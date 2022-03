Oroscopo della fortuna: le previsioni per amore, salute e lavoro per tutti i 12 segni. Come ogni settimana le stelle ci parlano di fortuna. Scopriamo insieme se i prossimi giorni saranno fortunati per amore, salute, lavoro.

Ariete – Buon Compleanno! Questi giorni sono caratterizzati da novità assolute che rendono il periodo estremamente positivo e ricco opportunità. La presenza del Sole arricchisce le questioni pratiche e anche il lavoro gode di ottima salute. L’amore potrebbe prendere strade nuove con input che mancavano da tempo. Siete sul podio, la primavera vi dona forza e vigore, in alcuni casi anche un cambio di look molto importante. State più vicini alla famiglia d’origine: un saldo rapporto si contraddistingue attraverso una maggiore presenza e disponibilità. Giorno fortunato venerdì.

Toro – Venere dissonante non aiuta l’amore tantomeno gli incontri sentimentali; meglio rimandare in altra data eventuali chiarimenti con il partner. Sono giornate difficili per l’economia: non è la settimana giusta per investire denaro. Alcune difficoltà possono insorgere nei rapporti professionali; Marte dissonante crea alcuni ostacoli e ritardi nel lavoro. Curate di più la vostra immagine, una sana dieta alimentare potrebbe essere la scelta giusta per perdere il peso in eccesso, anche il vostro intestino potrebbe giovarne. Attenzione alle allergie e ai pollini.

Gemelli – Periodo estremamente favorevole e positivo. Marte e Venere rendono questa settimana davvero frizzante ricca di novità. Una situazione nuova nel campo professionale potrebbe farvi fare un salto di qualità. In amore, invece, ci sono ottime possibilità per trovare un partner e per innamorarvi dell’amore. Siate più disponibili nei confronti della famiglia d’origine e meno petulanti: ascoltate di più un vostro genitore, i consigli non fanno mai male. Bene le collaborazioni professionali e ottime novità economiche. Punto debole le allergie.

Cancro – Giove continua a sostenere l’amore e la famiglia. Due settori molto importanti per voi, infatti le novità più salienti riguardano una casa e la famiglia d’origine. Nella professione un vostro collaboratore potrebbe farvi uno sgambetto: prestate attenzione e siate più presenti nel lavoro per evitare brutte sorprese. Avete le tasche bucate: correte ai ripari tenendo conto delle vostre vere possibilità economiche. Non sono giorni adatti per esporvi in situazioni più grandi di voi. Praticate sport e fate lunghe passeggiate per ossigenare il vostro fisico.

Leone – Marte e Venere si trovano in netta dissonanza. Per fortuna è arrivato il Sole nel segno amico dell’Ariete a darvi una mano. Sono giorni intensi nella professione con novità assolute che vi posizionano sul podio. Bene l’economia, finalmente una netta ripresa con buone possibilità di riuscita. Un contratto nuovo, un esame da superare, un benestare in arrivo: tutte indicazioni che potranno interessarvi. Siate disponibili nei confronti della buona sorte e della fortuna, così facendo troverete tutto ciò di cui avete bisogno. Colorate le vostre giornate di color arancione, il vostro portafortuna per denaro e amore.

Vergine – Mercurio, Giove e Nettuno sono la causa del periodo difficile che state vivendo. In realtà questo momento è prezioso. Per alcuni nati ci sarà la fine di un rapporto difficile, per altri invece, la risoluzione di un periodo instabile nel lavoro e per il denaro. Le difficoltà servono a comprendere meglio da che parte stare; la vostra difficoltà maggiore è quella di comprendere come affrontare i problemi. Prendete questo momento di rinascita primaverile come input per iniziare un nuovo percorso di vita. Volersi bene significa vivere appieno la vita senza farsi carico degli altri annullando la vostra personalità.

Bilancia – Saturno e Venere concretizzano l’amore influendo attraverso novità assolute nella coppia. Un matrimonio, la nascita di un figlio, una convivenza, una casa nuova, tutte indicazioni che possono fare al caso vostro. Nella professione è in arrivo una maggiore responsabilità e una buona intesa con un collaboratore o un superiore. Marte favorevole, inoltre, richiama un’attenzione al vostro fisico. Sono giorni adatti per intraprendere un percorso psicofisico; una sana dieta alimentare, una nuova disciplina sportiva, un cambio di look: ogni input nuovo può essere utile per dare un segno tangibile di rinnovamento al vostro corpo.

Scorpione – Il sostegno positivo del Sole porta alla luce nuove opportunità professionali e una riuscita economica inaspettata. Nelle prossime settimane, il superamento di un esame, l’arrivo di un benestare oppure un documento tanto atteso potrebbero cambiare radicalmente la vostra vita. A sostenere queste indicazioni positive è anche il pianeta Giove che dopo molto tempo vi aiuta a realizzare una progettualità che vi sta a cuore. In amore, le novità più salienti arrivano per una residenza nuova, oppure per un cambio immobiliare. I giorni favorevoli per la stipula di un contratto sono 23-24 marzo.

Sagittario – L’equinozio di Primavera è per voi linfa vitale. Una vera e propria carica psicofisica vi rende frizzanti e molto intraprendenti. Sono giorni estremamente positivi per la realizzazione di un progetto, per cambiare casa, per differenziarvi nella professione, per innamorarvi, per dare una carica speciale alla vostra vita in tutte le sue sfumature. Siete il segno più volubile dello Zodiaco; i cambiamenti sono il vostro forte, tanto da cambiare radicalmente tutto ciò che non vi sta più bene. Settimana ricca di cambiamenti. Praticate equitazione e fate lunghe camminate all’aria aperta. Giorno fortunato giovedì.

Capricorno – Mercurio dissonante crea un ritardo nel lavoro e poca intesa nella professione, in particolare modo con un collaboratore. Non è la settimana giusta per investire denaro tantomeno stringere accordi lavorativi. Non si esclude un sottotono psicofisico: meglio correre ai ripari attraverso una sana dieta alimentare, disintossicando il fegato, così facendo ne gioverà anche il vostro intestino; rischiate di somatizzare a livello fisico. Prestate attenzione agli incidenti domestici; slogature, fratture o cadute.

Acquario – Settimana importante per stipulare un contratto lavorativo. Per molti nati, Saturno aiuta a sancire una situazione che da tempo era rimasta insoluta. Ora più che mai agite per realizzare i vostri obiettivi: siate più attenti ai segni del destino che possono davvero farvi fare un salto di qualità. Colorate la vostra vita di novità, inserite l’anticonformismo che vi contraddistingue da sempre. Siete in un momento fortunato dove concretizzare l’amore, realizzare la professione e raggiungere l’equilibrio nell’economia significa avviare una vera e propria competizione con voi stessi e con gli altri. Colore fortunato arancione.

Pesci – Giove vi sostiene e vi dona la possibilità di vivere appieno la vita, l’amore, il lavoro e la famiglia. Un sostegno positivo che vi porta a conseguire ottimi risultati dopo un periodo difficile e poco propizio. Nei prossimi giorni potreste organizzare una festa a sorpresa al vostro partner o alle persone amate; l’equinozio di Primavera è sintomo di allegria e di forza psicofisica: coinvolgete il vostro entourage. Il buonumore potrebbe rendervi speciali agli occhi degli altri. Cambiate look, abbellite la vostra casa con i colori pasquali: ogni novità vi porta benessere psicofisico. Giorno fortunato per la stipula di un contratto venerdì.

