Oroscopo del lavoro del mese di novembre: le anticipazioni segno per segno

Ariete – Fate attenzione alle scelte che compirete ad inizio mese! Sarà questo il periodo più insidioso, quello che vi terrà maggiormente impegnati e che vi chiederà di non firmare nulla o di avviare nessuna impresa. Pochi giorni e poi avrete le idee chiare. Per i risultati più strepitosi, però, dovrete aspettare la fine di novembre. L’ultima parte del mese infatti potrebbe riservarvi notizie eccellentisia per la carriera che per il denaro. Potrete così migliorare gli affari o perfino trovare un impiego o ricevere un buon contratto.

Toro – Non sarà un periodo semplicissimo. Per cui, nel conto mettete scarsa concentrazione, forse perfino svogliatezza, cosa che non è da voi (e se non dipende dalle energie fisiche dovreste chiedervi se volete davvero fare quello che state facendo…). Dunque sarà un po’ faticoso il vostro cammino lavorativo ma cercate di non farvi prendere dall’ansia e procedete comunque. Dal mese prossimo tutto cambia in meglio ma la transizione da un mese complicato ad un periodo favorevole non sarà immediata, quanto progressiva.

Gemelli – Saturno e Giove proteggono professione e denaro, ma nello specifico Mercurio, pianeta della comunicazione, sarà a vostro favore solo ad inizio novembre, mentre vi farà i dispetti a fine mese. Nel vostro personale calendario quindi, cercate di concentrare i progetti più importanti e le trattative più impegnative nei periodi sì, se potrete. Altrimenti, state con gli occhi ben aperti e non perdete mai di vista i dettagli. Con un po’ di concentrazione e con il massimo scrupolo novembre sarà un mese molto importante.

Cancro – Vi aspetta un ottimo periodo per far valere le vostre ragioni in ufficio! Ideale anche per migliorare contratti, accordi, definire una trattativa e concludere un buon affare. Se dovete sostenere un colloquio, avrete la giusta dose di persuasiva. Insomma, questo novembre potrebbe incoraggiare chi di voi sta cercando un cambiamento sostanziale e preparare le basi per un’ascesa davvero inarrestabile. Un cielo favorevole però non vi permetterà di risparmiare sull’impegno che dovrà rimanere preciso e affidabilissimo.

Leone – Agenda delle vostre stelle di novembre: sì per qualche giorno ad inizio e a fine mese, e tanta, tantissima pazienza e fatica nella parte centrale! Questo mese dovrete davvero fare attenzione, pure perché non sarete al top della forma, anche mentale, con il possibile rischio di distrazioni e conseguenti errori, causa di problemi che davvero non avete bisogno di affrontare. Dovrete essere molto concentrati e attendere con fiducia gli sviluppi futuri, che saranno più leggeri ma solo da dicembre.

Vergine – Lucidi, reattivi, determinati: con questue doti, messe in risalto dai transiti di novembre, potreste farvi valere in ufficio, negli affari, ovunque ci sia bisogno di mostrarsi attivi e dinamici. Concentrati e precisi, potreste farvi notare in ufficio; se vi serve creatività, cercate una fonte di ispirazione esterna: risparmierete tempo e troverete idee alternative.

Pure se liberi professionisti, vedrete la vostra attività crescere e regalarvi tante soddisfazioni. Il cielo vi sprona a raggiungere i traguardi desiderati: non rimandate.

Bilancia – Dalla vostra parte rimangono Giove e Saturno, che da soli basterebbero per promettervi una situazione scorrevole. Qualcuno di voi però potrebbe essere alle prese con un periodo di insoddisfazioni o incertezze ma ben presto troverete la quadra. Altri invece, titolari di una posizione stabile, potrebbero mostrarsi inquieti ma dovreste considerare che al giorno d’oggi è una rarità poter contare su di un buon contratto. Occhio solo agli investimenti e non sperperate troppo denaro in progetti avventati: meglio rimandare.

Scorpione – Sarete precisi, concentrati, grintosi ed energici, per cui saprete gestire con efficienza doveri e compiti. Puntualissimi nelle consegne, abili negli accordi, nelle trattative potreste dare il meglio, grazie a quella forza interiore che vi permetterà di imporvi facilmente, o quasi. Però, perché c’è un però, non sarete del tutto soddisfatti: vi manca qualcosa, forse la stabilità, forse un riscontro economico degno del vostro impegno. Non perdete la fiducia e continuate così: ancora per poco, vedrete!

Sagittario – Pragmatici, concreti e forse anche un po’ fortunati: cose che potrebbero capitare grazie all’azione combinata di Saturno e Giove in Acquario, vostri fedeli alleati di affari e carriera! Tuttavia, non sarà sempre immediato metterci tutto l’impegno necessario per arrivare dove vorrebbe portarvi la vostra mente. A volte potreste sentirvi svogliati, ma forse si tratta solo di un po’ di stanchezza, più che di mancanza di volontà di seguire certe strategie. Tuttavia, sforzatevi: la meta è vicina, peccato rimandare e allontanare il traguardo.

Capricorno – Avrete l’energia necessaria per farvi valere e affrontare uno stuolo di impegno fino al termine. Vi aspetta un periodo d’oro per quanto riguarda accordi e trattative, perché saprete tirare l’acqua al vostro mulino con grande abilità e arrivare al punto più vantaggioso per le vostre tasche. Se state cercando impiego, non sottovalutate l’aggiornamento delle competenze: frequentare un corso potrebbe anche darvi l’opportunità di conoscere nuovi contatti lavorativi. Per le finanze, dovrete pazientare: ma manca davvero poco.

Acquario – Avrete una mano dalle stelle ad inizio e a fine mese. Per buona parte del mese quindi bisognerà prestare molta attenzione, specie a quello che dite e agli errori di distrazione. Se avrete voglia di polemizzare poi, mettetevi il bavaglio: non perché sia sbagliato far valere le vostre ragioni, ma perché in questo periodo rischiate di procurare danno a voi, per come vi esprimerete. Quindi sarà meglio rimandare ogni tipo di rimostranza e confronto. Si tratta diun periodo passeggero e a fine mese inizierete a capirlo.

Pesci – Con l’eccezione delle ultime giornate di novembre, per buona parte del mese avrete a vostra disposizione eccellenti occasioni per farvi valere. Questo grazie soprattutto alla comunicativa, che risulterà molto persuasiva e grintosa. Insomma un ottimo cielo per affrontare un colloquio, se state cercando lavoro, o concludere una trattativa a vostro favore. Se siete in carriera, preparate il terreno e seminate i progetti: ne raccoglierete i frutti in seguito, un seguito che non sarà troppo lontano perché già lo intravedete. Rimboccatevi le maniche!

