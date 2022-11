Un periodo piuttosto difficile è promesso dall’oroscopo 2023 del Leone. La posizione dei pianeti limiterà l’attività dei rappresentanti del segno di fuoco, ma allo stesso tempo fornirà molte opportunità per mettersi alla prova e raggiungere il successo nelle loro carriere e vite personali. Gli astrologi di AstrolodyK.com consigliano di non percepire i problemi che sorgono solo come difficoltà della vita. Alla fine, gli ostacoli incontrati dai Leoni tempreranno il loro carattere, li spingeranno costantemente alla ricerca di risorse nascoste e si svilupperanno, e le decisioni prese influenzeranno il loro destino futuro. Il 2023 non sarà solo impegnativo, ma anche molto emozionante: con nuove conoscenze, progetti interessanti e brillanti conquiste personali.

Oroscopo del Leone 2023: influenza dei pianeti e del Coniglio d’Acqua

L’oroscopo 2023 del Leone prevede un periodo di rigida disciplina e limitate ambizioni. Fino a maggio, l’attività di Giove ♃ in Ariete amplierà le capacità delle persone del segno, consentirà loro di controllare completamente le proprie forze. La transizione del pianeta in Toro aumenterà il desiderio di governare e vincere a ogni costo. L’oroscopo avverte: questi sono falsi obiettivi che distraggono da questioni importanti e ti costringono a sprecare risorse preziose. Da marzo, Saturno ♄ in Pesci aguzzerà l’intuizione e svelerà le false credenze dietro le quali i Leone si sono opportunamente nascosti per molto tempo. I reparti della costellazione dovranno sforzarsi di andare avanti nonostante le difficoltà, dirigendo un’energia inarrestabile non su idee su larga scala, ma su compiti banali.

L’anno del Coniglio doterà Leoni di un mazzo di prove. Dovranno pacificare una disposizione orgogliosa, controllare costantemente le emozioni e lavorare instancabilmente per rafforzare la propria autorità. Senza pazienza, resistenza e perseveranza, i rappresentanti del segno possono dimenticare le altezze della carriera. D’altra parte, il Coniglio promette che gli sforzi profusi non saranno vani. I Leoni hanno tutte le possibilità di ottenere una posizione migliore nella società e creare relazioni armoniose. Saranno particolarmente fortunati in materia di amore. I reparti delle costellazioni amano sorprendere, essere luminosi e attraenti e nel 2023 attireranno magicamente l’attenzione degli altri. Qualunque difficoltà abbia preparato il destino, supereranno brillantemente la prova di forza, assicura il Coniglio d’Acqua 水.

Oroscopo dell’amore 2023 del Leone

Il 2023 regalerà ai Leoni una stravaganza di sentimenti senza precedenti. E così evidenti agli altri, diventeranno una vera calamita per il sesso opposto. L’oroscopo dell’amore assicura che nessuno può resistere al fascino delle barriere del segno reale. È vero, affinché la relazione si adatti a entrambi i partner, i Leoni dovranno lavorare sodo: rimuovere l’orgoglio e il desiderio di dominare, imparare ad ascoltare e rispettare i sentimenti di un’altra persona. Nella prima metà del 2023, assicura l’oroscopo, i liberi dovrebbero guardarsi intorno con attenzione, poiché le possibilità di trovare l’altra metà in questo momento sono molto alte. Chi ha una relazione può tranquillamente sorprendere i propri cari con fantasie intime, ma allo stesso tempo ricordare che l’amore si manifesta anche con la cura e la comprensione.

Agosto sarà influenzato dai pianeti retrogradi Venere e Saturno. L’oroscopo dell’amore 2023 consiglia ai Leoni in questo periodo di non pianificare nulla e di non prendere decisioni importanti in materia di cuore. Diventare sordo e cieco per un po’ è la tattica migliore per non litigare con una persona cara e non rovinare le relazioni. Sarà utile per i rappresentanti socievoli del segno stare da soli per un po’, per comprendere meglio sentimenti e desideri. In autunno, i Leoni dovrebbero pensare ai piani generali per il futuro. Forse è il momento di assumerti più responsabilità e mostrare al tuo partner la serietà delle tue intenzioni. L’oroscopo ricorda che il 2023 è favorevole ai matrimoni e alla nascita di figli.

Oroscopo del lavoro 2023 del Leone

L’oroscopo del lavoro consiglia ai Leoni all’inizio del 2023 d’iniziare a costruire relazioni di lavoro. È importante che i manager selezionino personale qualificato e stabiliscano un’atmosfera confortevole nel team. I subordinati dovranno non solo competere, ma anche imparare a cooperare per il bene di un risultato comune. In estate, grandi e piccoli incarichi di lavoro ricadranno contemporaneamente sui rappresentanti del segno. Non sarà facile per i leoni mantenere l’autorità personale a un livello elevato, ma l’ingegno naturale e la perseveranza aiuteranno a uscire da una situazione difficile come vincitori. L’oroscopo raccomanda che i reparti della costellazione che sentono una mancanza di conoscenza non siano pigri e trovino il tempo per migliorare le proprie abilità o acquisire le abilità necessarie.

Nell’autunno del 2023 l’oroscopo del lavoro promette buona fortuna ai Leoni, che decidono di cercare entrate aggiuntive. Saranno in grado di monetizzare vecchi hobby, fare soldi con programmi di affiliazione o imparare l’attività che sognano da tempo. Il successo è garantito in quelle attività in cui i reparti del segno hanno un interesse genuino. È probabile che l’hobby abbia la possibilità di diventare alla fine la professione principale. Entro la fine di dicembre 2023, l’oroscopo raccomanda ai Leoni di completare progetti a lungo termine e di abbandonare completamente compiti poco promettenti. La perseveranza e il duro lavoro porteranno risultati eccellenti: promozione, grandi profitti e conferma della reputazione di un eccellente specialista.

Oroscopo finanziario 2023 del Leone

La situazione finanziaria di Leoni nel 2023 sarà ambigua. L’oroscopo finanziario prevede un aumento delle entrate, ma le persone del segno sono piuttosto dispendiose e possono assecondare immensamente se stesse e i propri cari, spendendo l’ultimo. La situazione con i soldi si stabilizza solo dopo aver imparato a frenare gli scoppi emotivi. Per raccogliere una grossa somma per acquisizioni costose, è meglio che i Leoni aprano un deposito bancario e non tengano i fondi a casa. L’oroscopo consiglia di astenersi da grandi acquisti fino all’estate e, se necessario, analizzare in dettaglio tutte le conseguenze di un passaggio importante. Allo stesso tempo, è importante che i reparti della costellazione nel 2023 facciano a meno di prendere in prestito denaro, perché in seguito dovrai risparmiare in modo significativo su te stesso.

In autunno, alcuni Leoni si prenderanno il rischio d’investire. I predittori consigliano di procedere con cautela e di studiare prima la questione, sebbene in generale il 2023 sia favorevole a tali impegni. L’oroscopo finanziario consiglia di tenere i fondi in eccesso in un conto di risparmio e di prendersi cura di un airbag finanziario per te e la tua famiglia. Forse, in seguito, una discreta somma raccolta spingerà le persone dell’insegna a lasciare l’ufficio rumoroso e ad avviare un’attività in proprio. Inoltre, avranno la fortuna d’investire con successo in un’attività esistente e ricevere buoni dividendi. Entro dicembre 2023, i Leoni che hanno utilizzato razionalmente il proprio bilancio personale potranno vantare un significativo aumento della ricchezza.

Oroscopo della salute 2023 del Leone

L’oroscopo della salute promette buona salute e un periodo favorevole per prendersi cura del proprio aspetto. Nel 2023, i Leoni avranno più tempo e opportunità per migliorare le condizioni della loro pelle, capelli e unghie, perdere peso o allenare un corpo muscoloso. Sarà più facile che mai per i rappresentanti del segno sbarazzarsi delle cattive abitudini. Forse alcuni smetteranno di bere anche bevande a basso contenuto alcolico. L’oroscopo consiglia d’iniziare la lotta per un corpo sano con un graduale cambiamento nella dieta. I Leoni sono contrari alle regole e alle restrizioni, quindi è accettabile che mangino qualsiasi cibo in qualsiasi momento. Tuttavia, snellendo solo la dieta, troveranno un viso rinfrescato, un girovita più snello e una fonte inesauribile di vigore, che basta per l’intera giornata.

Nella seconda metà del 2023, l’oroscopo della salute raccomanda ai Leoni di non essere pigri e di modificare la loro routine quotidiana. Prima di tutto, devono sforzarsi di andare a letto prima e non limitare il sonno a poche ore. In autunno, dovrai concentrarti sullo stato emotivo. Lo stress lavorativo e la mancanza di movimento possono peggiorare la salute generale delle persone del segno. Cattivo umore, ridotta immunità e mancanza di energia sono le conseguenze dello squilibrio della vita. L’oroscopo consiglia nel 2023 di riposarsi e rilassarsi regolarmente dopo un duro lavoro non a una festa, ma in palestra o camminando nella natura. I Leoni che mancano di comunicazione sono i migliori per praticare sport di squadra con gli amici, combinando così l’utile al dilettevole.

Oroscopo della famiglia 2023 del Leone

Nel 2023, le relazioni con i propri cari porteranno molte emozioni positive ai Leo. A differenza dei periodi precedenti, saranno in grado di risolvere i conflitti in modo rapido e semplice e si divertiranno di più a comunicare con i membri della famiglia. L’oroscopo di famiglia afferma che i rappresentanti orgogliosi e irascibili del segno saranno in grado di stabilire contatti più stretti con i parenti della seconda metà. Fino ad agosto 2023 i Leoni possono risolvere in sicurezza i problemi accumulati. Ciò include questioni domestiche, conflitti con figli o parenti più anziani, disaccordi nella vita intima dei coniugi. L’oroscopo consiglia di non accantonare i desideri dei parenti, quindi tutti i problemi possono essere risolti senza tensioni.

Nella seconda metà del 2023, il tempo in casa non sarà così sereno. L’oroscopo della famiglia prevede che a volte la natura inflessibile di Leoni sarà causa di litigi. I rappresentanti della costellazione, troppo occupati con il lavoro, potrebbero non capire che i parenti hanno bisogno di attenzione e aiuto. È vero, anche assecondare i capricci della casa, in particolare dei bambini, non vale la pena. L’oroscopo raccomanda di mostrare fermezza di carattere nel trattare con gli adolescenti, non permettendo loro di dubitare della loro autorità personale. In autunno, i Leoni dovrebbero dedicare maggiori sforzi alla risoluzione dei disaccordi coniugali, perché una conversazione tempestiva su cose dolorose ti salverà da conflitti e incomprensioni. Allo stesso tempo, non devono aver paura di sembrare deboli, la franchezza renderà la relazione ancora più forte.

Oroscopo della moda 2023 del Leone

Guardaroba dei Leoni nel 2023 aspettano alcuni cambiamenti. L’oroscopo della moda prevede che i rappresentanti della costellazione vorranno acquistare abiti luminosi e comodi per le attività quotidiane che non ricordino l’ambiente di lavoro. Anche l’immagine aziendale è leggermente cambiata. Invece di un gran numero di abiti rigorosi e abiti di varie sfumature, gli armadi saranno occupati da diversi nuovi abiti. I leoni preferiranno un taglio e un tono versatili che si abbinano a qualsiasi colore. Il motivo di tali trasformazioni è che le persone del segno si stancheranno di raccogliere le cose ogni giorno e nel 2023 decideranno finalmente di mettere insieme un guardaroba a capsule, liberando più tempo per le cose più importanti.

Per le vacanze estive, i Leoni riceveranno abiti colorati e un po’ frivoli. L’oroscopo della moda assicura che si annoieranno con lo chic glamour e ci sarà il desiderio di apparire più semplici e naturali almeno in vacanza. Un po’ liberati dalla lucentezza impeccabile, i rappresentanti del segno si sentiranno più leggeri e di qualche anno più giovani. Nell’autunno del 2023, saranno felici di tornare nel loro ambiente familiare per seguire le ultime versioni alla moda. Probabilmente, durante questo periodo, il taglio di capelli, il trucco e la manicure cambieranno un po ’, il profumo morbido lascerà il posto a un aroma complesso e costoso. I leoni con la solita eccitazione intraprenderanno esperimenti sul loro aspetto, ma preferiranno la solita eleganza alle tendenze alla moda.

Oroscopo 2023 per l’uomo Leone

L’oroscopo 2023 per l’uomo Leone raccomanda di concentrarsi sulle relazioni. Avendo conquistato uno status nella società, i rappresentanti della costellazione rischiano di perdere la posizione di leader della famiglia. Questo stato di cose non li soddisfa in alcun modo e può provocare spiacevoli conflitti. La tensione nel sindacato influenzerà immediatamente i processi lavorativi, trascinando gli uomini del segno in una lunga crisi. Questo può essere evitato, dice l’oroscopo, se stabilisci come regola fare concessioni ai tuoi cari e valutare la loro opinione. L’enorme presunzione degli uomini Leone non soffrirà se a volte ammettono di aver sbagliato. Non è facile costruire una connessione sull’amore e sul rispetto, ma nei momenti difficili puoi sempre contare sul supporto e sulla cura dei parenti.

Quando si mettono al lavoro dopo le vacanze estive, l’oroscopo 2023 raccomanda agli uomini Leone di pensare ai loro veri desideri. Forse nel loro lavoro sono guidati esclusivamente dall’ambizione, non prestando attenzione alle inclinazioni innate. In autunno, i rappresentanti del segno potranno mantenere vigore ed energia se alternano periodi intensi di lavoro con attività all’aperto. Prima d’iniziare ogni nuovo progetto, devono pianificare attentamente per raggiungere gli obiettivi. Nel 2023 non sarà possibile agire in modo efficace, pensando al prossimo passo in movimento. Gli uomini Leone devono stare attenti alle questioni finanziarie, poiché rischiano di mettere in pericolo non solo il benessere della famiglia, ma anche la reputazione degli affari.

Oroscopo 2023 per la donna Leone

L’oroscopo 2023 per la donna Leone promette un momento tranquillo per prendersi una pausa e pensare a te stessa. I rappresentanti del segno potranno finalmente togliersi la maschera della signora di ferro e mostrare le loro debolezze e desideri segreti. La sincerità li aiuterà a risolvere le differenze accumulate nei rapporti con la famiglia, gli amici e i colleghi di lavoro. Si scopre che molti problemi che venivano risolti a lungo e duramente possono essere eliminati molto più facilmente con una conversazione franca. Nel 2023, le donne Leone dovrebbero evitare il perfezionismo, che richiede tempo ed energia, lasciando un’ansia costante. L’oroscopo consiglia di essere creativi. Questo renderà più facile affrontare lo stress e ti insegnerà a capire meglio te stesso.

L’oroscopo afferma che nel 2023 le donne Leone vorranno trascorrere più tempo con i propri cari. Negli affari, non accetteranno più di portare il peso della responsabilità e di molti obblighi, solo per mostrare agli altri che sono i migliori. Concentrandosi su se stessi, i rappresentanti del segno smetteranno d’inseguire lo stato e si sentiranno calmi e felici. L’oroscopo consiglia di valorizzare il tempo personale, rilassarsi di più e prendersi cura della propria salute. Le donne Leone non dovrebbero preoccuparsi di una carriera nel 2023. Fiducia in se stessi, diligenza e un instancabile carattere attivo consentiranno loro di salire con sicurezza la scala della carriera, senza privare i loro parenti dell’attenzione.

Raccomandazioni Leone per il 2023

L’oroscopo 2023 consiglia ai Leoni di perseverare e perseverare per garantire il progresso in tutti gli ambiti della vita. Le persone del segno dovrebbero cambiare i metodi per realizzare i loro piani. L’ambizione e l’orgoglio, che indicavano le ambizioni di leadership, ostacoleranno piuttosto che aiutare negli affari. Invece di assumere molti compiti e poi lasciarli a metà, è meglio che i Leoni si assumano quelli più promettenti che rafforzeranno la gloria del maestro del loro mestiere. Nel 2023, l’oroscopo raccomanda di snellire i legami sociali: estirpare amici e partner che utilizzano egoisticamente le opportunità dei rappresentanti del segno, separandosi da attività e comunità che non sono di loro gradimento. Dopo aver rimosso il superfluo dalla vita, i Leoni realizzano le loro vere aspirazioni e trovano il tempo per realizzarle.

Oroscopo del Leone 2023 scritto su Oroscopo Più da Redazione.

Vito Califano