranno il sabato e la domenica secondo l’interpretazione e le previsioni degli astri? Scopriamolo insieme.

Oroscopo Branko, le previsioni per il weekend del 21 e 22 maggio: Leone

La cosa più importante di questa giornata è che si rivelerà completamente contraria a quello che ti aspetti, ma non preoccuparti perché è molto probabile che ne uscirai vincitore. Le cose buone su cui contavi probabilmente non accadranno, ma in cambio arriveranno cose molto migliori.

