Oroscopo della settimana dal 9 al 16 aprile per Ariete, Leone e Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Ariete – E’ una settimana in cui a un certo punto dovrete rallentare ma in seguito riprenderete la corsa verso il successo! Domenica 10 aprile, con la dissonanza Mercurio-Plutone, sarete determinati a far decollare la vostra attività o la carriera. Qualunque cosa abbiate intenzione di fare questo aspetto vi darà il carburante super per progredire! L’11, Mercurio entrerà in Toro: con questo transito penserete di più alle finanze, alla sicurezza nel lavoro e al valore professionale. Il 12 aprile, con la congiunzione Giove-Nettuno in Pesci, sarete ottimisti riguardo al lavoro e alla carriera ma non solo: al contempo, con il Sole nel vostro segno in buon aspetto con Saturno, ambizioni e aspirazioni saranno in sintonia e sarete pronti ad agire. Ma quando Marte, il 14 aprile, entrerà in Pesci dovrete frenare. Potreste sentire che vi manca l’energia per seguire un piano fatto nei giorni precedenti. Vi riprenderete con la Luna Piena in Bilancia, sabato 16 aprile: raggiungerete una tappa importante nei rapporti di lavoro, gli impegni, le responsabilità.

Ariete in amore – In coppia: non ascolterete affatto. venerdì, l’opinione della dolce metà ma senza farvene accorgere, semplicemente sorridendo… Soli: fascino al top, lunedì e martedì, che utilizzerete abilmente. Mettetevi al centro della scena e conquisterete!

Leone – E’ una settimana in cui allontanerete vecchi preconcetti! Domenica 10 aprile, con la dissonanza Mercurio-Plutone in Capricorno spazzerete via un pregiudizio: togliendo i paraocchi vedrete più chiaramente. Riceverete informazioni utili, quelle di cui avete bisogno. L’11, Mercurio entrerà in Toro nel vostro settore della carriera: il transito vi spingerà a riflettere su ciò che volete ottenere. Anche se siete sempre alla ricerca dei riflettori, parlare troppo impulsivamente può portare a un’attenzione negativa. Per il momento, dunque, rimanete dietro le quinte. Il compromesso inoltre sarà utile a progredire. Martedì 12 aprile con la congiunzione Giove-Nettuno rifletterete su alcune decisioni da prendere e alla fine sarete ripagati. Lo stesso giorno, il buon aspetto tra il Sole e Saturno potreste dare il via a iniziative mirate allo sviluppo nella professione. Il 14, Marte entrerà in Pesci. Potreste essere sul punto di stringere accordi di tipo finanziario ma cercate di leggere tutto attentamente, soprattutto le scritte in piccolo e chiarire i minimi dettagli.

Leone in amore – In coppia: venerdì sarete una pasta di miele: il dialogo sarà dolce, non ci saranno problemi, avrete splendide conversazioni. Soli: una persona potrebbe farvi perdere la testa. Prendete le cose con calma e prima di partire in quarta approfondite la conoscenza. Non impegnatevi e godetevi la fase iniziale.

Sagittario – E’ il momento di concentrarvi sui doveri domestici. Domenica 10 aprile, con la dissonanza Mercurio-Plutone in Capricorno capirete che è tutta una questione di priorità. Date spesso la priorità alle attività di lavoro dedicando loro tempo, energia e denaro ma tenete presente che funziona anche nelle relazioni. È ora di smettere di girarci intorno: se volete una relazione fantastica o migliorare quella che avete già, dovete dedicare tempo ed energie. Ciò che volete è a portata di mano. Con questo aspetto potreste avere una conversazione sul valore del vostro talento. Non permettete a nessuno di mettere becco o che vi spinga a pensare che non valete più di tanto! L’11, Mercurio entrerà in Toro: facilita la comunicazione sul posto di lavoro, con i colleghi i rapporti saranno più armoniosi. Al contempo cercate di pensare anche al vostro benessere: andare in palestra, fare jogging ed eventualmente dal dentista… Lunedì 12, con la Luna in Leone brillerete, agli occhi degli altri sarete dei leader! Nulla vi sembrerà impossibile soprattutto se si tratterà di impressionare favorevolmente chi vi circonda. Nel fine settimana occupatevi delle faccende domestiche, delle bollette, prendere le decisioni giuste riguardanti la casa, la famiglia.

Sagittario in amore – In coppia: un ritorno di fiamma accenderà le vostre notti. Non perdete queste opportunità, godetevi i semplici piaceri della vita, senza complessi. Soli: siete irresistibili, pronti a sfoderare il sex appeal e ad accettare le avance (in particolare venerdì e sabato).

