Oroscopo della settimana dal 9 al 16 aprile per Toro, Vergine e Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Toro – Questa settimana è probabile che avvertiate l’elettricità che circola nell’aria.

Lunedì 11 aprile, Mercurio entrerà nel vostro segno: nelle prossime due settimane, tutto il vostro duro lavoro sarà finalmente ripagato e il vostro modo di fare, di esprimervi conquisterà chi vi circonda. Se avete una buona idea da promuovere o un discorso che state preparando, fatelo ora! Lunedì 11 aprile, a causa di alcune interazioni con il boss o un superiore, potreste valutare la possibilità di mollare. Anche se vedete delle nuvole che annunciano un temporale e sapete che sta arrivando un cambiamento, per ora rimanete dove siete. Martedì 12 potreste essere tentati dallo shopping: prendete tempo e cercate di non comprare nulla a meno che non ne abbiate assolutamente bisogno. Il 14, Marte entra in Pesci: farete in modo di realizzare le vostre ambizioni e aspirazioni, riguardo ai progetti di lavoro ci sarà un progresso!

Toro in amore – In coppia: Con Venere in Pesci nella relazione circola complicità, generosità e tante emozioni dolci! Dal 14, passione al top.

Soli: se siete in cerca dell’anima gemella, accettate tutti gli inviti e uscite! Bando alla timidezza, evitate di essere disfattisti o disincantati- E’ così che ci sarà un incontro decisivo!

Vergine – Domenica 10 aprile, con Mercurio in dissonanza con Plutone se da un po’ di tempo frequentate una persona direte che la amate o deciderete di andare a vivere insieme. Chiedetevi se vi sentite davvero pronti. L’11 aprile Mercurio entra in Toro: investite sul futuro e sull’istruzione! Se stavate pensando di riprendere gli studi o di approfondire un nuovo argomento, è il periodo giusto! Sempre l’11 sul posto di lavoro potrebbero esserci dei cambi di orari o di responsabilità e voi rifletterete se è il posto giusto . Anche se non mollerete oggi, potreste iniziare a guardarvi intorno. E’ in ogni caso un buon momento per parlare con il boss dei vostri dubbi, far sapere come la pensate. Martedì 12, evitate discussioni con amici e familiari. Sarà facile iniziare un diverbio per una parola sbagliata o uno sguardo che a voi sembra storto. Va meglio nel lavoro dove sarete più sicuri di voi e potrete dare il via a una trasformazione professionale e finanziaria. Il 14, quando Marte entrerà in Pesci con i colleghi sarete più gentili ed empatici.

Vergine in amore – In coppia: con Marte in Pesci, avrete voglia di spezzare la routine, fare qualcosa di insolito. Ma se la dolce metà è sedentario/a e attaccato/a alle sue abitudini, rispettate il suo ritmo!

Soli: sarete più attratti dall’intelligenza che dall’aspetto di una persona. Il 14 potreste incontrare qualcuno con cui lo scambio intellettuale sarà all’altezza delle vostre aspettative.

Capricorno – Questa settimana, potete cambiare direzione con la stessa facilità con cui cambiate marcia. Domenica 10 aprile, con la dissonanza Mercurio-Plutone potete mollare una cattiva abitudine. Vi sentirete meglio. L’11 aprile Mercurio entra in Toro: dopo un inverno intenso, siete pronti a rallentare il ritmo. Visto che il lavoro vi impegna sempre molto, sfruttate queste due settimane per dedicarvi anche a un hobby, leggere dei libri, qualcosa che vi stimoli sul piano intellettuale. Sempre l’11 aprile, potreste dover prendere una decisione finanziaria importante che su di voi avrà un impatto per i mesi o addirittura anni a venire. Valutate con molta attenzione. Mercoledì 13 è perfetto per prendervi cura di tutti le questioni di lavoro che vanno completate così che nel fine settimana potrete davvero rilassarvi. Sabato 16, con la Luna Piena in Bilancia cercate di non rendere il programma troppo complicato. Attenetevi all’essenziale e divertitevi con le persone che vi piacciono di più.

Capricorno in amore – In coppia: con Venere in Pesci l’atmosfera è dolce. Occhio solo a venerdì: sarete nervosi e rischiate di andare incontro a infinite discussioni.

Soli: potreste risentire un/a ex del passato. Concedete il beneficio del dubbio, poiché potrebbe voler fare la pace.

