Oroscopo Branko lunedì 14 novembre: domani la settimana parte bene. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – L’influenza della Luna indica che questo sarà un giorno ideale per goderti la vita intima e la compagnia dei tuoi cari. Dopo una settimana piena di attività e tensione, non è solo il momento di riposare, ma hai bisogno di quel riposo più di quanto pensi. Iniziative rivolte alla vita familiare.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Alcune preoccupazioni legate al lavoro o ai problemi finanziari non ti permetteranno di goderti il ​​fine settimana come vorresti, almeno per tutta la giornata. Anche se la stragrande maggioranza di queste preoccupazioni potrebbe essere risparmiata perché sarai in grado di risolvere la stragrande maggioranza delle cose che ti preoccupano.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi tutto partirà abbastanza bene e con le stesse illusioni del giorno prima, però alla fine della giornata è possibile che vada storto o che si incontri qualche difficoltà o qualche delusione inaspettata, principalmente nella vita sentimentale o familiare . Cerca di evitare le discussioni perché potrebbero perdere il controllo inaspettatamente.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Può essere un grande momento per te perché la Luna transita attraverso il tuo segno, proprio come ieri e proprio come sarà domani. La tua sensibilità sarà al culmine, anche se con la tendenza ad essere ben canalizzata, e potresti anche vivere degli ottimi momenti nella tua vita intima, familiare o sentimentale. Una buona giornata per amore.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Dopo una mattinata in cui ti sentirai legato a determinati problemi o circostanze, familiari e non, e non sarà facile per te fare quello che veramente vuoi; da mezzogiorno, o già verso il pomeriggio, tutto migliorerà molto per te e diventerà molto più piacevole, vivace o piacevole. La giornata passerà da meno a più.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Giornata di grande attività e in cui ti ritroverai relativamente vivace o motivato, ottimo per l’attività fisica, il contatto con la natura, lo sport o anche una gita; anche per attività intellettuale, studio, scrittura o ricerca. Ma l’importante è che ti sentirai bene ed emozionato.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Non mettere tutte le tue energie in obiettivi sterili o che non ti porteranno nulla di positivo e ti complicheranno solo la vita. Hai una delle teste meglio arredate e sei sempre guidato dalla logica, ma a volte il tuo lato emotivo può condurti lungo strade che non ti porteranno da nessuna parte. Devi riflettere.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Un altro grande giorno vi aspetta oggi per effetto dell’influenza del Sole e della benefica Venere, entrambi in transito nel vostro segno. La fortuna o l’aiuto di terzi vi spingeranno verso la realizzazione di numerose illusioni, sia sentimentali che anche di natura lavorativa o sociale. Ideale per prendere iniziative.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Questo sarà un giorno di imprevisti e novità nella tua vita sentimentale o nelle tue relazioni più intime. Per fortuna si tratta di esperienze o eventi favorevoli che ti daranno grande entusiasmo e gioia, da una riunione con una persona cara alla possibilità di iniziare una storia d’amore o magari migliorarla.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Rischio di lutto e tristezza in casa e nella vita privata, che potrebbero anche non avere una causa specifica o potrebbero essere dovute ad alcune motivazioni molto diffuse del passato. Avrai voglia di stare da solo o, nel tuo caso, in compagnia del tuo partner o del tuo più intimo e nient’altro. Fortunatamente, ti sentirai molto meglio verso la fine della giornata.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – L’amicizia è per te una delle cose più preziose e molte volte le dai più importanza anche dell’amore di un partner, quindi oggi devi stare molto attento perché potresti essere dolorosamente deluso da qualcuno che consideri uno dei tuoi amici più cari . , scoprirai qualcosa di quella persona che non ti è piaciuta.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Dai sempre molto di più di quello che ricevi e spesso sei molto deluso dall’amore, oppure finisci per scoprire che la persona che hai amato così tanto non è per niente come quella che immaginavi. Devi stare attento, perché oggi potresti fare un’esperienza di questo tipo e può essere una giornata molto dura.

Oroscopo Branko lunedì 14 novembre: domani la settimana parte bene

