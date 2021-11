Oroscopo della salute del mese di novembre: le anticipazioni segno per segno

Ariete – La vostra energia si attesterà su livelli sufficienti, con un picco che riguarderà vitalità ed energia mentale verso la fine del mese. Attenti però all’insidia maggiore di novembre: l’insoddisfazione estetica! Potreste vedervi troppo grassi, con il rischio di affamarvi e nuocere alla vostra salute, o al contrario, finire per abbuffarvi senza ritegno, ingrassando troppo.

Accettatevi per come siete: starete bene dentro e anche fuori.

Toro – Inutile girarci intorno: con Marte contro (accompagnato da Sole e Mercurio per parte del mese) l’energia a novembre vi scanserà non appena vi vedrà! Inutile rincorrerla: meglio risparmiare le forze e concentrarvi su calma, serenità, recupero, ottimo riposo e corretta alimentazione. Saranno questi i capisaldi che vi manterranno in buona salute, ora e sempre.

Gemelli – Energia su livelli sufficienti per occuparvi del quotidiano, sbrigare le faccende di routine e, magari, prendervi cura anche del tempo libero e dei vostri interessi personali. Se pensate però a super prestazioni sportive, forse questo mese non sarà il top dei top, tuttavia, se siete stati costanti in precedenza, magari raccoglierete i risultati delle vostre precedenti fatiche. Calo di energia mentale a fine novembre.

Cancro – Energia al massimo e prestazioni sportive da record! Se siete di solito molto dinamici e praticate assiduamente una qualche disciplina sportiva, questo mese potreste raggiungere traguardi niente affatto male. Se invece appartenete alla categoria degli sportivi da divano e telecomando, potrete sfruttare questo novembre energico per iniziare a fare qualcosa di buono per la vostra salute. Non perdete l’occasione: iniziare sarà più facile.

Leone – Questo novembre potrebbe essere piuttosto deprimente per le vostre energie. Saranno poche dunque dovrete fare molta attenzione a come le usate: vietato sperperarle! Riflettete che uno dei modi peggiori che avrete per dissipare le vostre forze sarà irritarvi per ogni faccenda: ogni volta che vi arrabbiate, rimuginate o attaccate, perdete un po’ della vostra carica.

Andrà meglio da fine mese.

Vergine – Vitalità al top ed energia sempre fresca a disposizione di ogni vostro proposito! Naturalmente se già praticate sport, questo mese potreste produrvi in performance ottimali, e magari superare perfino i vostri stessi limiti. Se non siete già attivi, sfruttate questa bella corrente di vitalità e determinazione per iniziare a fare qualcosa di concreto e positivo per la vostra salute. Ottimo periodo sia per il benessere che per l’estetica.

Bilancia – Energie sufficienti: questo significa che sbrigherete bene i vostri doveri quotidiani, ma basterà una giornata no, un eccesso, una noncuranza per sentirvi subito le batterie scariche. Insomma, dovrete gestire con attenzione le vostre forze, specie se vi lascerete trascinare dal punto debole del mese, l’insoddisfazione estetica, che potrebbe spingervi a trascurare una corretta alimentazione. Se proprio dovete, consultate un nutrizionista, ma no al fai da te.

Scorpione – La grinta interiore che vi caratterizzerà a novembre sarà frutto anche di un’energia fisica quasi inarrestabile! Sarà come avere le batterie cariche anche dopo che vi siete impegnati in attività faticose: una ripresa super rapida, quindi, che vi consiglia di affrontare ora eventuali problemi che dovessero richiedere interventi particolari. Salute ed estetica saranno nelle mani di stelle favorevoli per tutto il mese.

Sagittario – Novembre potrebbe non essere un mese top, ma c’è da dire che non sarete nemmeno al tappeto. Non godrete delle energie frizzanti cui siete abituati, quindi un po’ dovrete volare basso e accontentarvi di quello che riuscirete a fare.

Per vedere l’asticella tornare ad alzarsi dovrete attendere la fine del mese, quando Sole e Mercurio batteranno bandiera amica, proprio dal vostro Segno! Compleanno con energia e vitalità: perfetto!

Capricorno – Meglio di così davvero non si può! Vitalità ed energia, più salute, benessere interiore e forma estetica smagliante saluteranno questo novembre, perfetto anche se desiderate regalarvi momenti piacevoli all’insegna dell’edonismo, da non guardare come fossero il diavolo per la linea perché servono al buon umore e nutrono la serenità interiore! L’importante sarà tornare nei ranghi il giorno dopo…

Acquario – Troppo nervosismo non aiuta certo il benessere. Infatti, tra un pensiero continuo, la rabbia che sale e la scarsità di energie che comunque il cielo rappresenta, potreste finire con le batterie completamente scariche. Meglio fermarvi prima e regalarvi momenti di calma, da dedicare a voi e alla vostra salute. Più che avere ragione e disquisire sul principio, dovreste mettere al primo posto il benessere e la serenità.

Pesci – Per buona parte del mese godrete di transiti favolosi per l’energia e la grinta. Dunque, se praticate sport, le vostre prestazioni potrebbero essere davvero eccellenti. Sarà un buon momento anche per l’estetica. Giusto un lieve calo nella vitalità e nell’energia mentale da segnalare a fine novembre: ma si tratta di una fase passeggera che ridimensionerete con grinta e combattività.

