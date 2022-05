Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Branko dal 23 al 29 maggio per il segno Capricorno ? Chi di voi sarà fortunato in amore? Chi riceverà belle proposte sul lavoro e dovrà cogliere tutte le opportunità al volo? Basta con le domande perché qui siete nel posto giusto: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Branko!

Come sarà la settimana dal 23 al 29 maggio per le stelle secondo l’oroscopo Branko? L’astrologo attraverso il settimanale Chi ha interpretato le stelle e svela quali saranno i segni che durante questa settimana dovranno affrontare qualche problematica e quali, invece, potranno fare grandi progetti accompagnati da un cielo favorevole per tutta la settimana.

Oroscopo Branko settimana 23 maggio: le previsioni per Capricorno

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Secondo le previsioni astrologiche di Branko vi attende una settimana molto buona. L’oroscopo propone questioni importantissime e positive per il presente e per il futuro. È la stagione dei Gemelli, sapete benissimo il ruolo che occupa nella vostra professione, nel lavoro, nella carriera. Nel cielo dei Gemelli ci sono anche l’astuto Mercurio e la fortunata Venere. Giove e Urano vi aiutano a cambiare direzione. Massima cautela nella salute, sarete agitati sotto l’eclissi di Luna il 26 maggio. Ma avete accanto una persona che stravede per voi. Favoriti gli incontri con i nativi dei Pesci.

