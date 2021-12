Oroscopo cinese: che anno sarà il 2022? Scopriamolo insieme!

Zodiaco orientale e cinese 2022: Anno della tigre.2022 Secondo lo zodiaco cinese, la tigre è la terza nel ciclo di 12 anni dell’oroscopo dello zodiaco cinese. Le tigri sono persone coraggiose e attive che adorano una vita piena di sfide e avventure impegnative. Tranne 2022, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 2022, 1998, 2010 – tutti questi anni della Tigre. 2022 Tigre dell’Acqua Nera. Elemento del 2022 – Acqua. Quindi, le persone nate nel 2022 nell’anno dello zodiaco cinese sono la Tigre dell’Acqua La Tigre dell’Acqua Curiosa, ha un’elevata capacità di apprendimento e un’eccellente capacità artistica. La Black Water Tiger è nata nel 1962 e nel 2022. Oroscopo cinese 2022 – scopri cosa ti aspetta nel 2022!

Amore

I segni zodiacali cinesi si attribuiscono in base all’anno di nascita. Gli ultimi anni della Tigre sono stati il 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 e il 2010. Il prossimo sarà nel 2022. Come potete notare, l’anno del vostro segno zodiacale si ripete ogni 12 anni. L’astrologia cinese segue il il calendario cinese, secondo il quale l’anno non inizia il 1 gennaio, ma con la Festa di Primavera (Capodanno Cinese), una data che cambia ogni anno e cade tra fine gennaio e fine febbraio. Quindi se siete nati tra gennaio e febbraio potreste non essere della Tigre, ma del Bufalo: dipende tutto dalla data del Capodanno Cinese di quell’anno. Secondo la teoria degli elementi, tutti i segni zodiacali cinesi sono associati ciclicamente a uno dei 5 elementi: Oro (Metallo), Legno, Acqua, Fuoco o Terra. Questo significa che, per esempio, un anno della Tigre di Legno si verifica una volta ogni 60 anni. Secondo l’oroscopo cinese, le caratteristiche di una persona derivano dal segno zodiacale e dall’elemento associato all’anno di nascita. Scoprite subito qual è il vostro elemento, controllando la tabella qui sotto!

Salute

I nati nell’anno della Tigre sono molto attivi e attenti a tutto ciò che riguarda la salute. Praticano vari sport e in generale riescono abbastanza bene nella maggior parte delle attività che intraprendono. Sono molto resistenti e non si fanno intimorire da raffreddori o malanni stagionali quando è ora di allenarsi. Questa tuttavia non è sempre una scelta saggia, perché ogni tanto il fisico ha bisogno di tregua! Sono attratti da tutti i tipi di sport, anche da quelli estremi, grazie al loro coraggio. Quelli all’aperto sono quelli che preferiscono e la corsa è tra quelli più adatti a loro. Si impegnano sempre al massimo, usando tutte le energie di cui dispongono, ma non sono molto pazienti quando si tratta della fase di preparazione e riscaldamento. Le Tigri sono energetiche e mettono grande entusiasmo in tutto quello che fanno. Quando si sentono esausti dopo una lunga giornata di lavoro, hanno bisogno di relax per riprendersi. Oroscopo cinese 2022 – scopri cosa ti aspetta in relazioni, carriera, famiglia nel 2022!

Carriera

La tigre in Cina è considerata il re degli animali. I nati sotto questo segno hanno capacità di leadership innate e sono sempre molto rispettati dagli altri. In generale sono adatti a tutti i lavori grazie all’energia e all’entusiasmo che mettono in tutto cosa fanno. Secondo l’astrologia cinese, hanno maggiori possibilità di fare carriera come agenti di vendita, manager, agenti di viaggio, attori, scrittori, artisti, piloti, ufficiali, musicisti, commedianti e chauffeur. All’inizio, appena iniziato a lavorare, spesso le cose non vanno bene; prima di capire qual è la loro vera vocazione hanno bisogno di 2 o 3 anni.

Oroscopo cinese annuale 2022

Lavoro

L’oroscopo finanziario per il 2022 prevede il tempo per ripristinare l’equilibrio perduto. Alcuni reparti avranno la possibilità di migliorare il proprio benessere personale attraverso la crescita professionale. Una nuova posizione, un lavoro, una proposta d’affari inaspettata durante il regno del Tigre porterà un risultato favorevole. Altri riceveranno ricompense materiali per i loro sforzi passati. Ci sarà l’opportunità d’implementare in modo redditizio progetti sviluppati in precedenza. Il tuo hobby preferito porterà improvvisamente un bonus materiale. Alcuni rappresentanti della famiglia delle stelle troveranno utile avere un diploma d’istruzione che raccoglie polvere sullo scaffale. L’anno del Tigre di Metallo bianco è favorevole per gli investimenti finanziari fondamentali. Acquistare immobili e investire in investimenti avrà successo. È vero, l’oroscopo avverte che le transazioni dovrebbero essere pianificate con cura, il processo dovrebbe essere monitorato per fasi. Favorevole investimento di fondi nel proprio sviluppo, istruzione. Ma si consiglia alle star di rinunciare alla spesa spontanea. In primo luogo, gli acquisti impulsivi un paio di giorni dopo saranno deludenti. In secondo luogo, creeranno un divario di bilancio che sarà difficile da colmare. L’oroscopo consiglia di rinunciare al credito per l’acquisto di beni di lusso. Al modesto Tigre non piace dimostrare la superiorità personale, a meno che non sia causata dal risultato del proprio lavoro.

Soldi

Dietro di loro c’è il loro capo: un topo reale, che brandisce una spada. È un’immagine strana e magica, ma anche portentosa. Il ratto introduce un grande cambiamento ovunque vada nel cosmo. Pensa a lui come a un gigantesco uragano stellare. Ma piuttosto che essere completamente distruttivo, questo ratto gioca con il tessuto dello spazio e del tempo. Questo ci lascia in piedi sulla sua scia, ma tutto intorno a noi cambierà drasticamente. All’inizio dell’anno, molte ondate di cambiamento colpiranno questo pianeta come un’enorme ondata di maree, colpendo alcuni segni più di altri. Cane, ratto e scimmia lo sentiranno più forte, il cambiamento degli agenti atmosferici così forte che dovranno sviluppare nuovi strumenti e abilità per affrontarlo. Maiale e gallo scenderanno più facilmente, ma vedranno molti cambiamenti tumultuosi per amici e persone care. Cerca molta ansia attraverso molti segni mentre navigano in acque insidiose. L’occupazione sarà traballante per un certo numero di segni. Le prospettive finanziarie per il mondo assomiglieranno a una valle gigantesca: da gennaio a metà anno le prospettive diventeranno lentamente sempre più negative, poi lentamente saliranno mentre si dirige verso dicembre. Giugno sarà il momento di grandi sconvolgimenti economici che potrebbero causare ogni sorta di panico. Potrebbe trattarsi di persone che perdono il lavoro, hanno difficoltà a trovare lavoro o una grande riduzione di risorse e ore. Il cambiamento si profila in ogni settore. Ma questi cambiamenti potrebbero non essere così negativi. Tutti i segni dovrebbero vederlo come una potenziale opportunità per nuovi panorami e possibilmente perseguire percorsi meno percorsi. Soprattutto il Cavallo ha molte grandi opportunità che li aspettano se decidessero di inseguirli.

Finanza

Anzi, proprio usando la capacità dell’elemento Acqua di penetrare nell’animo e nelle emozioni umane, la Tigre saprà ancor meglio guidare le folle. Forse perderà in questa combinazione un po’ della sua energia, mostrandosi più docile e meno audace, meno immediatamente ambiziosa, ma saprà, più delle altre Tigri, farsi voler bene dalla gente e infondere fiducia, per poi poterle guidare in modo illuminato. La Tigre d’Acqua, addirittura, qualche volta ci stupirà mostrando indecisione anziché la consueta avventatezza nel vivere le nuove situazioni che la vita gli mette di fronte. Sarà più facile vedere una Tigre d’Acqua emancipata e scaltra dare consigli utili alle persone che la circondano piuttosto che usare il suo sex appeal da Indiana Jones per farsi adorare. State sempre pronti però con il taccuino per gli appunti perché la Tigre d’Acqua è la vera trendsetter, soprattutto in fatto di mode!

Famiglia

L’oroscopo della salute per il 2022 offre una prospettiva positiva per tutti i segni zodiacali. Il Bue di Metallo è equilibrato, forte, duraturo. Il patrono condividerà generosamente queste qualità con i rioni. Ciò non significa che trascurare la propria salute non influirà sul proprio benessere. Si raccomanda di aderire a uno stile di vita armonioso, ricordare le misure preventive ed evitare l’automedicazione. I rappresentanti dello zodiaco con malattie croniche sentiranno un miglioramento delle loro condizioni. Le star consigliano di riposarsi nell’Anno del Bue vicino a bacini aperti, senza allontanarsi dalle loro case. La seconda metà dell’anno è favorevole ai viaggi. L’oroscopo avverte i maniaci del lavoro: una rapida corsa attraverso la vita senza sonno e riposo è irta di una brusca interruzione. Un programma di lavoro equilibrato e una buona alimentazione aiuteranno a evitare problemi. Nell’anno del Bue, si consiglia di pianificare attentamente l’attività fisica. Non è necessario acquistare un abbonamento a una palestra per un anno. Le passeggiate regolari, le visite in piscina e la terapia fisica saranno utili. Per le persone che sono abituate a proteggere inutilmente il proprio corpo dallo stress, l’oroscopo consiglia di riconsiderare il comportamento. La mancanza di attività fisica influirà negativamente sul tuo benessere. Dovrai recuperare le forze sotto la supervisione di un medico.

Fortuna

Vedremo quindi per i 12 segni zodiacali l’oroscopo e le previsioni per l’anno 2022. Quali sono i 12 segni? Topo, Bufalo, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane, Maiale. Come sarà l’anno 2022 per il segno cinese del Topo, del Bufalo, della Tigre, del Coniglio, del Drago, del Serpente, del Cavallo, della Capra, della Scimmia, del Gallo, del Cane, del Maiale? Sappiamo che il nuovo anno in Cina parte e viene festeggiato tra il giorno 21 Gennaio ed il 19 Febbraio e che l’anno 2022 è stato sotto il segno del Bufalo. Quest’anno 2022 il calendario cinese cade sotto il segno successivo a quello del Bufalo e cioè sotto il segno del Tigre e parte il 12 Febbraio 2022 fino al 31 Gennaio 2022. Sarà quindi un anno clou, molto importante per tutti i nati sotto il segno del Bufalo. Ma quali saranno gli altri segni cinesi fortunati in questo nuovo anno? Quali segni invece non saranno molto colpiti dalla fortuna?

Conclusioni e consigli dell’astrologo

Oroscopo cinese 2022? Questo sarà l’anno del Tigre, inizia il 12 Febbraio 2022 (data del capodanno cinese) e termina il 31 Gennaio 2022, durante i quali avverranno grandi cambiamenti, progressi e innovazioni in tutte le sfere della vita dei segni cinesi. Il Tigre è il secondo segno dello zodiaco cinese, infatti, è simbolo della saggezza, dunque le stelle favoriscono e supportano le svolte personali e professionali. Topo – Un anno pieno di felicità e prosperità! Bue – Un buon anno e diversi periodi con buone opportunità per fare soldi. Tigre – sei nato in un segno zodiacale forte e indipendente, come regola generale, fai ciò che ti pare. Quest’anno dovrai imparare come fare i conti con gli altri. Coniglio – Un anno eccellente ti sta aspettando! Un po ‘meno diffidente del solito, ti avvicinerai facilmente agli altri e farai nuovi amici. Drago – Per te, l’impatto della calma del maiale significherà un anno di riconsiderazioni. Serpente – Quest’anno dovrai essere combattivo e persuasivo Cavallo – L’anno del maiale 2022 sarà più propizio rispetto al precedente Capra – Un anno sotto il segno del caso, quando tutte le tue ambizioni saranno soddisfatte. Scimmia – Un anno sotto l’influenza del caso! Gallo – Quest’anno devi davvero prestare attenzione alla qualità delle tue relazioni con gli altri, se vuoi avere successo. Cane – Quest’anno conta solo sui tuoi sforzi per avere successo. Maiale – Inizia impostando le tue priorità e poi mettiti al lavoro: quando inizi a muoverti, inizierai a vedere i risultati.

Oroscopo cinese: il 2022 è l’anno della tigre, che inizierà il 1 ° febbraio 2022 (capodanno lunare cinese) e durerà fino al 21 gennaio 2023. Questo sarà l’anno della Water Tiger. Ultimi anni zodiacali per il segno della tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. La tigre è al terzo posto tra gli animali dello zodiaco cinese. Nel ciclo lunare di 12 anni dello zodiaco cinese, gli animali seguono nel seguente ordine: Ratto, Bue, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale. Pertanto, l’anno della tigre arriva una volta ogni 12 anni. Colori fortunati: blu, grigio, arancione, bianco. Numeri fortunati: 1, 3, 4. Fiori fortunati: giglio giallo, cineraria.

