Come andrà il week end del 23 e del 24 aprile secondo le previsioni dell’Oroscopo di Branko per il segno Vergine? Ecco quali sono le previsioni del nostro astrologo preferito in vista del fine settimana in arrivo: come andranno il sabato e la domenica secondo l’interpretazione e le previsioni degli astri? Scopriamolo insieme.

LE PREVISIONI PER TUTTI I SEGNI

Branko oroscopo del week end 23 – 24 aprile: Vergine

Le amicizie di questo giorno saranno il momento clou, così come le speranze e le illusioni. Le idee condivise faranno la differenza. Amore: un conoscente è curioso di graffiare sotto la superficie e scoprire la tua vera personalità. Il tuo cuore batterà. Ricchezza: sei in un periodo molto attivo nelle questioni economiche e nelle attività commerciali. Fidati del tuo intuito. Benessere: se vuoi potere e ricchezza, devi prima essere ricco nella tua coscienza. Controlla i tuoi pensieri e le tue convinzioni che ti limitano, non aver paura di agire.

L’articolo Oroscopo del weekend 23-24 aprile: le previsioni di Branko per Vergine proviene da L’Occhio.