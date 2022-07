oroscopo-della-luna:-ecco-tutto-quello-che-devi-sapere-sul-segno-di-chi-ami

Oroscopo della Luna. Quando vogliamo capire le nostre reazioni di fronte agli attacchi e alle aggressioni, ci rivolgiamo spesso a Marte. Se, invece, parliamo di difesa dobbiamo sempre tenere conto della Luna.

Marte è infatti il movimento, l’attacco, l’azione militare, ma non la difesa: perché Marte, per definizione, non può essere passivo. Ciò che più ci protegge è invece la Luna, perché siamo tutti essere sublunari, perché la Luna ci nutre e ci sostiene in quanto energia materna.

Così è sempre interessante osservare come la posizione della Luna, al momento della nostra nascita, possa caratterizzare il nostro modo di difenderci, di proteggerci. Ecco 12 diverse Lune, declinate nei quattro elementi, proposte alternative per una difesa perfettamente descritta dalle stelle. (Per conoscere la posizione della Luna al momento della nostra nascita occorre calcolare il tema natale: a questo link potete scoprire come fare).

Oroscopo della Luna di Fuoco – Quella che si arrabbia

Luna in Ariete: grazie all’influenza di Marte – signore del segno – il modo di reagire sarà decisamente battagliero, audace, coraggioso. Per una Luna che tende a comportarsi da protagonista.

Luna in Leone: forte e un po’ rabbiosa la reazione se e quando a essere colpita è la propria autostima, soprattutto se si mettono in discussione l’orgoglio e le sicurezze legate all’Io.

Luna in Sagittario: sarà una reazione a prova di paura, che tenderà a comportarsi in modo superiore, obbligando così quasi sempre l’avversario a mettere in discussione il suo attacco, la sua azione.

Oroscopo della Luna d’Aria – Quella che discute

Luna in Gemelli: contrattacca attraverso la discussione del problema, provando a osservare ogni cosa ma da un altro punto di vista, cercando infine di dare un senso e un’importanza alla cosa.

Luna in Bilancia: metterà in evidenza tutta la brutalità dell’attacco, la poca grazia che vi sia nei modi e nelle forme di chi aggredisce o discute. Facendo sentire l’avversario un po’ in colpa.

Luna in Acquario: demolirà ogni attacco dimostrando la piccolezza di ogni questione o motivo di litigio di fronte alla grandezza degli ideali, del mondo, al grande disegno del presente. Tutto diventa cerebrale.

Oroscopo della Luna d’Acqua – Quella che si chiude

Luna in Cancro: tenderà a tacere, parlerà solo davvero se provocata e solo per dire quanto si è sentita ferita, quanto male le è stato fatto. Ma è pur sempre una Luna forte, difficile da convincere o da piegare.

Luna in Scorpione: si tratta di una Luna difficile e piuttosto diffidente. Se verrà tradita allora si proteggerà allontanando chi le ha fatto del male, spesso vendicandosi, qualche volta tradendo.

Luna in Pesci: per questa Luna non è facile capire dove finiscono le sue emozioni e dove iniziano quelle degli altri. Reagirà ad un eventuale attacco facendo confusione tra ruoli e posizioni. Senza poi portare mai rancore.

Oroscopo della Luna di Terra – Quella che non si scompone

Luna in Toro: solida e forte, non consentirà a nessuno di ferirla veramente (e se questo succederà allora sarà impossibile da capire). Resterà emotivamente immobile, una vera corazza, una roccia.

Luna in Vergine: reagisce perlopiù con la dialettica, argomentando il perché pensa di avere ragione, criticando ogni singolo punto della tesi avversaria. Difficile avere ragione con lei.

Luna in Capricorno: si tratta della Luna più fredda dello zodiaco, insomma la meno Luna di tutte. Difficilmente si lascerà attaccare, distaccandosi dalle critiche, facendo sentire inutile e sciocco l’avversario.

