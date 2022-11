Oroscopo Branko venerdì 11 novembre: giorno di alti e bassi, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Ti senti demotivato? Giove ti aiuterà a riattivarti. Innanzitutto, è necessario definire quali nuovi obiettivi si desidera raggiungere. Scegli le cose che ti appassionano. Quindi, scrollati di dosso la pigrizia e fissa piccoli obiettivi ogni giorno. È essenziale che tu sia costante per migliorare il tuo umore e i tuoi progressi. L’arcano minore che ti corrisponde è il “Due di Bastoni” e il tuo oroscopo oggi rivela che nelle prossime date astrologiche di novembre 2022 faranno nuove proposte. La mia raccomandazione è di accettarli. Ti aiuteranno a maturare e superare le tue paure.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Al lavoro, non fare faccende a metà strada per muoverti velocemente. Smetti di correre! Il problema è che, se le cose non vanno come previsto, genererà complicazioni in futuro. Evitatelo! Le stelle raccomandano di essere soddisfatti e dedicati fin dall’inizio, anche se ci vuole più tempo. L’Asso di Bastoni è l’arcano minore dei Tarocchi che ti tocca questa settimana e ti dà un messaggio prezioso: “smetti di fare attività che non ti lasciano qualcosa di positivo e occupi meglio il tuo tempo nel riprendere un sogno del passato”.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Non hai ottenuto i risultati sperati? Le stelle indicano nel tuo oroscopo di oggi, 10 novembre 2022, che devi dargli un’altra possibilità. Il vantaggio è che ora hai chiaro le cose che funzionano e cosa devi cambiare. Pertanto, smetti di pensare al fallimento e genera una nuova strategia. Riattiva e raggiungi i tuoi obiettivi! La carta che ti corrisponde è il “Nove di Coppe”. Questo arcano minore suggerisce che investi più soldi in te stesso. Da quanto tempo non acconsenti? Se possibile, questa settimana concediti quel meritato apapacho.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Vuoi fare qualcosa e continuare a rimandare? L’Universo consiglia di farlo prima del 12 novembre 2022 che Mercurio Retrogrado inizi in Bilancia, questa fase rimarrà per tre settimane. Faresti meglio a toglierti quell’orecchino dalla testa ora. Inoltre, è qualcosa che ti avvantaggerà. L’arcano maggiore che ti tocca è “Temperanza” e ti invita a riempirti di ottimismo, poiché tutto andrà meglio di quanto tu abbia immaginato. Basta non rallentare le cose e scorre con ciò che il cosmo ti dà.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Non spendere soldi senza pensare alla fine del mese, Leone , allora potresti perderla. Se hai un partner del segno del Cancro, ora puoi fare molto bene negli affari e al lavoro. Vorrai mettere alla prova la tua relazione, ma vedrai che corrispondono a te. Innamorato, dovresti avere più comprensione con il tuo partner, hanno difficoltà e dovresti essere al loro fianco. Avrai un umore migliore rispetto a questi giorni scorsi, noterai i cambiamenti. Sei in buona salute, ma non commetti molti eccessi.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – È ora di iniziare un nuovo progetto che allarghi i tuoi orizzonti economici, Vergine . Se ti trovi in ​​mezzo a problemi di lavoro, riceverai notizie positive. Dovrai risolvere problemi di coppia, non ritardare, possono essere ingranditi. Se apri il tuo cuore, l’amore arriverà, non puoi vivere in attesa del passato. Hai bisogno di una dieta più sana, esercizio fisico e riposo adeguato, prenditi cura della tua salute. Ti farebbe bene uscire un po’ all’aria aperta, se puoi andare in campo, molto meglio.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Esiterai con alcuni problemi sul lavoro, Bilancia , ma alla fine li risolverai correttamente. In denaro stai andando bene, ma c’è una certa tendenza a non avere il controllo, evitalo. Non vuoi l’amore in questo momento, parcheggerai un po’ le tue faccende sentimentali e ti dedicherai ad altre cose. Stai benissimo e trascorrerai più tempo a rilassarti e divertirti. Qualsiasi vecchio disagio inizierà a svanire o migliorare in questo giorno. Ti avvicinerai alla vita con più spirito e più gioia e la tua salute sarà molto buona.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Scorpione , avrai molte soddisfazioni in questo periodo lavorativo, sarai incoraggiato. Cerca di avanzare il più possibile sul posto di lavoro, la creatività arriverà presto. Un buon amico ti darà un ottimo consiglio o suggerimento, presta attenzione. Per il buon amore, non dipendere troppo dall’opinione degli altri, la sicurezza è in te. Avrai bisogno di una buona dose di riposo e svago per recuperare il tuo umore e la salute. Con poche passeggiate migliorerai la circolazione e la resistenza.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Finché ti prendi cura delle tue finanze, Sagittario , non avrai motivo di essere sopraffatto. Ti aspettano giorni duri di lavoro, aspetta perché presto passeranno. Avrai notizie interessanti in amore, forse incontrerai qualcuno. Sarai felice e con molta simpatia verso gli altri, passerai dei bei momenti. Lo stress e la mancanza di riposo potrebbero darti problemi di salute, dovresti rilassarti. Potresti praticare qualche tecnica di rilassamento, migliora in molti aspetti.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Fai attenzione quando fai affari con persone che non conosci bene, Capricorno , pensaci molto. Una fase difficile ti aspetta al lavoro che ti porterà ricompense in futuro. Avrai una buona compatibilità con i segni dello Scorpione e del Cancro. Se metti un po’ più di interesse nella convivenza, risolverai i problemi dell’amore. Devi prenderti più cura di te stesso per recuperare il tuo solito fascino e salute, pensa a te stesso. Ti senti forte ed entusiasta di intraprendere nuove cose, approfittane.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Se avevi fatto un investimento, Acquario , dovrai ancora aspettare un po’ per raccogliere i frutti. Avrai una piacevole sorpresa a livello di lavoro, è un buon momento. Questo è un buon momento per i temi sentimentali, di cui dovresti approfittare. Innamorato, cerca di isolarti un po’ per riflettere, vedrai le cose di un colore diverso. Ti farebbe bene guardare un po’ la tua salute, l’hai dimenticata ultimamente. Le stelle ti stanno alterando un po’, ma se decidi di farlo, lo controllerai.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Farai degli acquisti che ridurranno la tua economia, Pesci , ma potrai sentirti soddisfatto. Hai un buon momento per apportare modifiche al lavoro, pensaci. Cerca di uscire il più possibile, avrai occasioni di divertimento assicurate. Se hai difficoltà in amore, la tua famiglia ti aiuterà volentieri, ma devi dirglielo. Adotta una dieta più in linea con il tuo ritmo di vita, devi pensare a te stesso. Sei in buona salute, ma puoi migliorare molto se inizi un’attività fisica.

