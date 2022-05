Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Branko dal 30 maggio al 5 giugno per il segno Capricorno? Chi di voi sarà fortunato in amore? Chi riceverà belle proposte sul lavoro e dovrà cogliere tutte le opportunità al volo? Basta con le domande perché qui siete nel posto giusto: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Branko!

Come sarà la settimana dal 30 maggio al 5 giugno per le stelle secondo l’oroscopo Branko? L’astrologo attraverso il settimanale Chi ha interpretato le stelle e svela quali saranno i segni che durante questa settimana dovranno affrontare qualche problematica e quali, invece, potranno fare grandi progetti accompagnati da un cielo favorevole per tutta la settimana.

Oroscopo Branko settimana 30 maggio: le previsioni per Capricorno

Tre stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Secondo le previsioni astrologiche di Branko vi attende una settimana buona. Da mercoledì Venere si congiunge a Marte, in Cancro. La sua opposizione agita il matrimonio, i rapporti di vecchia data, interrompe le storie d’amore che stanno in piedi per ragioni non precisate. La noia è il peggior nemico di una coppia. Voi, molto fissati sulla stabilità, avete spesso questo atteggiamento di conservazione, che però in questa situazione non vale la pena, sul serio. I grandi pianeti vi appoggiano, presto arriveranno ghiotte occasioni per voi. Favoriti gli incontri con i nativi del Toro.

