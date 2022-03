Oroscopo della settimana di Paolo Fox: le stelle dal 14 al 20 marzo.

Come ogni settimana scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

ARIETE – Quattro stelle per l’Ariete. In amore stanno per arrivare (e finalmente) delle belle novità. Il periodo è ottima e ora se ci sono stati dei problemi in passato si possono superare. D’altra parte Venere e Marte sono in aspetto libero e non potresti chiedere di meglio! Sul lavoro, domenica prossima il Sole entrerà nel tuo segno e presto arriverà una conferma. Il cielo, quindi, ti sorride!

TORO – Tre stelle per il Toro. Le storie d’amore che nascono ora non sono molto tranquille quindi cerca di essere prudente, soprattutto se hai a che fare con persone già impegnate. Sii paziente nella giornata di lunedì e prova a vivere alla giornata, senza troppi pensieri. Sul lavoro, bisogna fare chiarezza: un capo ti deve delle risposte e lunedì e martedì saranno giornate caotiche. Se hai intenzione di incontrare qualcuno meglio farlo da giovedì in poi!

GEMELLI – Tre stelle per i Gemelli. Venere ti aiuta e ora sarai in grado di approcciarti a persone divertenti, magari un’amicizia può diventare qualcosa di più. Cerca di non pensare al passato: se una storia è finita devi andare avanti e dare fiducia a chi lo merita. Sul lavoro, non sarà una grande settimana, ma potrai fare dei progetti a lunga scadenza: cosa vuoi fare ora che l’estate si avvicina? Inizia a pianificare!

CANCRO – Cinque stelle per il segno del Cancro. Benissimo l’amore, ora sei davvero determinato e se una storia è chiusa non devi pensarci più. Vai avanti perché le amicizie che nascono ora potranno diventare qualcosa di bello, fai solo attenzione alle interferenze di persone di famiglia. Sul lavoro, novità in arrivo: meglio stipulare gli accordi entro la fine di aprile o maggio. Fai un po’ di sforzi e tutto poi verrà ripagato!

LEONE – Quattro stelle per il Leone. In amore hai dovuto fare i conti con una crisi, che forse ancora non è stata superata. Sei un po’ diffidente, non riesci a trovare la giusta stabilità: sei contro qualcuno, sei un po’ reticente nei confronti dell’amore in questo periodo. Sul lavoro, i miglioramenti ci sono (anche se parziali): forse hai troppe responsabilità e pochi guadagni, ma non temere. Tutto si risolverà e la settimana non sarà così malvagia!

VERGINE – Tre stelle per il segno della Vergine. Mercurio in opposizione confonde un po’ le idee in amore, ci sono delle crisi e forse ora è il caso di fare un passo indietro. Meglio fermarsi e capire quello che sta succedendo: bene le avventure occasioni, ma sei sicuro che ti bastano? Tu sei da relazioni serie e durature. Sul lavoro, hai bisogno di relax perché devi fare una scelta importante. Forse ci sono dei ritardi dal punto di vista legale, ma niente di così grave!

BILANCIA – Cinque stelle per il segno della Bilancia. Venere e Marte sono con te e ti aiuteranno nella ricerca dell’amore vero. Devi imparare, però, a farti scivolare le cose addosso: occhio alle provocazioni con i nati sotto il segno del Capricorno o Ariete. Sul lavoro, la situazione sta migliorando dopo il mese di febbraio e dopo i problemi che non ti saresti mai immaginato!

SCORPIONE – Quattro stelle per il segno dello Scorpione. In amore non devi isolarti. Anzi, devi metterti in gioco: fai attenzione, però, alle storie che non valgono e non tornare sul passato. Vai avanti e non sbaglierai! Sul lavoro, meglio mettersi da parte qualche soldo: lunedì e martedì c’è qualche problema da risolvere. In ogni caso, Mercurio è dalla tua parte e i contatti sono favoriti: tra mercoledì e giovedì puoi addirittura avanzare una richiesta! Forza, non mollare!

SAGITTARIO – Tre stelle per il segno del Sagittario. Vuoi lasciarti andare all’amore, quello avventuroso. Ma cerca di non essere geloso: a volte sembri freddo, insensibile ma non è così. Vuoi solo serenità e zero preoccupazioni. Sul lavoro, attenzione alle tensioni con un capo. Meglio valutare nuovi equilibri, mantenere la calma e riflettere!

CAPRICORNO – Cinque stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Stai facendo i conti con molti problemi, ma non puoi (e non devi) dimenticarti dell’amore. Lasciati andare alle emozioni perché le storie nate da poco promettono grandi cose. Sul lavoro, potrebbe aprirsi una vertenza o forse ti troverai a puntare i piedi per ottenere quello che desideri! Chissà!

ACQUARIO – Quattro stelle per l’Acquario. In amore ora è facile lasciarti andare a nuove conoscenze con Marta che transita ancora nel tuo segno. Bene le nuove relazioni, occhio solo al passato che potrebbe ritornare. Sul lavoro, novità in attivo: il cielo promette grandi cose, solo l’inizio della settimana sarà un po’ sottotono. Ma non perderti d’animo: le tue idee sono buone e…saranno vincenti!

PESCI – Cinque stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Sta per iniziare un bel transito di Venere e tra tre settimane le amicizie potranno diventare qualcosa di più. Sei attratto da qualcuno nato sotto il segno dei Gemelli o del Sagittario, ma attenzione a come ti comporti. Sul lavoro, stai attraversando un periodo difficile: segui gli eventi, non stravolgere i piani perché Giove è nel tuo segno e presto potrai ricevere una chiamata, che magari aspetti da tempo!

