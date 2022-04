oroscopo-del-weekend-23-24-aprile:-le-previsioni-di-branko-per-sagittario

Come andrà il week end del 23 e del 24 aprile secondo le previsioni dell’Oroscopo di Branko per il segno Sagittario ? Ecco quali sono le previsioni del nostro astrologo preferito in vista del fine settimana in arrivo: come andranno il sabato e la domenica secondo l’interpretazione e le previsioni degli astri? Scopriamolo insieme.

Branko oroscopo del week end 23 – 24 aprile: Sagittario

Portarsi dietro un trauma del passato ti ha causato alcuni problemi interni, prova a parlarne con amici fidati. Amore: questo periodo sarà di mercato a causa dei conflitti sentimentali che si sono trascinati. Prenditi il ​​tempo per risolverli. Ricchezza: non lasciare che i tuoi parenti impongano le loro opinioni oggi perché è probabile che ti portino a fare un errore. Benessere: Prenditi cura del tuo stomaco poiché stanno arrivando periodi in cui avrai delle responsabilità e dovrai affrontarle ognuna nel migliore dei modi.

