Oroscopo del weekend di Paolo Fox 25 e 26 giugno: giornate positive, ecco per chi. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Paolo Fox, l’astrologo più famoso d’Italia, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Un weekend di meritatissimo recupero vi aspetta, dovete ricaricarvi fisicamente e non solo. Il cielo è un tripudio di stelle favorevoli, tra cui spicca Venere, il pianeta dell’amore. Lasciate stare le solite scuse e datevi da fare, questo sarà un fine settimana davvero propizio.

Toro – Il vostro fine settimana sarà all’insegna dei legami familiari. Avete un disguido di lavoro da risolvere. Attenzione ai rapporti con persone dello Scorpione o dell’Acquario, potrebbe crearsi qualche problema: risolvetelo mantenendo sempre la calma.

Gemelli – Siete impegnati in una miriade di progetti e la vostra mente è una fucina di idee. Il weekend darà un’ulteriore spinta positiva a questa vostra verve creativa. È un periodo positivo, in cui anche l’amore va a gonfie vele: Luna e Venere sono dalla vostra parte.

Cancro – Ogni tanto perdete la calma in amore e non solo. Sono ormai tre mesi che state cercando di ritrovare la tranquillità. Anche sul lavoro, sono rimaste in sospeso delle questioni da risolvere, ci vuole ancora un po’ di pazienza.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Finalmente, la forza vi pervade. Questo momento di grande carica durerà diversi mesi. Sabato sera accuserete un po’ di stanchezza ma non demoralizzatevi, sarà solo una breve parentesi. In questo momento dominate lo Zodiaco, potete dare il meglio di voi stessi e approfittarne per dare vita a progetti di successo a breve termine.

Vergine – Venere è severa con voi, dovete rivedere alcuni rapporti. Se non vi sentite ascoltati o apprezzati, dovete avere la fermezza di chiudere i rapporti definitivamente. Il weekend vedrà un calo d’energia.

Bilancia – Pazientate ancora un po’, avete avuto qualche problema fisico nell’ultimo periodo ma domenica ritroverete la vostra energia. Lasciate da parte i pensieri pessimisti e negativi, il vostro bicchiere è sicuramente mezzo pieno.

Scorpione – La Luna opposta vi mette i bastoni tra le ruote e ne avrete conferma sabato. Tuttavia, domenica ripartirete con energia e positività. Lasciate la negatività fuori dalle questioni amorose e non abbattetevi, la ripresa è imminente.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – È il momento di risolvere i problemi familiari che vi stanno stressando. Il weekend è il momento giusto per farlo, con la massima cautela. Avete l’impressione che nulla funzioni, né sul lavoro, né in amore. Prendete in mano la vostra vita e iniziate a sciogliere tutti i nodi.

Capricorno – Il lavoro zoppica un po’, ma in amore, specialmente se il rapporto è giovane, andate fortissimo. Se anche in amore non siete convinti, lasciate tutto e guardate avanti. Il vostro obiettivo deve essere la felicità a tutti i costi.

Acquario – Questo weekend è perfetto per riposarvi un po’. Sabato emergeranno nuovi problemi da risolvere ma domenica li avrete già dimenticati. Insomma, non disperate, la ripresa è veloce.

Pesci – Weekend non positivo, purtroppo. Sono in arrivo delle novità in famiglia che comporteranno nuove responsabilità per voi. In amore, mantenete la calma e fate attenzione: una vecchia fiamma potrebbe rifarsi viva e causare discussioni pesanti nella vostra vita.

