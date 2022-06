oroscopo-della-settimana-di-paolo-fox:-le-stelle-dal-13-al-19-giugno

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

ARIETE – Settimana un po’ a rilento soprattutto sul lavoro per gli Ariete. Il consiglio è essere attenti alle giornate di sabato e di domenica e di essere prudenti in amore con i nati sotto il segno della Bilancia e del Capricorno. C’è chi reagisce e chi si innervosisce.

TORO – Quattro stelle per il segno del Toro. Approfittate delle nuove occasioni, nonostante le tensioni in amore a causa del nuovo transito di Marte contrario. Per quanto riguarda il lavoro potrete portare a termine qualcosa di importante. In arrivo nuove responsabilità.

GEMELLI – Cinque stelle per i Gemelli. Mercurio è favorevole e potrete fare nuove conoscenze. In amore avete voglia di lasciarvi andare. Nel lavoro mercoledì e giovedì sono giornate positive.

CANCRO – Cinque stelle per il Cancro con Venere nel segno e la passione riaccesa. Non isolatevi, cercate l’amore e lasciatevi andare, soprattutto con Pesci o Vergine. Per quanto riguarda il lavoro, le decisioni di adesso potrebbero avere ripercussioni importanti per il prossimo anno.

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEONE – Quattro stelle per il Leone. Nuove emozioni in amore con la possibilità di fare nuovi incontri, ma si tratta più di avventure. Per lavoro e fortuna Saturno e Urano vi rendono le cose difficili. Qualche piccolo problema finanziario: cercate di fare attenzione.

VERGINE – Tre stelle per la Vergine. Fate chiarezza in amore perché le relazioni che state vivendo sono un po’ ambigue. Mercoledì la Luna sarà nel vostro segno e vi aiuterà a parlare con chi dovrà darvi delle spiegazioni.

BILANCIA – Tre stelle per la Bilancia. Siete agitati, vivete storie parallele e il weekend sarà ancora più teso. Per quanto concerne il lavoro, le giornate pesanti sono quelle all’inizio della settimana: cercate di stare più tranquilli perché non potete accontentare tutti.

SCORPIONE – Cinque stelle per lo Scorpione con Venere in buon aspetto per la settimana e la Luna favorevole tra sabato e domenica. In amore le cose sono chiare, ma sono favoriti anche i nuovi incontri. Sul lavoro potreste anche superare un ostacolo.

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

SAGITTARIO – Quattro stelle per il Sagittario, pronto a rimettersi in gioco in amore. Fate attenzione alle giornate di giovedì e venerdì, anche se potreste essere attratti dai nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro, nuove occasioni in vista.

CAPRICORNO – Tre stelle per il Capricorno, sotto stress per le discussioni futili con chi appartiene al segno del Cancro o dell’Ariete. Mantenete la calma. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di recuperare denaro.

ACQUARIO – Quattro stelle per l’Acquario. Dovete cambiare aria in amore e archiviare le storie recenti. Nel lavoro siete stanchi di fare sempre le stesse cose e Marte in opposizione incrementerà la tensione. Avete voglia di cambiare, provate a rimettervi in gioco.

PESCI – Quattro stelle per i Pesci. La sfera dei sentimenti va meglio grazie a Venere in buon aspetto. Sul lavoro, Giove e Venere sono favorevoli: avrete una buona idea e potreste portare avanti un progetto importante.

