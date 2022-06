Oroscopo della settimana di Branko: le stelle dal 6 al 12 giugno. Anche questa domenica su Oroscopo Più puoi leggere l’oroscopo settimanale dell’astrologo e personaggio televisivo italiano. Le stelle della prossima settimana su amore, lavoro, salute e fortuna.

Ariete – Cari Ariete, il vostro periodo di ottima forma continua, ma nei prossimi giorni dovrete stare attenti solo ad una cosa: non strafare! Sentite che avete grandi energie che alimentano grandi idee e grande dinamismo, ma paradossalmente il problema potrebbe essere proprio qui. Se un motore va sempre al massimo dei giri, prima o poi si brucia! Cercate quindi, pur mantenendo l’entusiasmo che vi caratterizza in questo periodo, di gestire per quanto possibile energie, tempi e impegni per evitare che alla fine di questa lunghissima corsa vi ritroviate completamente senza forze. Immaginate di dover fare una maratona, meno sprint e più resistenza, per il resto ci sono tutte le condizioni per conquistare la medaglia.

Toro – Cari Toro, bando alla pigrizia e alla voglia di lasciarsi andare con le temperature che salgono, perché questo Mercurio che torna diretto nel vostro segno non vuole sentire ragioni: si torna al lavorare! E lo si fa di più certo, ma anche molto meglio, ovvero con maggiori soddisfazioni, personali e materiali per voi. In arrivo gratifiche, che siete anche spinti a chiedere. Proponetevi per il ruolo che sognate, perché le stelle questa settimana proteggono molto bene la vostra attività professionale. Per il riposo, ci sarà tempo!

Gemelli – Buon compleanno Gemelli! Siete sempre più brillanti, sicuri di voi e affascinanti, e poiché l’atteggiamento è molto, vincete in tutti i campi i premi a cui ambite. La vostra nuova determinazione riesce a conquistare consensi anche tra i vostri detrattori più arcigni, e anche per voi è arrivato il momento di esprimere a voce alta i vostri desideri e di chiedere che vengano esauditi. In particolare è nell’ambiente professionale che la vostra stella promette di brillare di più in questi giorni, ed è qui che dovete intavolare trattative e rinnovi vantaggiosi di contratto. Andrà tutto a buon fine perché in questo momento è davvero difficile riuscire a dirvi di no!

Cancro – Cari Cancro, a guardare l’oroscopo della settimana dal 6 giugno al 12 giugno, la vostra vita in questo momento è a due facce. Quella più luminosa è bella è la parte che attiene al vostro cuore, al vostro amore, alla vostra famiglia. Per quanto riguarda invece la parte pubblica delle vostre giornate, non sembra filarne liscia una! Rallentamenti, contrattempi, inutili discussioni con i colleghi, rimproveri dei capi, difficoltà con i clienti, insomma tanta confusione in cui ti sembra di non riuscire a raccapezzarti. Ma sai qual è la verità? Che nelle scorse settimane vi siete davvero dati molto da fare non sempre ricevendo in cambio la giusta ricompensa, e ora che siete affaticati state perdendo anche di motivazione. E’ un errore, c’è da tenere duro, ma anche questo periodo un po’ ‘no’ passerà. Intanto consolatevi con le gioie della vostra vita privata: la vita vera è fuori dall’ufficio!

Leone – Caro Leone, la diplomazia non è il tuo forte eppure in questo momento ti vediamo impegnato in una delicata trattativa che punti a portare in porto con un risultato totalmente a tuo vantaggio. Le stelle sono dalla tua parte e stanno facendo di tutto per mettere nella giusta luce il tuo carisma, il tuo fascino e la capacità di convincere l’interlocutore delle tue buone ragioni. Tu devi solo impegnarti a spegnere il tuo lato più irruento e ad avere un po’ di pazienza. Che si tratti di un acquisto davvero molto importante, per esempio quello di una casa, o di una prospettiva di maggiori responsabilità sul posto di lavoro, ci vuole ancora un po’ di tempo per sciogliere gli ultimi nodi, ed è giusto che sia così, prova a diventare un po’ più zen per qualche giorno, il risultato finale ne sarà valsa la pena!

Vergine – L’oroscopo della settimana dal 6 giugno al 12 giugno disegna per la Vergine un cielo bellissimo per l’amore, le relazioni, le amicizie e anche i rapporti tra i colleghi. Poiché invece sul lavoro è un momento in cui stai rivedendo alcuni progetti, perché non pensare a un lavoro di squadra? Saresti davvero un ottimo team leader su un obiettivo che ti sta davvero a cuore. Questo Mercurio che torna diretto ti spinge ad esporti per tirare fuori non solo le tue ambizioni ma anche per individuare sempre meglio le tue vere inclinazioni e sfruttare al massimo i tuoi talenti. Una settimana, questa, in cui sei autorizzato a sognare e poi a mettere almeno su carta progetti che puoi sentire davvero tuoi.

Bilancia – Allora Bilancia, sappiate che c’è da tenere duro solo qualche altro giorno, perché la vostra situazione sta lentamente ma notevolmente migliorando. Già questo Mercurio che non vi costringe a perdere energie ritornando ossessivamente sui vostri passi e su un passato che dovete lasciare andare, è un’ottima notizia. E’ ora di guardare avanti, per voi come per tutti e in particolare gli orizzonti per voi si stanno schiarendo sul fronte professionale. Forse quest’estate riceverete la risposta che aspettate o forse vi verranno proposti nuovi compiti o un nuovo ruolo. Tutte queste novità sono da prendere al volo, senza rimuginarci troppo, saranno la strada per iniziare un rinnovamento molto più profondo e completo, che dalla vita professionale coinvolgerà poi tutto il resto. Tenetevi aperti già da ora alle nuove possibilità.

Scorpione – Cari Scorpione, anche per voi in questo momento è molto importante il cambiamento in atto nella vostra realtà lavorativa. Probabilmente è un cambiamento che avete messo in moto voi, proponendo, chiedendo, sottolineando cose per voi importanti, o semplicemente rendendovi conto che c’era bisogno di una scossa, per voi e per il vostro ambiente, e condividendo questa consapevolezza con capi e colleghi. Ok, avete fatto molto bene, ora però dovete affrontare la fase più delicata. Una volta messo in moto questo processo, dovete guidarlo nella direzione dei vostri desideri. E quali sono i vostri desideri? Ecco qui il punto fondamentale, fatto chiarezza su questo tutti i nodi si scioglieranno. Cercate di capire cosa volete e, soprattutto, non abbiate timori a trarne le immediate conseguenze. Andate fino in fondo. E’ la cosa giusta da fare.

Sagittario – Cari Sagittario, siete in fase di grandissima ripresa. Anche qui il focus è sul lavoro che, finalmente ingrana e anche molto bene! Non ci sono particolari ostacoli a rallentarvi se non qualche vostra insicurezza di troppo. Sono esitazioni che nascono dalle vostre esperienze recenti, alcune delusioni in particolare vi portano ora a muovervi con i piedi di piombo. La prudenza è giusta, ma non buttata all’aria buone opportunità solo per la paura che vi portate dentro. Cercate di superare le vostre troppo incertezze e buttatevi con entusiasmo nelle novità che avete tanto cercato e ora stanno finalmente arrivando. Avanti, senza paura.

Capricorno – Cari Capricorno, Venere è arrivata con la precisa intenzione di salvare voi e chi vi sta attorno dall’umore buio e dalle risposte scostanti ed acide che avete dato a raffica, spesso a innocenti malcapitati, in queste ultime settimane. E’ ora di darvi una regolata, di capire che non è il caso di avercela con il mondo perché il mondo non ce l’ha con voi, perché ha cose ben più importanti a cui pensare. Vediamo quanto ci metterete a tornare esseri umani accettabili e frequentabili, e a tornare a guardare con sano ottimismo e apertura il mondo che ti circonda con tutte le sue possibilità. Noi scommettiamo su di voi!

Acquario – Cari Acquario, cè da fare in questo periodo, davvero tanto da fare. L’oroscopo della settimana dal 6 giugno al 12 giugno vi vede come un moto perpetuo e questa tendenza potrebbe anche aumentare nella seconda parte del mese. Incontri, spostamenti, viaggi, contatti con l’estero o con ambienti nuovi, da tutto questo apparente caos arriveranno le occasioni migliori di crescita. Allargate il giro di amicizie, lo sguardo sul mondo, guardate dove non avete ancora mai guardato. E’ lì che si nasconde il vostro futuro prossimo, l’importante è che siate voi ad andarlo a cercare.

Pesci – Cari Pesci, Mercurio che torna a guardare avanti spinge anche voi a scrutare oltre l’orizzonte. Cosa vi aspetta? O meglio, cosa vorreste che arrivasse nella vostra vita nel prossimo periodo? Avete affrontato diversi piccoli cambiamenti nelle ultime settimane, ma vi possiamo dire che sono solo un antipasto di mutamenti più grandi che affronterete nei prossimi mesi. Tutto cambia, e l’importante è rimanere flessibili. Voi siete creature ragionevoli e molto intelligenti e saprete trovare il modo migliore per affrontare il nuovo che arriverà. L’importante è che non vi lo subiate ma lo scegliate.

