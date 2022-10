oroscopo-branko-settimanale:-le-stelle-dal-24-al-30-ottobre

Oroscopo di Branko settimanale per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete – Sarà probabilmente una settimana fatta di un certo disimpegno, dalla voglia di delegare, di rimandare progetti e impegni per non fare troppa fatica. Così, mentre l’eclissi racconta di chi si darà da fare (non voi), Mercurio vi darà ragione circa una questione o un diverbio, evitandovi e risparmiandovi scocciature o sforzi. Giove lascerà (ma solo per un po’) il vostro segno venerdì, tanto da concedervi di mettere da parte alcune questioni che iniziavano a pesare. Sabato Mercurio terminerà la sua opposizione rallentando con le parole e i confronti, domenica Marte (il vostro amato) si fermerà spiegandovi che è finito il grande bisogno di dire, di connettervi.

Toro – Ohibò che succede quando un’eclissi (di Sole) si forma proprio davanti al vostro segno? Beh, è possibile che qualcuno viva un momento importante prendendo una decisione che conta, scegliendo un percorso diverso, aprendosi a nuove possibilità. Dunque siate curiosi e gentili verso chi si sta muovendo senza dirvelo o senza coinvolgervi, fatelo magari contando su quel Giove che, tornando a farsi apprezzare da voi, vi convincerà a dare una chance al futuro, senza dubitare troppo, senza storcere il naso con chi ha deciso. Da domenica Marte sarà retrogrado, ecco perché avrete a che fare con persone meno abili, meno capaci di risolvere e di gestire qualcosa di pratico. Non delegate.

Gemelli – Fermi tutti, fermate il cielo. Dal 20 agosto ad ora Marte ha corso e rincorso ogni cosa dal vostro segno, movimentando e accelerando il presente, rendendo urgente e veloce quasi tutto. Ma ora il pianeta dell’energia si ferma per pensare, per prendersi una pausa che, c’è da scommetterci, vi piacerà, vi farà bene. Sì, perché avevate bisogno di prendervela un po’ comoda, ridefinendo i veri obiettivi, accettando l’importanza della riflessione. Anche perché da venerdì Giove tornerà in quadratura, mettendovi di fronte a fatti e eventi che non hanno nessuna intenzione di funzionare o di ubbidirvi, ecco perché ogni fretta o forzatura marziane sarebbero davvero fuori luogo.

Cancro – Il cielo dà ufficialmente il via ad un periodo in cui, per il Cancro, sarà particolarmente importante e preziosa ogni forma di fantasia, di creatività, di immaginazione. Lasciate insomma che a parlare sia la vostra libertà di pensiero, perché Mercurio e l’eclissi di martedì apprezzeranno soprattutto questo, avranno voglia di scoprire i vostri pensieri, le idee e quelle soluzioni che arrivano dalla pancia, più che dalla mente. E poi Giove entrerà in trigono venerdì, accendendo in voi il migliore ottimismo (anche se qualche volta sarà forse un po’ eccessivo o fuori luogo). Non vi rimane che sorridere, scherzando con il presente, facendovi fare le coccole.

Oroscopo di Branko settimanale per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone – Sembrerebbe proprio essere una settimana introspettiva, una di quelle che ci impone di guardarci dentro, di fare chiarezza tra ciò che siamo e che sentiamo. Comincerà l’eclissi di martedì, quella che sposterà l’attenzione tra le cose personali, facendovi spesso domandare da dove venite, quali sono le cose che vi portate appreso. E poi Mercurio a farvi fare i conti con le stesse questioni, a farvi dire e parlare appena prima di silenziare i vostri pensieri, quando sabato anche questo pianeta entrerà in quadratura. Ultimo Marte che, domenica, diverrà retrogrado, convincendovi a rallentare con il futuro, spiegandovi l’importanza del vivere il presente.

Vergine – Davvero stavolta sembrate essere piuttosto disposti a giocare, pronti a reagire di fronte a chi vi lancia, ancora una volta, una sfida, scommettendo sulle vostre capacità. Mercurio, nella giornata che gli è dedicata (il mercoledì), si agiterà rendendovi particolarmente coraggiosi e decisi nel fare chiarezza, nel dimostrare limiti e punti di forza a chi, insieme a Giove, ha deciso di mettervi alla prova. Giove sarà nuovamente in opposizione, a rinnovare e ristabilire vecchie sfide, a dirvi che c’è bisogno di affrontare vecchie questioni. Migliorano le parole e i discorsi da sabato grazie a un Mercurio amico, rallentano le tensioni grazie a un Marte che si ferma.

Bilancia – Lentamente il vostro segno si svuota (è appena terminata la stagione che vi appartiene), il volume si abbassa e tutto torna ad essere solo più normale. Però Mercurio, appena prima di lasciarvi, vi connetterà veramente a qualcuno, stabilendo nuove regole di chiarezza, regalandovi intese e empatie speciali, fatte apposta per capirsi, persino per amarsi. Marte rallenta per poi fermarsi nel weekend, qualcuno sembra rinunciare, farsi più cauto, e voi non potrete che esserne felici. Infine Giove che termina la sua opposizione, che smette di chiedervi conto di successi e risultati. Fate un bel respiro e ammirate un cielo che vi lascia in pace, che vi concede nuovi spazi.

Scorpione – Avete appena iniziato la vostra stagione e subito il cielo sembra fare sul serio. Sì, perché martedì proprio voi ospiterete l’eclissi di Sole, un momento importante e delicato in cui, probabilmente, avrete voglia e bisogno di decidere soprattutto per il lavoro, per gli impegni e le cose da fare. E poi Giove che, da venerdì, sarà di nuovo in trigono d’acqua, giusto in tempo per consigliarvi di metterci un po’ di sana fantasia, di colore. Anche perché Marte – il pianeta che vi è più vicino – presto si fermerà suggerendovi la calma, la gentilezza. Altre buone notizie? Certamente l’arrivo di Mercurio (giovedì), un nuovo volume di pensiero che vi farà benissimo.

Oroscopo di Branko settimanale per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario – Giove torna in quadratura, vi chiede di metterci impegno e chiarezza per definire, una volta per tutte, dubbi e cose a metà che riguardano forse la casa, la famiglia. Dovrete insomma mettervi ancora una volta in gioco senza però pretendere o aspettarvi soluzioni a breve (quelle non arriveranno prima di un mese con la ripartenza di Giove), facendolo forse più per assecondare chi si impegnerà, chi dimostrerà tanto coraggio e voglia di fare. Ma poi, nel weekend, tutto si farà meno veloce, meno urgente: Marte si fermerà, terminerà le sue tensioni, mentre Mercurio preferirà nascondersi rendendo meno vicine certe persone. La quiete delle stelle.

Capricorno – Sarà Mercurio che si dà un gran da fare, sarà Saturno che, da poco ripartito, vi conferisce un look sicuro e deciso? Oppure l’eclissi, che dal sestile accende dentro di voi la voglia di pensare meglio al domani, alle cose che farete, che mettete ora in pista? Il cielo di questa ultima settimana di ottobre sembra essere generoso, capace di cose e di coraggio, mai noioso, mai troppo distratto. Agite sapendo di potervelo permettere, di essere protetti da una ritrovata sicurezza, da un migliore rapporto con il tutto. Vi sentirete capaci di cose, di nuovo impegnati con ciò che vi piace, che ritenete importante. Perché, in fondo, è tutta una questione di sensazioni.

Acquario – Ora che Saturno è ripartito – restituendo slancio e logica alle vostre azioni – ecco che diventa molto più facile e spontaneo decidere, scegliere direzioni e destini, pensando a ciò che sarà. L’eclissi di martedì, infatti, si verificherà nella vostra casa della crescita, del destino, e voi potrete mettere in gioco tutta la ritrovata sicurezza di Saturno, tutta la forza delle risposte ritrovate. Mercurio, ancora per qualche giorno amico del vostro segno, vi convincerà a fare quelle cose che esigono tanto coraggio e chiarezza, ma poi nel weekend sarà tempo di rallentare, di prendersi una pausa da idee e azioni per capire cosa avete fatto. Marte si ferma, l’energia riposa.

Pesci – Caspita, si direbbe una settimana importante, una di quelle che si nota insomma. Partiamo dall’eclissi solare che si verificherà in trigono, imponendovi qualche riflessione ma anche la possibilità di decidere, di capire meglio qualcosa. E poi il ritorno del grande Giove nel vostro segno, una presenza che conta ancorché incerta, una nuova occasione per fare ordine, per scegliere con cura le prossime mosse. Ma non è finita: da sabato potrete infatti contare anche sul trigono di Mercurio, destinato a migliorare la qualità degli amori e delle intese. E se ancora non vi bastasse allora guardate a Marte che, da domenica, smetterà di creare tensioni e premure ai gentilissimi Pesci.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Branko settimanale: le stelle dal 24 al 30 ottobre scritto su Oroscopo Più da Redazione.

Vito Califano