oroscopo-branko-settimanale:-le-stelle-dal-19-al-25-settembre

Ariete – È un momento difficile per fare qualsiasi cosa con Mercurio retrogrado, ma potresti scoprire che la tua produttività è svanita quando Venere in Vergine quadra Marte in Gemelli venerdì. Che tu stia litigando con un collega che ti rallenta sempre o che ti senta solo distratto da nuove informazioni, cerca di non litigare. Oggi non risolverà nulla e porterà solo a ulteriori critiche.

Anche la domenica non è un giorno di collaborazione poiché Mercurio in Bilancia si oppone a Giove nel tuo segno. Non fare un accordo o firmare un contratto con nessuno oggi perché avrai difficoltà a capire cosa ti stanno veramente chiedendo finché non sarà troppo tardi. È importante mantenere le distanze perché non sarai in grado di vedere negli occhi nessuno. Ricorda, Ariete, discussioni e litigi meschini non ti daranno i risultati che desideri. Fai una pausa.

Toro – Oh no, Toro! Sapevi che la tua calda e pesante relazione amorosa estiva era troppo bella per durare. Mentre Venere in Vergine quadra Marte in Gemelli venerdì, potresti scoprire che tu e il tuo amante avete valori e gusti completamente diversi. Le relazioni sono difficili da tenere insieme, soprattutto se non puoi essere d’accordo su nulla. Se ti senti giudicato, potrebbe essere il momento di annullare le cose e andare avanti. Non indugiare in una brutta relazione sperando che tu possa renderla di nuovo “perfetta”. Fortunatamente, puoi divertirti da solo quando il sole in Vergine trina Plutone in Capricorno la domenica. Concludi una settimana molto faticosa con una nota divertente mentre impari che esprimerti attraverso diversi media artistici può aiutare a cambiare tutto nella tua vita, dalla tua situazione finanziaria a come ti senti riguardo a te stesso. Abbraccia i tuoi talenti e la tua felicità.

Gemelli – Ehi! Questa sarà una settimana difficile, specialmente quando si tratta della tua vita familiare, con il tuo pianeta dominante ancora retrogrado e Venere in Vergine che forma un quadrato con Marte nel tuo segno venerdì. Il giudizio familiare potrebbe rovinare la tua fiducia e impedirti di perseguire i tuoi desideri più profondi. Non lasciare che le opinioni degli altri guidino la tua vita. Puoi forgiare la tua strada, Gemelli. Tuttavia, non è un ottimo momento per pensare fuori dagli schemi quando domenica Mercurio in Bilancia si oppone a Giove in Ariete. Potresti essere isolato da connessioni o amicizie importanti che possono aiutarti a sollevarti. La tua originalità e il tuo ingegno acuto non si fondono bene con il pensiero di gruppo e potresti dover scegliere tra uscire da solo e andare d’accordo con il branco. Pensaci attentamente e scegli saggiamente.

Cancro – Siamo ufficialmente nella stagione retrograda e, sfortunatamente, neanche gli altri pianeti sembrano andare d’accordo quando il sole in Vergine si oppone a Nettuno in Pesci venerdì. Questo aspetto crea una giornata molto confusa poiché senti di non avere l’energia per fare nulla. Tutte le idee e i pensieri ti passano sopra la testa. Non fare grandi progetti di viaggio oggi, Cancro. Preferiresti guardare un film su posti fantastici piuttosto che alzarti dal divano. Tuttavia, l’atmosfera migliora leggermente alla fine della settimana, quando il sole trina Plutone in Capricorno domenica. Questo è un ottimo giorno per portare una relazione importante al livello successivo, sia che tu stia chiedendo una cotta, facendo un affare o lavorando a un progetto creativo con qualcuno di speciale. Insieme, puoi ottenere qualsiasi cosa tu abbia in mente. L’hai capito!

Leone – Sebbene tu sia uno dei segni più generosi dello zodiaco, puoi solo regalare così tanto. È qualcosa che imparerai nel modo più duro quando il sole in Vergine si opporrà a Nettuno in Pesci venerdì. Questo non è un giorno per permettere a qualcuno di prendere in prestito denaro da te, anche se ha davvero una buona scusa per spiegarne il bisogno. Con Mercurio e Giove già retrogradi e con più pianeti a seguire, dovrai risparmiare un sacco di soldi. In effetti, Leone, potresti concentrarti sul fare soldi quando il sole trina Plutone in Capricorno domenica. È un giorno ideale per guadagnare qualche soldo in più, dal rimanere fino a tardi al lavoro al trovare un dolce trambusto che ti aiuti a farcela. Dando valore a te stesso, vedrai una grande differenza in ogni aspetto della tua vita.

Vergine – Il diavolo è davvero nei dettagli questa settimana quando il sole nel tuo segno si oppone a Nettuno in Pesci venerdì. Quella che pensavi sarebbe stata la partnership perfetta potrebbe non essere quella che sembrava originariamente. Dovrai guardare alle vere intenzioni delle persone mentre separi i fatti dalla fantasia. Potrebbe essere necessario togliersi gli occhiali rosa per affrontare alcune dure verità, Vergine. Tuttavia, questa settimana non è tutto rovina e oscurità, perché domenica il sole nel tuo segno trina Plutone in Capricorno. Questo è un grande giorno per esprimere te stesso e trovare il tuo potere personale attraverso attività creative. Non aver paura di perseguire ciò che vuoi veramente oggi, dal fare qualcosa di straordinario al chiedere a qualcuno di uscire. Basta fare un’azione potrebbe portare a un cambiamento positivo nella tua vita. Fallo!

Bilancia – Le relazioni si sentiranno sbilanciate questa settimana quando Venere in Vergine quadra Marte in Gemelli venerdì. Potrebbe esserci una situazione di stallo in una relazione importante in cui potresti volere di più, ma l’altra persona vuole mantenere le cose come sono. Un’energia molto “vogliono/non vogliono” potrebbe lasciarti con i nervi a fior di pelle. Non aver paura di andartene se le cose diventano troppo stressanti, Bilancia. E non diventa più facile verso la fine della settimana quando Mercurio nel tuo segno si oppone a Giove in Ariete domenica, rendendo una giornata difficile vedere faccia a faccia qualcuno che semplicemente non capisci. Questo aspetto può far emergere problemi di comunicazione quando non hai idea di cosa stanno dicendo. Ricordati di ascoltare con una mente aperta. Non parlare o agire in questo momento. Ascoltali.

Scorpione – La condivisione è premurosa, Scorpione, ma non lasciarti prosciugare finanziariamente quando Venere in Vergine quadra Marte in Gemelli venerdì. Devi avere a che fare con vampiri finanziari nella tua cerchia ristretta. Anche se potrebbero chiederti innocentemente soldi o un posto dove stare, potresti rimanere bloccato con più di quanto ti aspettassi in fondo alla linea. Sei sempre felice di aiutare, ma non lasciare che le persone ti calpestino. Fortunatamente, le cose migliorano quando il sole in Vergine trionfa Plutone in Capricorno domenica. È un giorno ideale per fare rete perché questo aspetto può aiutarti a stabilire le giuste connessioni. Ricordati di essere strategico in questo momento. Dire la cosa giusta al momento giusto ti darà una potente spinta in tutte le aree della tua vita. Assicurati di essere sicuro mentre entri nel tuo potere.

Sagittario – Avrai difficoltà a stabilire connessioni quando Venere in Vergine quadra Marte in Gemelli venerdì. Questo aspetto rende difficile concludere gli affari che desideri nella tua vita professionale. Potresti avere difficoltà a raggiungere l’obiettivo finale che vuoi raggiungere quando c’è così tanto in gioco, in particolare la tua reputazione. Se ti senti stressato, Sag, potrebbe essere a causa di un problema più profondo quando Mercurio in Bilancia si oppone a Giove in Ariete domenica. Parlando intensamente con un amico o facendo qualche ricerca online, potresti scoprire che ti stai perdendo alcune cose importanti della tua vita, come imparare che la tua relazione non è appagante o che non ti stai divertendo tanto quanto potresti. Cerca più gioia nella tua vita e rendi il piacere una priorità in questo momento.

Capricorno – Anche se l’estate è ormai lontana, potresti trovarti ancora in modalità vacanza quando Venere in Vergine quadra Marte in Gemelli venerdì. Potrebbe essere difficile concentrarsi sulle tue attività quotidiane poiché i tuoi pensieri vengono distratti dall’avventura. La tua produttività potrebbe subire un forte calo poiché la tua attenzione è dispersa in ogni direzione e potrebbe essere difficile concentrarsi su una sola cosa. Vacci piano con te stesso e prenditi una pausa se ne hai bisogno, Capricorno. Fortunatamente, la settimana si conclude con una nota positiva quando il sole in Vergine trionfa Plutone nel tuo segno domenica. Questo aspetto può darti una spinta in più di fiducia quando credi veramente in te stesso. Con sicurezza e convinzione nelle tue convinzioni, puoi muoverti in questo mondo con facilità. Parla e puoi ottenere tutto ciò a cui ti metti in mente oggi.

Acquario – Oh no, Acquario! Se avevi programmato un appuntamento o una fuga romantica per questo fine settimana, potresti voler annullare, perché le previsioni sembrano un po’ tempestose poiché Venere in Vergine quadra Marte in Gemelli venerdì. Questo è un aspetto difficile per trovare piacere o entrare in intimità con un amante perché l’atmosfera sarà spenta. Potresti sentirti troppo distratto o troppo sensibile per divertirti. Ad ogni modo, potresti voler stare da solo finché non sarai di umore migliore. Il che non sembra essere questa settimana, perché ti senti piuttosto capriccioso quando Mercurio in Bilancia si oppone a Giove in Ariete domenica. Pensare troppo a una situazione porterà solo a una maggiore confusione quando provi a parlarne. Potresti non essere nello spazio di testa giusto per ascoltare. Fai qualche ricerca in più.

Pesci – Questa settimana diventerà un po’ disordinata quando il sole in Vergine si opporrà a Nettuno nel tuo segno venerdì. La tua attuale relazione potrebbe non essere all’altezza delle fantasie nella tua testa, causandoti un grande disincanto. Mentre stai cercando la relazione “perfetta”, potresti perderti qualcosa di veramente meraviglioso. Concentrati sul bene invece che sull’ideale, Pesci. A proposito di reale, potresti dover dare a qualcuno un po’ di amore quando Mercurio in Bilancia si oppone a Giove in Ariete domenica. Non prestare soldi a nessuno oggi, anche se ti danno una bella storia sul perché ne hanno bisogno. Questo è un momento difficile per tutti dal punto di vista finanziario e non puoi creare ricchezza se sostieni costantemente altre persone con i tuoi sudati guadagni. Ricorda che devi prima prenderti cura dei tuoi bisogni.

