Oroscopo Branko sabato 12 novembre: domani ottime sensazioni in amore. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi avrai una giornata un po’ più difficile o tesa del solito, anche se sarà in parte dovuto al tuo atteggiamento personale, qualcosa di più negativo o sospetto di quello che stai vivendo ultimamente. Dovrai controllarti e stare zitto quando in realtà vorresti esplodere di rabbia. Ora farai meglio se sei in background.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Questa sarà una giornata di lavoro e di lotta, di semina e sacrificio, verrà raccolto dopo, ora devi fare uno sforzo per risolvere i mille problemi che ti si presentano. Tuttavia, non ti spaventerai e oggi ti sentirai più un guerriero del solito, ma non portare la guerra alla tua famiglia, cosa che potrebbe anche accadere.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Sai sempre come trovare il lato positivo delle cose e trasformare le difficoltà in opportunità, come ti accadrà oggi. La tua grande intelligenza e abilità ti fanno capovolgere le cose, e quello che sembrava un fallimento o una calamità finirà per essere, finalmente, ciò che finirà per catapultarti verso il successo finale.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi due persone dentro di te, una ipersensibile e malinconica ma l’altra guerriera e avventuriera, e le due si combattono in un modo o nell’altro. Sentirai questa dualità più intensamente per tutto il giorno e avrai anche una parte della giornata molto attiva e risoluta, ma un’altra, per lo più nel pomeriggio, più intima.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – La tua stella fortunata non ti lascia mai, forse può andare via per qualche giorno ma alla fine torna sempre ed è quello che ti succederà oggi. Ancora una volta sei il leader e risplendi tra coloro che ti circondano, soprattutto nel tuo lavoro e nella vita sociale. Riceverai un supporto o un aiuto inaspettato che ti rimetteranno al tuo posto.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – I successi o le gioie di solito non durano a lungo, il tuo destino è sempre legato al lavoro e al sacrificio, e quando sembra che tutto stia prendendo una buona strada, non ci vuole molto perché nuovi problemi e pericoli sorgano da più parti. Ecco perché oggi dovrai affrontare una giornata un po’ più difficile. Stai attento con i nemici.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – È importante che tu sia vigile e non ti rilassi perché oggi potresti trovarti con qualche avversità inaspettata, incluso un infortunio o un incidente domestico o altro. Oggi devi stare attento se devi correre dei rischi o affrontare pericoli di natura fisica, sia per la tua professione che per l’attività sportiva.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi i pianeti saranno in subbuglio e in generale sarà una brutta giornata per molte persone, tuttavia, questo non sarà il tuo caso. Potresti dover affrontare molti problemi o difficoltà nel lavoro e negli affari mondani, ma alla fine tutto si risolverà e il successo ti sorriderà. E la stessa fortuna ti accompagnerà nella vita intima.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Riceverai un aiuto importante da un amico o, semplicemente, da qualcuno che ti ama molto e ti tiene in grande considerazione. Una persona di grande influenza scommetterà su di te e può darti una grande spinta affinché tu possa finalmente uscire da molte difficoltà. Oggi può essere un grande giorno e tutto può cambiarti in meglio.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi il tuo pianeta dominante, Saturno, non sarà in un buono stato cosmico, quindi devi essere prudente e cercare di non correre rischi inutili, anche se potresti metterti in secondo piano, tutto andrà molto meglio e ne eviterai molti pericoli che potrebbero circondarti. Cerca di evitare tensioni e conflitti o ti danneggeranno.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Sii prudente e rifletti bene prima di farle. Se altre volte seguire la tua intuizione ti ha portato al successo, però, lo stesso potrebbe non succederti adesso perché tra i pianeti regnano cattive energie. Dovrai anche affrontare alcuni problemi in famiglia o nel rapporto con il tuo partner.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Tutto ti costerà molto oggi, qualsiasi risultato o gioia nel lavoro o nella vita sociale ti costerà un sacco di fatica. Ma nonostante tutto, non sarà una brutta giornata e porterai a termine gli sforzi che stai portando avanti. E avrai successo anche nei problemi che sorgono nelle tue relazioni intime.

Vittorio Ferla