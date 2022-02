Oroscopo della settimana di Paolo Fox: ecco le previsioni dal 21 al 27 febbraio

ARIETE – Quattro stelle per l’Ariete. Le storie inutili o quei rapporti nati per gioco ora conosceranno uno stop e forse potresti addirittura mettere alle strette una persona a te molto vicina. Nel weekend cerca di parlare con chiarezza e sincerità e occhio perché sabato e domenica potrebbero esserci delle discussioni. Sul lavoro, non ami aspettare ma forse ora trionferai. Tutto procede bene: cerca di pensare in grande e di sperare!

GEMELLI – Cinque stelle per i Gemelli. Senti la necessità di un amore sincero e divertente perché nell’ultimo periodo hai avuto troppi pensieri e ora vorresti stare tranquillo. Sei alla ricerca di una bella mente, di una persona con cui essere davvero te stesso. Sul lavoro, se devi dire qualcosa fallo ora perché Mercurio sta transitando nel tuo segno. Occhio solo alla giornata di giovedì, che non sarà particolarmente bella e ci sono tasse da pagare!

CANCRO – Cinque stelle per il segno del Cancro. Venere è in opposizione e stai cercando di rialzarti in amore. Eppure, hai dovuto fare i conti con tanti dubbi e perplessità: armati di pazienza e coraggio perché questo periodo sta per finire e presto Venere tornerà neutrale. Insomma, non isolarti. Sul lavoro, non fare passi falsi: il Sole è dalla tua parte, datti da fare soprattutto nella giornata di martedì!

LEONE – Quattro stelle per il Leone. Stai verificando un amore, ma cerca di non isolarti e di ripiombare nella tristezza del passato. Tu vuoi essere sempre al centro dell’attenzione, ma occhio agli eccessi: chi ti interessa deve essere sicuro di quello che provi. Sul lavoro, nuovi progetti per il futuro in vista ma c’è dissonanza tra Mercurio e Urano perché forse hai dovuto fare i conti con dei cambiamenti in questo periodo!

VERGINE – Cinque stelle per il segno della Vergine. In amore ora il periodo è tranquillo, ma tutto dipende da te. C’è chi sta pensando che forse è meglio stare soli, non farsi coinvolgere: ma è un vero peccato perché le stelle promettono grandi cose e i contatti sono favoriti. Sul lavoro, ora molte cose si sistemeranno e sta per arrivare una nuova occasione. Insomma, non ti buttare giù e vai avanti!

BILANCIA – Quattro stelle per il segno della Bilancia. In amore c’è chi vuole cancellare gli episodi brutti, ma ricordatevi che la speranza è l’ultima a morire. Venere è dissonante quello sì, forse ci saranno dei conflitti, ma non devi perderti d’animo: tutto si risolverà! Sul lavoro, bisogna risolvere i problemi e devono darsi da fare tutti quelli che nell’ultimo periodo hanno chiuso una collaborazione!

SCORPIONE – Tre stelle per il segno dello Scorpione. Tu sei buono, ma quando ti senti preso in giro sei aggressivo e ci vai giù pesante con le parole. In amore, quindi, cerca di stare attento a quello che dici soprattutto lunedì e mercoledì e occhio ai rapporti con i nati sotto il segno del Leone e dell’Acquario. Sul lavoro, c’è molto da fare: non mollare!

SAGITTARIO – Quattro stelle per il segno del Sagittario. Bene i nuovi sentimenti, tra poco Venere sarà dalla tua parte e gli incontri saranno favoriti. Anzi, un’amicizia potrebbe diventare importante nei prossimi giorni. Sul lavoro, ci sono stati dei rallentamenti, ma ora sta iniziando la fase di recupero. Stai giocando in maniera ottima le tue carte!

CAPRICORNO – Quattro stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Sei molto affascinante e il cielo questa settimane promette grandi cose in amore. Forse dovrai riconquistare qualcuno, oppure potrebbe nascere una storia all’improvviso. Sul lavoro, cerca di scendere a un compromesso, di trovare una soluzione: sei determinato, ma a volte dovresti anche accettare o quantomeno ascoltare i consigli!

ACQUARIO – Cinque stelle per l’Acquario. In amore i single devono darsi da fare perché un’amicizia potrebbe diventare molto importante. Tra l’altro, Venere sarà dalla tua parte a marzo: meglio agire ora e fare nuovi incontri. Sul lavoro, stanno per arrivare dei cambiamenti, ma occhio alla giornata di martedì perché sarai un po’ nervoso. Attenzione all’aspetto economico, le prossime settimane sarai più fortunato!

PESCI – Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Basta pensare al passato, è arrivato il momento di voltare pagina ora che Venere è dalla tua parte. Anzi. Pure il Sole è con te, sei affascinante e le emozioni sono dietro l’angolo. Sul lavoro, sta per arrivare qualcosa in più e presto riuscirai a risolvere anche una causa. Se devi avanzare una richiesta meglio farlo lunedì o martedì!

