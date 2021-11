Oroscopo dei tradimenti: ecco quali segni si lasceranno travolgere dalla tentazione

Ariete – Marte in Bilancia per tutto il mese non ti renderà sicuramente uno degli amanti più ben prestanti dello Zodiaco. Tuttavia, Venere potrebbe compensare il calo del desiderio con la nascita di un sentimento molto forte verso una persona che desidera impegnarsi seriamente con te e che è disposta ad attendere prima di lasciarsi andare ai piaceri dell’eros.

Toro – Marte in Bilancia potrebbe far nascere il fuoco della passione in ufficio, con una collega da cui ti sei sempre sentito fortemente attratto. Con Venere in Sagittario, inoltre, non è escluso che possano esserci dei ritorni di fiamma con una persona che è sempre riuscita a farti raggiungere l’estasi. Ci sarà da divertirsi per tutto il mese!

Gemelli – Con Venere in Sagittario, ti troverai in difficoltà con una persona che ti manderà continuamente messaggi, senza prendere in considerazione il fatto che tu non abbia interesse per lei. Marte in Bilancia ti consolerà con qualche nuovo magico incontro a luci rosse. Preparati a sperimentare qualcosa che, finora, hai visto soltanto nei film più hot.

Cancro – Venere in Sagittario ti invita ad aprire gli occhi sul lavoro: un collega potrebbe essersi invaghito di te e sarebbe un peccato non consumare un’attrazione reciproca proprio in ufficio. Marte in Bilancia, invece, ti invita a non farti false illusioni sul fatto che qualcuno possa decidere di convivere con te dopo che ti conosce da poche settimane.

Leone – Nonostante una prima settimana del mese un po’ sottotono, Venere in Sagittario ti renderà premuroso e gentile, capace di condurre la sua amante verso le alte vette del piacere. Con Marte in Bilancia, ti divertirai anche a stuzzicare una nuova amica con messaggi maliziosi e foto provocanti. Riuscirai a passare dalle parole ai fatti?

Vergine– Lilith in Gemelli ti lascerà senza parole di fronte alle proposte indecenti di qualcuno. Non te la sentirai di sperimentare qualcosa di nuovo e preferirai lasciar perdere. Con Venere in Sagittario, non sei molto soddisfatto della tua vita sentimentale e ci vuole un po’ di tempo prima che decida di rimetterti in campo per trovare una nuova compagna.

Bilancia – Se desideri che qualcuno ti accontenti nel sesso, Marte questo mese ti potrebbe accontentare. Accogli con gioia una proposta piccante e sii certa che non rimarrai delusa quando le luci si spegneranno e i vestiti ti scivoleranno di dosso. Lilith in Gemelli ti spingerà a realizzare anche le richieste più strane e bizzarre che ti verranno fatte dal partner.

Scorpione – Venere ti renderà molto esigente sotto le lenzuola e non sarà facile riuscire a convincere il partner ad accontentare ogni tuo desiderio. Potresti sentire la mancanza di qualcuno che in passato riusciva a leggere nella tua mente e faceva esattamente ciò che più bramavi. Se gli eventi lo consentono, perché non ti decidi a ricontattarlo? Provaci.

Sagittario – Con Marte in Bilancia, sarai lui/lei di letto che ogni persona vorrebbe, ma che solo in poche potranno avere. Preparati a performances da urlo. Con Venere nel tuo Segno, non è escluso che tu ti possa innamorare di una persona che è stata la tua amante per tanto tempo. Se i sentimenti che provate sono reali, nessuno vi potrà più dividere.

Capricorno – Marte in Bilancia questo mese ti renderà particolarmente stressato. Non riuscirai facilmente a staccare la spina dalle faccende lavorative e rinuncerai anche a qualche incontro galante. Con Venere in Sagittario, però, potresti decidere di provare a sedurre una persona già impegnata che ti ha fatto capire di nutrire un interesse speciale per te.

Acquario – Marte in Bilancia e Lilith in Gemelli faranno crescere la tua autostima nella sfera dell’eros e ti spingeranno a confidare a qualcuno i tuoi desideri: preparati perché li realizzerà tutti, uno dopo l’altro e ripetutamente. Sarai un’amante instancabile e soddisfatta. Venere ti consentirà di creare un’intesa che va anche oltre la sfera dell’eros.

Pesci – Con Venere in aspetto dissonante dalla seconda settimana del mese, non ti sentirai all’altezza di frequentare una persona molto esigenze, che vuole averti a tutti i costi. Hai follemente paura di non essere in grado di soddisfare le sue aspettative. Marte in Bilancia potrebbe far rinascere la passione con un’amante molto sexy e intrigante.

