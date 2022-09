oroscopo-branko-settimanale:-le-stelle-dal-26-settembre-al-2-ottobre

Oroscopo Branko settimanale per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete – La Luna Nuova in Bilancia ti spinge a riportare ordine e creare nuovi equilibri nell’area delle relazioni interpersonali più importanti. Mi riferisco, naturalmente, alle relazioni di coppia, ma anche ai rapporti con soci e collaboratori. In campo affettivo, per molte coppie giunge il momento di fare il punto della situazione e di sciogliere eventuali nodi irrisolti. E’ un periodo in cui occorre dialogare, mediare, e cercare intese e compromessi. Il tuo è un segno attivo e intraprendente, ma fa un po’ fatica ad attendere i tempi degli altri. La capacità di immedesimarsi e comprendere il punto di vista dell’altro è al centro del cielo della settimana e resterà importante nel corso di tutto il mese di ottobre.

Toro – La Luna Nuova in Bilancia agisce prevalentemente nell’area del lavoro, e ti suggerisce nuovi modi per dare continuità alle cose e porre rimedio al caos e all’instabilità che ha contraddistinto gli ultimi tempi. Il Toro è un segno che non sopporta l’imprevedibilità delle cose, soprattutto nella loro fase iniziale. Per chi ha attraversato un recente cambiamento, questa Luna Nuova consente alle novità degli ultimi tempi di andare a regime e cominciare a produrre frutti, conferme e soddisfazioni. Ai molti nati del segno, invece, che desiderano un cambiamento ma non trovano il modo concreto per metterlo in atto, la Luna Nuova consente di iniziare a guardare in nuove direzioni. Mercurio e Marte in aspetto positivo offrono importanti occasioni di rinnovamento e di riscatto, purché ci sia una aderenza alla realtà. Attorno a martedì 27, e ancora venerdì 30 potresti far sentire la tua voce su una questione di lavoro: il trigono di Marte ti rende grintoso e capace di smuovere mari e monti. Presta però attenzione ai toni perché c’è il rischio di far saltare un accordo che invece potrebbe rivelarsi utile. Inevitabilmente l’amore risente delle distrazioni professionali e di qualche responsabilità in più in famiglia o nella coppia. L’opposizione di Venere può rendere faticosa la nascita di nuovi amori in un momento che premia chi sa vivere alla giornata, senza proiettare troppe aspettative su ogni nuovo incontro.

Gemelli – Questa è una delle Lune Nuove più belle per il tuo segno. So bene che vieni da un anno e mezzo pesantissimo, nel corso del quale ogni conquista ha avuto un prezzo molto alto. Camminare con Saturno contro è un po’ come percorrere un tapis roulant contromano: ogni passo costa più del dovuto e il rischio di inciampare è molto alto. Da metà settembre, però, il cielo è cambiato e ora hai il sostegno di un bellissimo Giove a favore, che restituisce creatività, energia e vitalità. Un Giove che consente di rallentare quel tapis roulant e muovere passi più equilibrati e costanti in direzione dei propri progetti di vita. Certo, molti nati del segno giungono a questo punto stanchi, ma ottobre è il portale in un cielo più bello e leggero che deve essere cavalcato fino in fondo.

Cancro – La Luna Nuova in quadratura dalla Bilancia contiene un’importante prova d’indipendenza da sostenere. Molti nati del segno da qualche tempo sono incastrati in situazioni professionali o affettive che limitano un po’ la loro libertà e la loro indipendenza. La “libertà” è un’arma a doppio taglio, perché da un lato significa possibilità di dare ascolto alla voce dei propri desideri, ma dall’altra vuol dire lasciare un guscio di abitudini che danno sicurezza. Ed è proprio questo il “tema” di questa Luna Nuova per il Cancro: passare in rassegna le proprie sicurezze. Alcune meritano di essere confermate perché rappresentano radici ancora vive e vitali. Altre invece sono diventate solamente abitudini, “abiti” che rispondono solamente all’esigenza di non sentirsi “nudi”. Ma, si sa, quando si nasce, si nasce nudi, e questo è un cielo che contiene un importante seme di rinascita.

Oroscopo di Branko settimanale per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone – La Luna Nuova in Bilancia è un gong che inaugura una nuova stagione più ricca e dinamica soprattutto per il lavoro. Facciamo un passo indietro: sono ormai molti anni (per alcuni addirittura dal 2011) che il tuo lavoro procede a singhiozzo, alternando passi avanti e passi indietro, senza però riuscire a fare quel “salto” in alto verso la gloria. In altre circostanze, forse questa situazione sarebbe stata accettabile. Nel tuo cielo, però, è attivo da qualche anno un potente transito di Plutone che ti spinge a trasformare il lavoro in un palcoscenico importante sul quale mostrare il tuo valore e il tuo talento. Per questo, non è facile accontentarsi di situazioni precarie, o di ripiego, o comunque non all’altezza di ciò che senti di poter esprimere.

Vergine – Hai presente quando guidi in riserva sull’autostrada, cercando di far durare quel fondo di benzina più a lungo possibile tenendo basso il regime dei giri del motore, rinunciando a tentare sorpassi o altre manovre azzardate per evitare di restare a secco sul più bello? Ecco, se questa è la sensazione con la quale hai vissuto la seconda metà di quest’estate, la Luna Nuova in Bilancia ed il cielo d’ottobre risplendono ai tuoi occhi come il distributore di benzina! E’ tempo di fare il pieno, alzare l’asticella del serbatoio e fermarsi anche a prendere un caffè. E’ una Luna che inaugura una fase più serena sia nel lavoro che negli affetti. In campo lavorativo, diventa più facile ottenere il giusto riconoscimento economico per i propri sforzi. Creare scambi più equi tra ciò che fai e ciò che ricevi in cambio.

Bilancia – Questa è la tua Luna Nuova, fischio d’inizio di un campionato che ti vede vincitore, portale d’accesso in un cielo di assoluta rinascita. Il mese di settembre è stato faticoso perché ti ha tenuto lì a galleggiare tra un passato (quello degli ultimi anni) e un futuro che inizia adesso. Provo a elencarti alcuni “sintomi” che potresti aver sperimentato nelle ultime settimane: difficoltà a riconoscersi in alcune amicizie di sempre, che ad un tratto sembrano parlare un’altra lingua, spesso non del tutto comprensibile. Difficoltà a riconoscersi nella vita di tutti i giorni, dai rituali della routine alle prove del lavoro, che tutt’un tratto sembrano i lineamenti del volto un altro. E poi, tutta una gamma di effetti “minori”, se vuoi: scarsa voglia di uscire, incontrare, vedere gli amici. Come se fosse una pausa di raccoglimento interiore nel camerino prima di entrare in scena. La sensazione, sia per chi sta per abbracciare un cambiamento importante che per chi apre gli occhi sulla necessità di apportare piccole innovazioni alla vita, è la stessa: è come percorrere un lungo ponte tra un passato che non ti appartiene più fino in fondo e un futuro di cui ancora non si vedono con chiarezza i contorni.

Scorpione – La Luna Nuova in Bilancia illumina la tua Dodicesima casa natale, la più difficile da descrivere. Tra poco meno di un mese, quando il Sole entrerà in Scorpione, inizierà per te un nuovo Giro intorno all’anno, un nuovo ciclo di crescita e di cambiamento. Ti dico questo perché il mese prima del compleanno, invece, è una strana zona d’interregno: rappresenta la fine di un ciclo che volge al termine, ma contemporaneamente contiene i semi di un nuovo ciclo che sta per cominciare. E’ un periodo nel quale le intuizioni scorrono più potenti del solito e si avverte forte il desiderio di stare per conto proprio e di ascoltare la voce di dentro.

Oroscopo di Branko settimanale per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario – C’è aria nuova nel cielo del Sagittario. Saturno è ancora nel segno, e per certi versi è come camminare con un’istitutrice tedesca accanto, pronta a darti una bacchettata sulle mani ogni volta che ti “distrai”. Ma è anche vero che, sotto sotto, si comincia a sentire una vocina che parla di nuove occasioni di rilancio. Non si tratta di un miraggio: da metà settembre il cielo è cambiato. Giove, il pianeta che governa e protegge il tuo segno, è entrato in una posizione favorevole che ti sosterrà per lungo tempo. Queste “rivoluzioni” non si avvertono dal giorno alla notte, in fondo non è come accendere un interruttore. Ma settimana dopo settimana il cielo si alleggerisce, cadono le zavorre delle difficoltà e delle responsabilità che hanno appesantito l’ultimo anno e mezzo, e si torna a prendere quota. In questo scenario di nuova luce, la Luna Nuova in Bilancia consente di allargare la cerchia delle conoscenze e delle amicizie, di individuare nuovi alleati, di condividere il peso di alcuni impegni e responsabilità con nuove persone che camminano nella tua stessa direzione. Sotto questo cielo, ogni nuova amicizia può esser sinonimo di nuove occasioni, di nuovi input creativi, di nuovi stimoli vitali.

Capricorno – La Luna Nuova in Bilancia illumina la tua Decima casa, l’area dello zodiaco che rappresenta la carriera e la realizzazione professionale. È una delle più potenti Lune Nuove dell’anno per il tuo segno: mostra i frutti degli sforzi degli ultimi mesi, ma anche le conseguenze di molte scelte e azioni. Per questa ragione, per molti si apre una fase di importanti riconoscimenti professionali che premiano l’impegno e la disciplina degli ultimi tempi. Per altri, invece, si apre una fase nel corso della quale sarà impossibile non rendersi conto che alcune scelte non hanno condotto nella direzione desiderata e raddrizzare la rotta per rimettere le cose nella giusta carreggiata.

Acquario – La Luna Nuova in Bilancia illumina la Nona casa, l’area dello Zodiaco che rappresenta l’espansione verso nuovi orizzonti e frontiere. Si sveglia il desiderio di voltare pagina e puntare la prua verso il “nuovo”. Capirai, il nostro segno ha già bisogno di nuovi input, di dedicarsi a cose nuove e di rompere la routine con nuovi stimoli. La Luna Nuova in questo senso è un vento in poppa che rimette tutto in gioco. Sono mesi (se non anni!) che aspettiamo questo momento. E’ una Luna che accende il motore di chi medita un cambiamento, di chi vuole smuovere le acque in una direzione diversa.

Pesci – Il vento sta cambiando… lo senti intuitivamente, e sai che il tuo intuito non mente mai. La Luna Nuova nell’Ottava casa in Bilancia significa grandi trasformazioni affinché la tua vita possa ripartire, appunto, un’ottava più in alto. Significa sganciare la zavorra delle “cose” che ormai non ti rispecchiano più e che sono diventate solamente freni alla tua corsa. Dentro di te sai perfettamente che nel corso dell’ultimo anno hai dovuto accettare più di un compromesso, sei stato ai patti, hai rispettato la tua parte di un accordo, e adesso pretendi che anche gli altri facciano lo stesso. Nelle prime tre settimane di settembre questa consapevolezza si esprimeva spesso attraverso conflitti anche molto accesi. Ora che Marte lascia la quadratura, invece, si torna a ragionare, a non avvertire un conflitto costante con il mondo esterno. Hai una calma che deve impensierire ancor di più chi cerca di metterti i bastoni tra le ruote. Sicuro del fatto tuo e forte delle tue verità, non sei più disposto a fare sconti.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Branko settimanale: le stelle dal 26 settembre al 2 ottobre scritto su Oroscopo Più da Redazione.