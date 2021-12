Oroscopo del sesso 2022: ecco cosa accadrà sotto le lenzuola

ARIETE – Reduci da una seconda metà di 2021 in cui Marte vi ha assillato con il suo bisogno di esprimere costantemente seduzione e carica erotica, ecco che il 2022 inizia in modo migliore, più sereno e meno urgente. I periodi top per mordere tentazioni e desideri saranno in estate, dai primi di giugno a fine luglio (quando l’amore vi riserverà qualche dolcissima sorpresa), e poi ancora in dicembre, momenti in cui ancora Marte vi bacerà. La primavera avrà invece soprattutto bisogno di coccole, di un modo di sedurre e di essere sedotti che respiri armonia, grazia, delicatezza. La Luna di fine gennaio vi aiuterà a trovare colore e calore nell’intimità, quella dei primi giorni di agosto invece vi farà subito cadere in tentazione estiva. Tutta da vivere.

TORO – Il 2022 parte in grande velocità, inizia con un Marte nel segno che vi farà compagnia fino ai primi giorni di marzo. Il nuovo anno si presenta insomma in modo tonico, piccante, senza risparmiarvi tentazioni e occasioni che coglierete al volo (il pianeta rosso – un colore non a caso – difficilmente vi consentirà di allontanarvi dall’eros). Il sesso sarà importante (ma meno urgente e ingombrante) anche dai primi di agosto fino a metà settembre, assicurandovi così una vacanza generosa quanto a flirt o a notti insonni. I sentimenti esigeranno invece un ruolo più importante nella seconda metà di aprile, dal 20 luglio a Ferragosto e poi dai primi di novembre fino a fine anno. Sensualissime le Lune di fine febbraio e dei primi giorni di settembre.

GEMELLI – Stregati dal prezioso trigono di Giove (di per sé già una promessa di passione e di intesa) e dal lunghissimo passaggio di Mercurio nel segno (dai primi di maggio a metà luglio), ecco che i Gemelli sembrano essere in pole position per ogni espressione o attività legata all’eros. Amare vi verrà sempre facile, desiderare sarà inevitabile, soprattutto in marzo, in aprile e in ottobre, quando cioè Marte vi accenderà. Da metà maggio a fine luglio non date per scontato nulla e dedicate molta più attenzione a un partner (oppure a un flirt) che merita tutto il vostro entusiasmo. Venere vi farà innamorare nella seconda metà di maggio e poi a fine agosto, al rientro dalle vacanze. Chiedete una mano alla Luna di metà giugno e a quella di metà dicembre se volete solo divertirvi un po’.

CANCRO – Marte vi è stato contro da giugno fino ai primissimi giorni di gennaio (2022), quanto basta per farvi dimenticare un po’ le gioie del corpo, della sensualità. Ora, però, tutto è diverso, tutto è più libero e meno frenato, per questo dovreste dedicarvi un anno dalle tentazioni frequenti, dall’eros ruggente. Marte incendierà le passioni fino a metà marzo, da fine aprile ai primi giorni di giugno, e poi ancora da fine ottobre a metà dicembre. Tempi in cui davvero provare a riappropriarvi di un rapporto normale con l’erotismo. Ma siccome siete il segno più sensibile agli spostamenti lunari, ecco che la Luna Piena di fine aprile e quella Nuova dei primi di novembre coincideranno con momenti in cui giocare all’amore, in cui ogni cosa sarà molto più divertente, più facile del solito.

LEONE – Fuoco siete e fuoco rimanete (nonostante un Giove e un Saturno che faranno di tutto per spegnervi un po’). Marte ha trascorso un lunghissimo periodo in trigono al Leone, movimentando di fatto le tentazioni, quei desideri che hanno reso forse più difficile accettare le restrizioni del momento. Dopo una lunga pausa di primavera, ecco che da metà giugno il pianeta dell’eccitazione si muoverà verso di voi, più che mai deciso a regalarvi un periodo (fino a fine luglio) in cui aggiungere calore alla temperatura esterna, in cui non risparmiarvi proprio mai tra le lenzuola. Di tanto in tanto, dovrete cedere però anche ai sentimenti, soprattutto nella prima metà di aprile, in luglio e poi ancora in ottobre. Sebbene l’eros forse diventi un modo per reagire alle costrizioni, alle opposizioni intermittenti del firmamento.

VERGINE – Avrete davvero tanto bisogno dell’energia e dell’entusiasmo del corpo per andare oltre l’opposizione di Giove che, da metà maggio a fine luglio, rischierà di rendere un po’ meno semplice il vostro rapporto con le emozioni, con l’intimità. Fidatevi quindi sempre e comunque di Marte (e di chi se no?) per vincere la vostra sfida, fatelo soprattutto da gennaio a marzo e poi da agosto a metà settembre, ovvero nei periodi in cui la forza dei desideri sarà proprio evidente. Bisogno di coccole un po’ sussurrate nella seconda metà di aprile e poi in agosto, ma senza mai perdere di vista il linguaggio del corpo. Concedetevi infine alle tentazioni della Luna soprattutto a metà gennaio e poi ancora a fine giungo, ovvero gli attimi in cui tutto vi porterà ad amare.

BILANCIA – Vero, il 2022 (un anno davvero super per voi!) metterà probabilmente l’accento più sulle idee e sulle riflessioni (Mercurio vi concederà lunghi periodi da dedicare ai pensieri, facendosi aiutare dalla logica sottile di Saturno). Eppure, non rinuncerete di certo alla sublime tentazione dei sensi, facendovi aiutare dalle stelle giuste. La temperatura delle situazioni hot crescerà in modo esponenziale in marzo e in aprile, e poi ancora da metà settembre fino a fine ottobre, tempi in cui difficilmente potrete dimenticarvi del corpo. Venere, pianeta importante per la Bilancia, sarà un vero amico dei sentimenti in febbraio (quando tutto vi apparirà migliore, più divertente), in maggio e poi da Ferragosto fino al 10 di settembre. Occasioni golose con la Luna di fine luglio.

SCORPIONE – Segno di Marte, segno della seduzione più torbida e intensa (ma va benissimo così), di certo saprete come usare l’amicizia del pianeta dei desideri per andare oltre le nuove limitazioni di un Saturno ingombrante, noioso. Marte farà salire la temperatura implicita dei pensieri (che si trasformeranno subito in tentazioni) soprattutto in maggio e poi da fine ottobre, ovvero in quei periodi in cui niente e nessuno – nemmeno certi pianeti – potranno impedirvi di amare. Amori e amanti saranno più disposti a seguirvi tra le lenzuola in marzo, in giugno e poi in settembre, quando Venere vi conferirà qualcosa di più, quando renderà irresistibile la seduzione. Finendo per ascoltare la Luna di metà marzo e quella del 20 settembre per fare le fusa anche al cuore.

SAGITTARIO – Nei primi mesi del nuovo anno avrete forse bisogno di un po’ di calma, di ritrovare un nuovo equilibrio dopo l’interminabile trigono di Marte, dio delle passioni. Non abbiate fretta di amare, aspettate piuttosto giugno, quando tutto sarà di nuovo facile e possibile (anche perché dai primi di maggio ai primi di luglio l’opposizione di Mercurio renderà poco facili e mai fluidi gli incontri a due) potendo contare per quasi tutta l’estate sulla complicità delle stelle più calde. Per poi chiudere in bellezza a dicembre, quando ancora Marte sarà proprio nella vostra costellazione. Fate spazio ai sentimenti in aprile, in luglio e poi in ottobre, arrendetevi alla potenza di una Luna molto sexy a metà aprile e poi intorno al 20 di ottobre.

CAPRICORNO – Finalmente liberi da pesi, da impegni e da incarichi (che pure vi piacciono, ma che vi hanno stancato un po’), ecco che i Capricorni ora sono alla ricerca di qualcosa che li faccia sognare, che li faccia sentire vivi, capaci anche di una passione che non possegga niente di logico, di concreto. Le lancette dell’eros sembrano indicare i primi due mesi del nuovo anno, e poi anche agosto, come i periodi in cui, più facilmente, il Capricorno si concederà all’espressione fisica di un rapporto. Considerando che le Lune di metà gennaio e di metà luglio saranno quelle che, più probabilmente, vi aiuteranno a trovare qualcosa di interessante. La dolcezza? Sarà di moda in gennaio, aprile e nella prima metà di agosto, quando una Venere light vi metterà addosso la voglia di coccole.

ACQUARIO – Ricordatevi che il 2022 sarà un anno importantissimo per voi, un tempo molto molto speciale e in grado di riempire il vostro presente di mille cose, di innumerevoli idee o di grandi promesse. Ma, ovviamente, ci sarà anche tempo per l’amore, soprattutto quando Marte (in primavera e poi in ottobre) reclamerà maggiore spazio per il sesso e i suoi accessori. Non lasciate che Mercurio – con le sue interminabili soste nei segni d’Aria, come il vostro – finisca per dare troppa importanza ai pensieri e troppa poca alla pancia. Accendetevi di emozioni in febbraio, in maggio e in agosto grazie a una Venere che farà scintille, respirate infine le proposte che la Luna farà direttamente al vostro cuore il 10 giugno e poi pochi giorni prima di Natale.

PESCI – Sarà un anno in cui ricercherete voi stessi, ritrovandovi soprattutto da metà maggio a fine luglio, quando cioè Giove vi confermerà la sua amicizia, la sua fortuna. Nel frattempo, mentre sarete in vena di protagonismi, ricordatevi di quelle passioni che fanno la differenza, che vi fanno sentire vivi, desiderati. Marte ci metterà un po’ di pepe da fine aprile fino a metà giugno e poi dai primi di novembre fino a Natale, con occasioni e situazioni a cui non dire mai di no. Venere vi caricherà delle migliori idee proprio nella stagione dei vostri compleanni, e poi in giugno e in settembre, ovvero nei periodi migliori per provare a innamorarvi. Le Lune più golose? Provate con quella del 10 luglio, perché saprà prepararvi qualche sorpresa.

