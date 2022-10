oroscopo-branko-settimanale:-le-stelle-dal-3-al-9-ottobre

Oroscopo di Branko settimanale per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete – Cari Ariete, l’autunno non è proprio la vostra stagione: le giornate che si accorciano, i doveri a cui tornare, vi hanno messo un po’ giù di corda. Eppure, voi siete combattenti nati, e vedervi così ‘abbacchiati’ è raro e per chi vi sta attorno non è un bello spettacolo. Coraggio dunque, tiratevi su, e cercate qualcosa a cui tenete davvero e a cui dedicare le vostre migliori energie. Vi serve in questo momento un nuovo progetto, una nuova motivazione, non importa se sia un’idea che potete sviluppare al lavoro, la ristrutturazione di una parte della vostra casa, un hobby nuovo che possa coinvolgervi e divertirvi, dovete buttarvi in qualcosa senza risparmiarvi, dando tutto. A voi piace così, è una delle cose che vi fa sentire vivi, perfetta quindi per reagire a qualche malinconia di troppo.

Toro – Cari Toro, le stelle dell’oroscopo della settimana dal 3 ottobre al 9 ottobre vi rendono particolarmente generosi, disponibili con il prossimo, empatici. Sarà questo un vero e proprio nuovo superpotere tutto da sfruttare, per approfondire i rapporti umani con chi vi sta intorno, proponendovi come la solida roccia su cui fare sempre affidamento, e non parliamo solo di rapporti personali, famigliari, di amicizia e di amore, ma anche rapporti di lavoro, con capi, colleghi e clienti.

Gemelli – Cari Gemelli, secondo l’oroscopo, questa è una settimana in cui inizierete a brillare. Queste stelle vogliono vedervi iniziare a farvi largo, sul lavoro, nella vita, sulla strada per il raggiungimento dei vostri desideri più genuini e anche concreti. Sarà una strada lunga, illuminata, in particolare dall’energia di Marte che accompagnerà i vostri sforzi, premiandoli e regalando loro una marcia in più, fino a marzo. A voi non resta che focalizzare i vostri obiettivi e rimboccarvi le maniche per darvi da fare sin da ora. Al lavoro!

Cancro – Cari Cancro, non vi indoreremo la pillola, l’autunno si porta per voi appresso sempre una dose di malinconia, e non sono solo i pensieri, le nostalgie, le minori ore di luce, no nel vostro caso l’irrequietezza è legata a questioni reali e molto pratiche. A iniziare da questioni di portafogli. E’ un periodo in cui rischiate di spendere più di quanto sarebbe saggio e rischiate di ritrovarvi con qualche preoccupazione finanziaria che già vi sta turbando. Niente paura, dovete solo organizzare le vostre uscite e cercare in ogni modo di tagliare sui costi. Non è piacevole, e nemmeno facilissimo, ma in questo momento sarebbe preferibile riuscire a stringere la cinghia.

Oroscopo di Branko settimanale per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone – Cari Leone, l’oroscopo della settimana dal 3 ottobre al 9 ottobre, vi trova sempre più in carichi e in forma. Assorbito il malumore della fine dell’estate, la vostra stagione, siete tornati a ruggire fragorosamente, soprattutto per costringere colleghi e capi ad ascoltare le vostre idee esplosive. Si, perché, dal punto di vista produttivo e progettuale, al momento siete davvero dei vulcani in piena eruzione. Cosa che il vostro contesto lavorativo dovrebbe sfruttare a pieno, premiando ovviamente, come è giusto che sia le vostre iniziative che si riveleranno per lo più azzeccate e preziose per tutti.

Vergine – Cari Vergine, per voi un unico ammonimento dalle stelle dell’oroscopo della settimana prossima, ma chiaro e deciso: attenzione a non strafare! Eh sì, lo sappiamo tutti che a voi stare con le mani in mano proprio non va giù, non siete capaci di godervi lunghe e piacevoli ore oziose, voi volete sempre darvi da fare. E gli impegni non vi mancano in questo momento, e quando mancano ve li andate a cercare. E allora, avete mai sentito parlare di stress? Esiste sapete, a prescindere dalle vostre buone intenzioni, rischiare un sovraccarico di impegni già a inizio autunno non è cosa saggia, godetevi ancora qualche mezza giornata di relax, rallentate un po’ il ritmo vertiginoso delle vostre giornate.

Bilancia – Auguri Bilancia! Siete voi il segno più coccolato e favorito dalle stelle della prossima settimana, proprio come è giusto che sia, visto che stiamo vivendo in pieno la vostra stagione. Sole, Venere, ora anche Mercurio e quel Marte così bello e forte, di quale altro alleato potreste mai aver bisogno per brillare come non vi capitava da tempo? Lavoro, amore, famiglia, soldi, amici, è tutto a portata di mano, soffiate sulle candeline ed esprimente i vostri desideri.

Scorpione – Cari Scorpione, in questi giorni stupirete chi vi conosce e vi sta accanto e, probabilmente anche voi stessi. Eh sì, perché l’oroscopo della settimana dal 3 ottobre al 9 ottobre vi trova a perfetto agio con le serate autunnali passate a godervi divano, copertina e serie tv. E’ questo di cui avete bisogno ora, rintanarvi in un nido caldo e accogliente per ricaricare le batterie in vista delle prossime conquiste, che già si intravedono all’orizzonte. Per ora, godetevi il riposo del guerriero.

Oroscopo di Branko settimanale per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario – Cari Sagittario, le stelle sono tornate a sorridervi decisamente e secondo l’oroscopo, la settimana prossima avrete la strada illuminata in particolare negli affari di cuore, ma anche di famiglia, nei rapporti tra genitori e figli, moglie e marito che ultimamente sono stati un po’ causa di incomprensioni e frustrazioni. Ecco ora recupererete la vostra capacita di parlare con il cuore in mano a chi vi vuole bene e questo calore li riconquisterà. Fate voi il primo passo.

Capricorno – Cari Capricorno, qui c’è aria di taglio dei rami secchi. Trovate il tempo, la lucidità e il coraggio per eliminare il superfluo nella vostra vita e, ancor di più ciò che vi rallenta senza regalarvi nulla in cambio. Basta con la vocazione al martirio, selezionate impegni e frequentazioni sulla base dell’energia positiva che vi torna indietro. Siate implacabili e sfrondate, vi sentirete subito più leggeri e capaci di assaporare il bello che vi circonda.

Acquario – Cari Acquario, non perdete questi giorni preziosi, queste stelle che fanno il tifo per voi, queste energie potenti. Per voi il cielo sta preparando un momento di grande crescita, ma questo è un obiettivo che potrà essere raggiunto solo con il vostro impegno e anche con il vostro coraggio. Voi che siete grandi sperimentatori e non avete paura mai di tentare nuove strade, in questo momento non dovete far altro che ascoltarvi e seguire il vostro istinto, lo stesso che spesso vi spinge su strade impervie, in direzione ostinata e contraria e chequesta volta vi condurrà, alla fine del sentiero che nessun altro vuole percorrere, alla vostra personalissima realizzazione. Coraggio, mettetevi in cammino!

Pesci – Cari Pesci, l’oroscopo della settimana vi invita a mantenere la lucidità, perchépotreste sentirvi un po’ confusi, soprattutto sul lavoro, dove forse state lottando per riconoscimenti che tardano, ancora una volta, ad arrivare. Questo vi renderà irritabili e nervosi e potrebbe contribuire a peggiorare lasituazione. Evitate lo scontro diretto e agite d’astuzia, ma soprattutto ragionate lucidamente e mettete la giusta distanza tra i fatti reali e quelli percepiti attraverso la lente della vostra rabbia.

