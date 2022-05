Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Branko dal 23 al 29 maggio per il segno Bilancia ? Chi di voi sarà fortunato in amore? Chi riceverà belle proposte sul lavoro e dovrà cogliere tutte le opportunità al volo? Basta con le domande perché qui siete nel posto giusto: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Branko!

Come sarà la settimana dal 23 al 29 maggio per le stelle secondo l’oroscopo Branko? L’astrologo attraverso il settimanale Chi ha interpretato le stelle e svela quali saranno i segni che durante questa settimana dovranno affrontare qualche problematica e quali, invece, potranno fare grandi progetti accompagnati da un cielo favorevole per tutta la settimana.

LEGGI ANCHE >>> LE PREVISIONI PER TUTTI I SEGNI

Oroscopo Branko settimana 23 maggio: le previsioni per Bilancia

Quattro stelle per i nativi della Bilancia. Secondo l’oroscopo di Branko vi attende una settimana molto buona. Avete iniziato l’anno con Marte nel cielo dell’Ariete, in opposizione, quindi saprete gestire anche questo transito in Cancro. Peraltro, si dirige verso il campo del successo professionale, battaglie per ottenere o mantenere un certo posto, una certa posizione, ma visto che siete fuori dalla politica, trasformate questa agitazione interiore in talento, scrivete un libro. In quest’ultima strepitosa settimana di maggio la fortuna va matta per voi, attenzione a mercoledì, c’è l’eclissi totale. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno della Bilancia.

L’articolo Oroscopo Branko settimana 23 maggio: le previsioni per Bilancia proviene da L’Occhio.