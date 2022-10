oroscopo-branko-settimanale:-le-stelle-dal-10-al-16-ottobre

Oroscopo di Branko settimanale per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete – Cari Ariete, l’oroscopo della settimana dal 10 ottobre al 16 ottobre vi avvisa che state per impegolarvi in una vera e propria battaglia contro i mulini a vento. Sì, perché è un momento in cui, per un motivo o per un altro, vi sentite accerchiati. Ma quello che dovreste capire, cercando di superare le vostre convinzioni e aggrappandovi alla più neutrale lucidità, è che state combattendo con dei fantasmi, i vostri. E’ un momento in cui non brillate per chiarezza di obiettivi e di intenzioni. E questa confusione la proiettate su chi vi sta intorno, sia in famiglia che sul lavoro. Voi amate la competizione, quindi schiaritevi le idee e rendetevi conto che quelli che state insensatamente trattando come nemici giurati, sono in realtà semplicemente avversari nella gara a chi arriva primo, soprattutto sul lavoro. Se non ottenete i risultati che sperate non nascondetevi dietro un vittimismo che non è davvero nelle vostre corde. Accettate il fatto che non state voi facendo abbastanza e agite di conseguenza.

Toro – Cari Toro, la bellissima Venere che nelle scorse settimane vi ha fatto riscoprire il mondo delle vostre emozioni, se ne è andata, ma i suoi effetti perdurano perché, probabilmente, con il suo aiuto, avete finalmente incontrato qualcuno di speciale, oppure avete ripreso a condividere nel modo più profondo e sincero le vostre emozioni con il vostro partner ridonando nuova vita al vostro rapporto. Le stelle vi invitano a continuare ad annaffiare i semi piantati nell’ultimo periodo nel vostro cuore. Perché promettono di diventare piante rigogliose, profumate e meravigliose, come forse ancora non avete mai visto.

Gemelli – Cari Gemelli, con voi siamo già sul podio dei segni più fortunati secondo l’oroscopo della settimana prossima. Il vigore che vi regala Marte vi tiene super tonici, dinamici e di ottimo umore. Perché si sa, voi siete il più mobile dei segni mobili e se state bene, anche fisicamente, nessuno può fermarvi. Il buon umore ovviamente, alimenta quella fucina eternamente al lavoro che è la vostra mente, sempre affamata di conoscenza e di esperienza. Ma il settore più fortunato in questo momento è sicuramente quello delle imprese sentimentali, dove nulla vi è precluso e tutto vi è possibile.

Cancro – Cari Cancro, si sa che per voi il cielo che si colora delle emozioni della Bilancia non è una grande spinta a farvi avanti. Piuttosto in questo periodo tendete a rimanere coperti, nell’ombra, e la cosa non è necessariamente negativa. L’importante è che l’atteggiamento non sia quello di chiusura. Un momento in cui vi dedicate a rafforzare e proteggere ciò che avete, invece di buttarvi alla ricerca di altre conquiste, può essere un prezioso passaggio per preparare il terreno per una riscossa futura. Quindi concentratevi sul rinforzare le fondamenta, poi arriverà anche il tempo di mettersi a costruire il palazzo, con le migliori condizioni possibili.

Oroscopo di Branko settimanale per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone – Cari Leone, la vostra di questi giorni è forse la più spettacolare ripresa dello zodiaco. Sole, Venere, Mercurio, per non dire di quel Marte bruciante, sono tutti lì a sostenervi dopo diverse giornate ‘no’ e a regalarvi quella carica che da tempo aspettavate per tornare voi stessi, pronti a guidare anzi, a trascinare chi vi sta intorno, verso nuove conquiste. In particolare questa settimana sarà preziosa per rimettere a posto diverse cose che sono rimaste per troppo tempo storte in famiglia, quindi coraggio è il vostro momento preferito: quello di agire e risolvere problemi, con la sicurezza del vero leader.

Vergine – Cari Vergine, la parola d’ordine della vostra vita nei prossimi giorni, secondo l’oroscopo della settimana dal 10 ottobre al 16 ottobre dovrebbe diventare ‘leggerezza’. E’ quello di cui sentite fortemente il bisogno ora, ed è quello che dovreste regalarvi in questo momento. Voi avete, spesso per scelta, vite sempre super impegnate, non solo per il numero di appuntamenti segnati ogni giorno in agenda, ma anche per il coinvolgimento profondo con cui vi approcciate ad ogni causa, ad ogni compito. Ecco, è l’ora di un piccolo break da questa preziosa parte di voi stessi. Provateci per qualche giorno, perché vi farà un gran bene.

Bilancia – Ciao cari Bilancia, qui non c’è molto da aggiungere rispetto a quello che vi stiamo già dicendo da qualche tempo, perché siete voi il segno più amato e sostenuto dal cielo in questo momento. La prossima settimana anche Mercurio tornerà a brillare fortissimo nel vostro segno regalandovi anche un’ottima fortuna nelle trattative, negli affari e la possibilità di aumentare, anche piuttosto notevolmente le vostre entrate. Brillate sempre di più.

Scorpione – Cari Scorpione, questo è davvero un momento chiave del vostro anno. Dopo mesi passati a combattere, alle prese con mille problemi e mille preoccupazioni, ora vi state preparando alla vostra riscossa che arriverà, clamorosa, tra poco. Intanto in questo periodo di passaggio e di relativa tranquillità, il vostro impegno principale deve essere quello di caricare al massimo le batterie perché avrete bisogno di vigore ed energia per andarvi a prendere quello che vi spetta, e vi aspetta!

Oroscopo di Branko settimanale per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario – Cari Sagittario, c’è qualcosa che non vi torna e non fate che girare e rigirare i vostri pensieri sullo stesso punto, sullo stesso avvenimento che da qualche giorno state analizzando in ogni dettaglio, spaccando in quattro il capello. Le stelle in questo momento vi sostengono piuttosto bene e perdere energie a elucubrare su qualcosa che dovrebbe per voi essere passato e finito è solo un modo per perdere energie ed occasioni che questo cielo così bello vi può offrire: guardate avanti senza voltarvi indietro. Non è un consiglio, è un imperativo categorico!

Capricorno – Cari Capricorno, fate di necessità virtù. E’ questo il messaggio delle stelle secondo l’oroscopo della prossima settimana, e fareste davvero bene ad ascoltarlo. Vi trovate in questo momento in una situazione scomoda, di cui accusate qualcun altro, ma dovreste invocare la vostra esemplare razionalità, guardare analiticamente alla situazione, prendervi le vostre responsabilità e alla fine accettarla. Con la vostra intelligenza pragmatica, riuscirete non solo ad adattarvi ma anche a sfruttare al meglio questa nuova circostanza anche se, al momento vi sta un po’ stretta. Basta rimuginare e datevi da fare!

Acquario – Cari Acquario, se riuscirete ad evitare inutili polemiche, anche in questa settimana avrete grandi possibilità di avanzare sulla vostra strada, qualunque essa sia. Ma non lo sentite questo coro melodioso di stelle che cantano per voi la loro melodia migliore? E allora, camminate sul vostro percorso con occhi e orecchi bene aperti, perché una nuova, ghiottissima occasione sta aspettando voi e l’unica cosa che dovete fare è tenervi pronti ad afferrarla quando passerà.

Pesci – Cari Pesci, l’oroscopo della settimana dal 10 ottobre al 16 ottobre vi mette in guardia dagli sbalzi di umore e dal nervosismo che questo Marte per voi tutto storto comincia ad accendervi. Non cadete in trappola, non sprecate energie in litigi, discussioni, polemiche o confronti a muso duro, non è il momento. Ora dovete concentrarvi piuttosto a gestirle le vostre energie perché all’orizzonte si intravede già un periodo che per voi sarà piuttosto impegnativo e dovete prepararvi già da ora a raccogliere le forze per affrontarlo a testa alta.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Branko settimanale: le stelle dal 10 al 16 ottobre scritto su Oroscopo Più da Redazione.