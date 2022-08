oroscopo-della-settimana-di-branko:-le-stelle-dal-15-al-21-agosto

Oroscopo della settimana di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete – Vivacità e desiderio di godere del tempo libero al meglio delle vostre possibilità e occasioni: ecco la regola che guiderà le principali scelte di questa settimana. Merito di un cielo vispo e frizzante, ma merito anche della vostra disponibilità ad accogliere proposte perfino molto diverse dalle vostre aspettative. Queste giornate trascorreranno tra momenti piacevoli e altri all’insegna dei doveri. Secondo la Luna, però, tra martedì e le prime ore del giovedì dovreste mettere da parte risentimenti, rimpianti e qualsiasi altra emozione negativa. Le sensazioni che proverete saranno passeggere. Meglio distrarvi con una bella serie in streaming, come Sex and the city, e aspettare il resto della settimana, carica di sorrisi e divertimento!

Toro – Tanta grinta, molta dolcezza ma scarsa energia mentale: ecco le coordinate generiche che indicano doti e contro doti esaltate dalle stelle di questa settimana. Dunque avrete ottime occasioni per condurre una vita dinamica, per migliorare i vostri traguardi sportivi o semplicemente affrontare il quotidiano con una marcia in più. Affetti e rapporti sociali potrebbero funzionare bene, a patto di prestare attenzione ad eventuali incomprensioni, favorite proprio da quel pizzico di confusione mentale indicata dal quadro astrale. Ad ogni modo, e specie se dovete partire, meglio accertarvi di aver compreso bene, verificare dettagli e richieste, e ripetere le cose con chiarezza.

Gemelli – Circondati da serenità, affetto e fiducia, vi sentirete pronti a guardare oltre l’orizzonte, a curiosare nelle pieghe del destino, con l’intenzione di accettare novità e cambiamenti e forse perfino di essere voi stessi i protagonisti di scelte importanti. Tuttavia, forse non saranno queste le giornate giuste per manifestare apertamente certi progetti, quanto per rifletterci ancora su. Non temete: questo momento arriverà presto ma impiegate ancora del tempo per definire, limare e comprendere. Il vostro cielo incoraggia gli spostamenti, la comunicazione e le nuove conoscenze. Se avete voglia di svagarvi quindi, o potete partire, vivrete avventure divertenti e forse anche emozionanti.

Cancro – Che bella atmosfera! Dolci come zuccherini, disponibili ma senza sentirvi sopraffatti, grintosi e propositivi. Insomma, le stelle di questa settimana promettono un ottimo equilibrio che potrebbe consentire a molti di voi perfino importanti passi in avanti, nel settore che vi sta più a cuore. Se siete tutti concentrati su vacanze, divertimenti e amici, ecco che potrebbe essere proprio il week end un momento di scoperta e grande divertimento. Da giovedì sera infatti la Luna accenderà un favorevolissimo semaforo verde per ogni attività legata allo svago, alle partenze e al sorriso. Chissà che qualcuno di voi non possa iniziare una magnifica vacanza proprio in questa seconda parte della settimana.

Oroscopo della settimana di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone – Un po’ di stanchezza fisica e un pizzico di nervosismo di troppo potrebbero condire queste giornate e renderle parecchio speziate perfino per i vostri stessi gusti. Ad ogni modo, state alla larga dagli eccessi e andrà tutto bene. Con voi una buonissima capacità di riflessione e di dialogare, che andrà, però coltivata con un atto di volontà. Non basta ricevere un favore dalle stelle, serve anche collaborazione da parte vostra! Insomma, con decisione cancellate queste nuvole grigie di malumore e guardate il bicchiere mezzo pieno: amici sinceri, occasioni per rilassarvi, momenti di divertimento in compagnia. E per qualcuno di voi anche possibili novità per l’ambito sociale, con conoscenze interessanti e molto promettenti.

Vergine – Che ne dite di una settimana sotto il Segno di un cielo davvero favorevole? Se potete prendervi una pausa, vivrete ore divertenti e ricche di scoperte. Ma se siete ancora alle prese con doveri e impegni, non preoccupatevi: la routine filerà liscia e voi avrete le occasioni giuste per divertirvi e rilassarvi quanto vi meritate. Insomma, giornate e serate che vi aiuteranno a riportare equilibrio anche in quelle situazioni forse un po’ logorate. Se parliamo di famiglia, infatti, le stelle suggeriscono di andare a fondo, ma con dolcezza e tatto, e magari usando i gesti e le azioni per dire loro quanto volete bene, più che le sole parole. In questo modo potreste avviare una fase diversa, in cui condividere meglio i sentimenti.

Bilancia – Il passo elegante e lento della Luna assomiglierà al vostro stile! Il cielo questa settimana partirà con un ritmo delicato ma poi diverrà sempre più rapido con il passare delle ore. Nel corso della giornata di martedì infatti l’astro notturno accenderà i riflettori sul vostro Segno, mettendo a nudo il cuore e i suoi desideri, e l’Anima e le sue nascoste verità. Voi non indietreggiate ma accettate la sfida con il sorriso sulle labbra: infatti vorrà dire conquistarvi un posto in prima fila sul palco del protagonismo. Protagonisti della vostra vita, di cui potrete finalmente prendere le redini nelle vostre manine. Il che non è affatto poco, come potrete capire nel corso di queste giornate, forse poco appariscenti per gli avvenimenti esteriori, ma gravide di avvenimenti per il cambiamento interiore.

Scorpione – Ci vorrebbe il porto d’armi per la vostra lingua biforcuta! Questa settimana sarete un po’ nervosi, impulsivi e anche pronti a battute sarcastiche. Il rischio, colpire forte perfino una persona che non lo merita davvero e che potrebbe offendersi e chiudere tutti i ponti con voi. Insomma, a volte potreste essere divertenti e ironici, ma il più delle volte potreste essere semplicemente cattivi. Certo, se è questa la vostra precisa intenzione, avanti tutta, verso la battaglia finale. Che vincerete voi, senza dubbio. Eppure, con chi ha meritato la vostra fiducia, sarete affettuosi e disponibili. Bisogna osservare che questo ultimo gruppetto potrebbe essere molto, molto esiguo!

Oroscopo della settimana di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario – Frizzanti e simpatici, riuscirete a fare breccia nella benevolenza di chiunque vi guardi e rimanga con voi anche solo per cinque minuti! Una combinazione stellare magica per le vacanze e per il tempo libero vi aspetta a braccia aperte per aiutarvi a vivere una settimana molto scorrevole. Avrete voglia di allargare i vostri orizzonti, di curiosare a zonzo per il mondo, ma vi andrà bene anche poter scoprire posti inediti dietro casa vostra. L’importante sarà lo spirito di avventura, quello sguardo che si posa sulle cose e ne scopre la segreta meraviglia. E voi avrete occhi nuovi per osservare la realtà come fosse la prima volta!

Capricorno – Che cielo dinamico! Potreste attraversare diverse fasi nel corso di questa settimana. Infatti il ritmo della Luna appare molto vivace. Lunedì vi donerà energia e grinta, e vi aiuterà a riprendere la routine con una marcia in più. Semaforo rosso invece tra martedì e le prime ore del giovedì. Nel corso di questo breve periodo potreste subire scossoni emotivi, sentirvi destabilizzati per un’osservazione sui Social, ad esempio, o prendervela per una faccenda familiare. Su, ignorate queste sensazioni e siate pazienti. La suscettibilità non vi aiuterà a gestire bene i rapporti e potrebbe creare insidiose lontananze. Nei giorni successivi, quindi per tutta la seconda parte della settimana, avrete semaforo verde per ogni cosa, o quasi. Potrete viaggiare, partire, divertirvi, conoscere gente simpatica e tutto quello che preferite.

Acquario – Questa settimana parte davvero con il piede giusto! Nonostante il nervosismo sottostante, forse dovuto ad alcune faccende ancora in sospeso, inizierete ad intuire come il vento stia cambiando. Per cui, aspettatevi di assistere molto presto alla rapida risoluzione di certe problematiche. Questo umore più sereno e rilassato, fiducioso e ottimista, potrebbe momentaneamente cedere il passo a parecchi punti interrogativi. Colpa della Luna, che tra la seconda parte di giovedì e la prima di sabato potrebbe rendere la vostra vita complicata a causa di imprevisti o fastidi familiari. Tenete duro e aspettate. Nel resto del week end sarà lo stesso astro notturno a regalarvi buon umore, occasioni e tanto divertimento. Finalmente potrete rilassarvi!

Pesci – Cullati dalle emozioni, potreste sentirvi trasportati in un mondo da favola! Attenti però a non rimanere troppo con la testa tra le nuvole. Un avvertimento che sarà rivolto soprattutto a chi di voi già tende ad essere parecchio distratto, perché nel corso di questi giorni potrebbe davvero perdere la bussola. Chi invece è razionale e ponderato, potrebbe ricevere un grande beneficio da questa situazione astrale, che esalterà creatività, immaginazione e romanticismo. Facile capire come questa atmosfera possa risultare preziosa per gli affetti, non solo per l’amore ma soprattutto quelli familiari. Ma rimangono comunque doti utili per parecchie circostanze, compreso il tempo libero e il lavoro. Fatene buon uso ma non scomparite nei cieli come palloncini scappati dalle mani di un bimbo!

