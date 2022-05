Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Branko dal 30 maggio al 5 giugno per il segno Leone? Chi di voi sarà fortunato in amore? Chi riceverà belle proposte sul lavoro e dovrà cogliere tutte le opportunità al volo? Basta con le domande perché qui siete nel posto giusto: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Branko!

Come sarà la settimana dal 30 maggio al 5 giugno per le stelle secondo l’oroscopo Branko? L’astrologo attraverso il settimanale Chi ha interpretato le stelle e svela quali saranno i segni che durante questa settimana dovranno affrontare qualche problematica e quali, invece, potranno fare grandi progetti accompagnati da un cielo favorevole per tutta la settimana.

Oroscopo Branko settimana 30 maggio: le previsioni per Leone

Quattro stelle per i nativi del Leone. Secondo l’oroscopo di Branko questa è una settimana molto buona. Maggio termina con un aspetto stressante, Luna-Saturno in opposizione. Mercoledì il cielo inizia a muoversi a vostro vantaggio, anche se non c’è niente di concreto, i progetti partiti sotto l’influenza della Luna calante in Pesci sono destinati a dare grandi soddisfazioni. Gli anta del segno risentono di qualche fastidio fisico, i giovani, invece, sono all’inizio del cammino: genitori, sosteneteli! Per tutto il mese di giugno Mercurio è in aspetto ideale, ma la vera sorpresa della prossima settimana è il transito di Marte nel cielo del Leone. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno dei Pesci.

