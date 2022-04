oroscopo-del-weekend-23-24-aprile:-le-previsioni-di-branko-per-capricorno

Come andrà il week end del 23 e del 24 aprile secondo le previsioni dell’Oroscopo di Branko per il segno Capricorno? Ecco quali sono le previsioni del nostro astrologo preferito in vista del fine settimana in arrivo: come andranno il sabato e la domenica secondo l’interpretazione e le previsioni degli astri? Scopriamolo insieme.

Branko oroscopo del week end 23 – 24 aprile: Capricorno

Mantieni la calma che i problemi che ti affliggono saranno risolti con il passare del tempo. Amore: l’espressione chiara e franca dei tuoi pensieri e delle tue idee gioverà alle tue relazioni. È tempo di lasciar andare l’orgoglio. Ricchezza: Cerca di risparmiare un po’, i soldi non sono infiniti e ultimamente ti stai assumendo più spese di quelle che puoi sostenere. Benessere: una buona attività quotidiana e un’alimentazione corretta ti faranno sentire più desideroso di svolgere le tue attività quotidiane.

