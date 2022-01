Oroscopo della settimana di Paolo Fox: le previsioni segno per segno dal 31 gennaio al 6 febbraio

ARIETE – Amore. Venere è ancora nervosa, forse è necessario fare qualcosa di più per ritrovare la fiducia persa nel passato. I rapporti faticano a spiccare il volo soprattutto se vivete una storia incerta o con una persona impegnata. Se la vostra storia d’amore ha attraversato un periodo difficile, in questa settimana dovete evitare ulteriori conflitti.

Lavoro. Se siete alla ricerca di una gratifica, arriverà in questi giorni. In effetti, il mese di febbraio porta soluzioni. Non lasciatevi condizionare da progetti a lunga scadenza o iniziative pericolose. ☆☆☆

TORO – Amore. È una settimana caratterizzata da una bella Venere, che porta riferimenti utili per il futuro. Iniziate a fare amicizie e frequentate più gente che potete. Siete una persona che amate i rapporti chiari. Non manca la possibilità di parlare con il partner e spiegare tutto quello che provate dentro. I nuovi amori sono promettenti.

Lavoro. La vostra immagine è compatibile con il tipo di lavoro che svolgete, presto arriveranno le tanto attese soluzioni. Per ora, però, evitate spese eccessive. ☆☆☆☆☆

GEMELLI – Amore. Molti di voi sono pronti a farsi travolgere da nuove passioni. Il periodo permette di consolidare i rapporti già esistenti, ma anche di vivere nuove storie amorose in cui dovreste lanciarvi senza paura. Le stelle di questa settimana sono utili per rivedere un rapporto che ultimamente ha vissuto una piccola crisi. Finalmente si risolvono le questioni che riguardano la casa.

Lavoro. Chi ha la possibilità di provare nuove esperienze lavorative non deve tirarsi indietro. Con Saturno ancora favorevole è meglio aderire a nuove proposte, oppure proporsi per fare qualcosa di diverso. Dovete muovervi, se volete guadagnare qualcosa di più. ☆☆☆☆☆

CANCRO – Amore. La situazione non è troppo facile da gestire. Anche coloro che cercano nuovi riferimenti sembrano smarriti. Nella vita di coppia non è facile andare d’accordo in questa settimana. L’oroscopo di Paolo Fox raccomanda di fare attenzione con il segno del Cancro o della Bilancia. Questo è un periodo in cui ogni parola va dosata.

Lavoro. Alcuni di voi rimpiangono di aver rinunciato a un progetto di lavoro. In questo periodo ci vuole diplomazia e un pizzico di coraggio in più. I problemi in corso si risolveranno entro la fine di aprile. ☆☆☆☆☆

LEONE – Amore. Ci sono giornate particolari che potrebbero mettere in discussione alcuni legami importanti. Cercate di non essere troppo polemici e soprattutto di non fare capricci. Incontri, amicizie tutto può piacere ma attenzione, siete sempre sul chi va là. Anche se state insieme alla persona migliore del modo potreste, involontariamente, dedicarle meno tempo. Se volete tentare un recupero in amore il fine settimana può aiutare.

Lavoro. Un incarico arrivato da poco ha portato buone sensazioni, ma adesso vorreste qualcosa di più, magari un riconoscimento anche in termini di denaro. Abbiate pazienza, in primavera sarà possibile ritornare in sella. ☆☆☆☆☆

VERGINE – Amore. Con Venere in ottimo aspetto finalmente potete vivere nuove e piacevoli emozioni. Chi ha chiuso una love story non tornerà sui propri passi. Il consiglio delle stelle per questa settimana è quello che di non allontanarsi troppo dal vostro partner. Anche se con i segni dei Pesci e dei Gemelli potrebbe nascere qualche conquista, dovrete comunque superare qualsiasi tipo di distacco e ostilità.

Lavoro. State uscendo da un momento molto faticoso, ma entro febbraio completerete un percorso. Tuttavia, è probabile che non vogliate ripetere certe esperienze, quindi preparatevi a una trattativa durante l’estate. ☆☆☆☆☆

BILANCIA – Amore. Da qualche tempo siete agitati, troppe le tensioni che nascono in questa settimana. Attenzione ai rapporti clandestini o molto complessi. Nella vita di coppia le divergenze possono essere più o meno gravi, ma andate avanti per la vostra strada. Massima prudenza con nei legami con l’Ariete. Con un Sagittario potete ricostruire una buona intesa.

Lavoro. Come spesso accade, quando siete indecisi e bloccati avete difficoltà a capire quello che dovete fare. Forse è meglio osservare più che reagire. ☆☆☆☆☆

SCORPIONE – Amore. Gli incontri fatti negli ultimi mesi possono influenzare positivamente la vostra vita. Avete una grande energia per affrontare un impegno importante e le storie appena nate possono regalare qualcosa di più. All’inizio della settimana potrebbe nascere un piccolo malintesa nei rapporti di coppia. Cercate di superarlo al più presto. Per chi si è separato da poco farebbe bene a guardarsi intorno da subito. C’è la possibilità di vivere un nuovo amore.

Lavoro. Nella vita professionale qualcuno riconoscerà i vostri meriti. Questa settimana ci saranno novità, ecco perché questa è l’occasione giusta per farvi notare e farvi vedere in giro. ☆☆☆☆☆

SAGITTARIO – Amore. È risaputo che vi stancate facilmente dei rapporti. Qualcosa di bello riguarda tutti i nuovi incontri. Una sorpresa è in arrivo dalle stelle. Questa è una fase che rivela le vostre vere intenzioni. Se avete una passione, è giunta l’ora di rivelarla. Alcuni nativi del segno vedranno il partner allontanarsi per motivi di lavoro.

Lavoro. Non sottovalutate le nuove proposte lavorative. Anche se un nuovo progetto non è partito al meglio, andate avanti. Sapete benissimo che prima o poi la fortuna entrerà nella vostra vita. Rimborsi in arrivo per chi ha una causa o una vertenza in corso. ☆☆☆☆☆

CAPRICORNO – Amore. I nuovi incontri sono un successo e il vostro fascino non si discute. Questi pianeti vi aiutano a dimenticare una cocente delusione e dare un taglio. Nella vita di coppia è il momento giusto per capire quanto vale un rapporto. In famiglia, anche se c’è stato un problema con i parenti, si potrà tornare a vivere in serenità.

Lavoro. Il vostro atteggiamento verso il lavoro è più attivo rispetto alle settimane scorse. I prossimi mesi possono portare delle belle novità. Per molti nativi del Capricorno arriveranno buone riconferme. ☆☆☆☆☆

ACQUARIO – Amore. Se siete ancora innamorati di un ex, fate attenzione. In realtà, sapete benissimo che le minestre riscaldate non sono mai buone. Da marzo con Venere nel segno si vola. Le storie chiuse non devono essere recuperate anche perché detestate fare i soliti discorsi.

Lavoro. C’è una bella associazione di idee con i segni della Bilancia e del Sagittario. Un taglio è necessario, anche se è doloroso. Puntate in alto per la ripresa di metà anno. Chi ha un’attività indipendente o part-time prenderà finalmente una decisione definitiva. ☆☆☆☆☆

PESCI – Amore. I nuovi incontri sono da segnare in rosso sul calendario. Nelle nuove storie è bene darsi completamente, senza inutili preconcetti. Nelle relazioni di lunga data è necessario recuperare un po’ di intimità perduta. Le coppie giovani che vogliono sposarsi o convivere possono contare sull’aspetto favorevole di Giove. Attorno a maggio potrebbe esserci una scelta importante per la famiglia.

Lavoro. Nulla vi vieta di seminare in vista del futuro. Siete molto carichi di idee e le nuove strategie vi porteranno lontano. Non rendete protagonisti malinconie o dubbi che possono bloccarvi sul lavoro. ☆☆☆☆☆

