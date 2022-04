oroscopo-del-weekend-23-24-aprile:-le-previsioni-di-branko-per-scorpione

Come andrà il week end del 23 e del 24 aprile secondo le previsioni dell’Oroscopo di Branko per il segno Scorpione ? Ecco quali sono le previsioni del nostro astrologo preferito in vista del fine settimana in arrivo: come andranno il sabato e la domenica secondo l’interpretazione e le previsioni degli astri? Scopriamolo insieme.

Branko oroscopo del week end 23 – 24 aprile: Scorpione

Non è il momento migliore per i cambiamenti. Devi stare attento. Ci sono amici che aspettano la tua decisione. Amore: corri il rischio di mettere in pericolo una relazione che ti rende felice. Non trascurarti per un secondo, perché hai la parte perdente. Ricchezza: uno sforzo per gestire i tuoi soldi sarà positivo per la tua sicurezza finanziaria a lungo termine. Taglia le tue spese superflue. Benessere: hai potere decisionale, vedi il positivo e il felice. Tutto questo non dipende dagli altri, dipende da te, decidi cosa vuoi.

